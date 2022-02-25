25/02/2022
Do+business、Chair+a meeting！學識12個常見「搭配字詞」，寫作、口說能大改善！（附實用例句）
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
職場英語教室
逢周五更新
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這篇文章將介紹商界中很常出現的12個英語詞語搭配。在正式步入重點前，讓我們先說說英文裏的「collocations」是甚麼。在學習英文的過程中，如果想提升自己的productive skills，也就是加強寫作與口說能力，讓自己能更像該語言的母語者，那麼必不可忽略的一環就是搭配字詞（collocations）。
根據牛津線上辭典的詞條釋義，「collocations」在語言學領域中，是指「該語言中經常出現的單詞組合」。簡而言之，就是一個字出現的時候，依照習慣通常會搭配一個或多個特定的字，例如：「do ＋ business（做生意）」和「chair＋a meeting（主持會議）」。
搭配字詞很重要嗎？精通搭配字詞不但有助於增加詞彙量，更有助提升我們的口語能力以及閱讀和聽力理解能力。在聽力理解能力方面，如果我們熟悉大量的詞語搭配的話，在聽到一個單字時，就定能快速地猜測及聯想到它的搭配字，進而加速理解。
本周，筆者先爲大家介紹12個使用頻率很高的商用詞組，並分為5大組別，包括：「Do + _____ 」、「Make + _____」、「Manage + _____ 」、「_____ + a deal」和「_____ + a contract」。
一、“Do + _____”
1. Do sb. a favor/favour 幫忙（某人）
例句：
Can you do me a favor? I’m on a mission to help job seekers land amazing jobs.
你能幫我一個忙嗎？ 我的任務是幫助求職者找到理想的工作。
2. Do due diligence 盡職調查
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盡職調查（due diligence）指的是在達成初步合作意向後，簽署合約或交易之前，經過雙方協商，投資方對其目標公司進行各方面調查。
例句：
Once you decide on an acquisition (收購) target, it’s important to do due diligence before completing the purchase.
一旦你確定了收購目標，在完成收購之前必須進行盡職調查。
二、“Make + _____”
3. Make cutbacks 削減開支
例句：
Due to reduced budgets, I’m afraid we need to make cutbacks.
由於預算減少，恐怕我們需要削減開支。
4. Make an investment 進行投資
例句：
You may consider making an investment in a foreign country that has rising interest rates underpinned by strong currency values.
你可以考慮在利率上升且貨幣堅挺的國家進行投資。
三、“Manage + _____”
5. Manage a business / a company / a store 管理業務/公司/店鋪
例句：
She manages two stores in Hong Kong.
她在香港管理著兩家店鋪。
6. Manage expectations 管理期望
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例句：
Remember to manage your expectations when looking for a suitable job.
在尋找合適的工作時，請記住管理你的期望。（亦即了解自己的能力以及對方的期望）
四、“_____ + a deal”
7. Cut a deal 達成協議
Cut a deal 並不是撕破，或者是破壞交易。相反地 ，cut a deal 就指的是 “和對方達成協議 ”。
例句：
We cut a deal after a long negotiation.
在很長的談判後，我們達成了協議。
8. Close a deal 達成交易；完成交易
例句：
We managed to close the deal with the Korean company.
我們與這家韓國公司達成交易了。
五、“ _____ + a contract”
9. Sign a contract 簽訂合同
例句：
We are going to sign a contract with the new advertising company later.
稍後我們將與新的廣告公司簽訂合同。
10. Draw up a contract 擬定合同
例句：
The lawyers will draw up the contract in a month.
律師將在一個月內擬定合同。
11. Negotiate a contract 協商合同
(credit:https//stock.adobe.com/)
例句：
You should check and negotiate the contract before signing.
你必須在簽署合同前檢查並協商。
12. Bid on a contract 投標合同；中標
例句：
Our company has successfully bid on that contract.
我公司已成功中標該合同。
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