  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

12/04/2022

戲院重開？｜百老匯票選「戲院重開後10大最想睇電影」！邊套奧斯卡得獎作入選？Mark實預備撲飛！

#蝙蝠俠 #Still 2gether #變鈦 #The Worst Person in the World #我係西瓜刨 #Drive my car #今敏系列 #電影 #Everything and Everywhere All at Once #奧斯卡2022 #奧斯卡 #百老匯 #百老匯電影中心 #Licorice Pizza #戲院 #睇戲 #社交距離措施，戲院重開 #The Batman #無處安心 #世上最爛的人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　政府宣布將分階段放寬社交距離措施，戲院有望可於4月21日重開！闊別多時，相信各位戲迷都按捺不住！早前百老匯電影中心就於Instagram收集一眾戲迷意見，選出了「戲院重開後10大最想睇電影」，編輯就為大家整合了10套電影的簡介，大家可先mark低，戲院開後就可以立即撲飛！

 

#1 Drive My Car

 

　　票選第一最想睇的電影就是榮獲2022奧斯卡最佳國際電影獎的《Drive My Car》！《Drive My Car》改編自村上春樹短篇小說集《沒有女人的男人們》同名篇章，舞台劇演員兼導演家福 （西島秀俊飾）與妻子過著幸福美滿的生活，卻因愛妻驟逝而灰心喪志，兩年後，家福遇上了寡言的女司機美沙紀 （三浦透子 飾），在盛載亡妻回憶的車上，展開兩個陌生人的簡短交流到後來演變為坦率懺悔的故事；村上春樹的粉絲們絕不能錯過！

 

（網上圖片）

 

#2 世上最爛的人

 

　　正所謂「成世人流流長，總會遇到幾個……」《世上最爛的人》講述即將滿30歲的茱莉，雖然有穩定男友，但卻又不安現狀，偶然之下她邂逅年輕迷人的小鮮肉，更頭也不回陷入另一段新戀情！電影中飾演女主角的Renate Reinsve憑茱莉一角勇奪康城影后，而《世上最爛的人》亦是今年入圍奧斯卡最佳國際電影及最佳原創劇本的電影之一，可說是不少年輕人的共鳴之作！

 

（網上圖片）

 

#3 蝙蝠俠

 

　　說到最想睇的電影，當然少不了戲迷期待已久的《蝙蝠俠》！《蝙蝠俠》是繼《黑暗騎士三部曲》後首部蝙蝠俠獨立電影作品，講述布魯斯韋恩（Robert Pattinson飾）在身為蝙蝠俠的第二年，遇上用一連串的謎團犯下謀殺案的「謎語人」，蝙蝠俠循著線索，並與貓女（Zoë Kravitz飾）聯手為高譚市伸張正義；相信在戲院重開後，各位DC粉絲都必定會撲飛入戲院睇！

 

（網上圖片）

 

#4 Still 2gether （只因我們天生一對）

 

　　第4位是泰國爆紅BL劇《Still 2gether》（只因我們天生一對）的電影版！《Still 2gether》講述大學新生泰（Metawin Opas-iamkajorn飾）與校草薩拉華（Vachirawit Chivaaree飾）的甜蜜愛情故事，電影版更加插畢業後二人的生活點滴；有看過劇集的粉絲必睇！

 

（網上圖片）

 

#5 今敏系列

 

　　「日本國寶級電影大師」今敏的作品一直深受動漫迷喜愛，他的生前名作《藍色恐懼》、《東京教父》等等近年相繼翻修重製，去年的《夏日國際電影節2021：今敏特別企畫》更令其作品再度掀起一時熱話，難怪不少粉線都把手上一票投給今敏系列，希望在戲院重開後可欣賞到4K修復版！

 

（網上圖片）

 

下頁睇其餘5套電影！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#蝙蝠俠 #Still 2gether #變鈦 #The Worst Person in the World #我係西瓜刨 #Drive my car #今敏系列 #電影 #Everything and Everywhere All at Once #奧斯卡2022 #奧斯卡 #百老匯 #百老匯電影中心 #Licorice Pizza #戲院 #睇戲 #社交距離措施，戲院重開 #The Batman #無處安心 #世上最爛的人

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk