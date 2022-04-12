戲院重開？｜百老匯票選「戲院重開後10大最想睇電影」！邊套奧斯卡得獎作入選？Mark實預備撲飛！

政府宣布將分階段放寬社交距離措施，戲院有望可於4月21日重開！闊別多時，相信各位戲迷都按捺不住！早前百老匯電影中心就於Instagram收集一眾戲迷意見，選出了「戲院重開後10大最想睇電影」，編輯就為大家整合了10套電影的簡介，大家可先mark低，戲院開後就可以立即撲飛！

#1 Drive My Car

票選第一最想睇的電影就是榮獲2022奧斯卡最佳國際電影獎的《Drive My Car》！《Drive My Car》改編自村上春樹短篇小說集《沒有女人的男人們》同名篇章，舞台劇演員兼導演家福 （西島秀俊飾）與妻子過著幸福美滿的生活，卻因愛妻驟逝而灰心喪志，兩年後，家福遇上了寡言的女司機美沙紀 （三浦透子 飾），在盛載亡妻回憶的車上，展開兩個陌生人的簡短交流到後來演變為坦率懺悔的故事；村上春樹的粉絲們絕不能錯過！

（網上圖片）

#2 世上最爛的人

正所謂「成世人流流長，總會遇到幾個……」《世上最爛的人》講述即將滿30歲的茱莉，雖然有穩定男友，但卻又不安現狀，偶然之下她邂逅年輕迷人的小鮮肉，更頭也不回陷入另一段新戀情！電影中飾演女主角的Renate Reinsve憑茱莉一角勇奪康城影后，而《世上最爛的人》亦是今年入圍奧斯卡最佳國際電影及最佳原創劇本的電影之一，可說是不少年輕人的共鳴之作！

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#3 蝙蝠俠

說到最想睇的電影，當然少不了戲迷期待已久的《蝙蝠俠》！《蝙蝠俠》是繼《黑暗騎士三部曲》後首部蝙蝠俠獨立電影作品，講述布魯斯韋恩（Robert Pattinson飾）在身為蝙蝠俠的第二年，遇上用一連串的謎團犯下謀殺案的「謎語人」，蝙蝠俠循著線索，並與貓女（Zoë Kravitz飾）聯手為高譚市伸張正義；相信在戲院重開後，各位DC粉絲都必定會撲飛入戲院睇！

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#4 Still 2gether （只因我們天生一對）

第4位是泰國爆紅BL劇《Still 2gether》（只因我們天生一對）的電影版！《Still 2gether》講述大學新生泰（Metawin Opas-iamkajorn飾）與校草薩拉華（Vachirawit Chivaaree飾）的甜蜜愛情故事，電影版更加插畢業後二人的生活點滴；有看過劇集的粉絲必睇！

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#5 今敏系列

「日本國寶級電影大師」今敏的作品一直深受動漫迷喜愛，他的生前名作《藍色恐懼》、《東京教父》等等近年相繼翻修重製，去年的《夏日國際電影節2021：今敏特別企畫》更令其作品再度掀起一時熱話，難怪不少粉線都把手上一票投給今敏系列，希望在戲院重開後可欣賞到4K修復版！

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