Do+business、Chair+a meeting！學識12個常見「搭配字詞」，寫作、口說能大改善！（附實用例句）

這篇文章將介紹商界中很常出現的12個英語詞語搭配。在正式步入重點前,讓我們先說說英文裏的「collocations」是甚麼。在學習英文的過程中,如果想提升自己的productive skills,也就是加強寫作與口說能力,讓自己能更像該語言的母語者,那麼必不可忽略的一環就是搭配字詞(collocations)。

根據牛津線上辭典的詞條釋義,「collocations」在語言學領域中,是指「該語言中經常出現的單詞組合」。簡而言之,就是一個字出現的時候,依照習慣通常會搭配一個或多個特定的字,例如:「do + business(做生意)」和「chair+a meeting(主持會議)」。

搭配字詞很重要嗎?精通搭配字詞不但有助於增加詞彙量,更有助提升我們的口語能力以及閱讀和聽力理解能力。在聽力理解能力方面,如果我們熟悉大量的詞語搭配的話,在聽到一個單字時,就定能快速地猜測及聯想到它的搭配字,進而加速理解。

本周,筆者先爲大家介紹12個使用頻率很高的商用詞組,並分為5大組別,包括:「Do + _____ 」、「Make + _____」、「Manage + _____ 」、「_____ + a deal」和「_____ + a contract」。

一、“Do + _____”

1. Do sb. a favor/favour 幫忙(某人)

例句:

Can you do me a favor? I’m on a mission to help job seekers land amazing jobs.

你能幫我一個忙嗎? 我的任務是幫助求職者找到理想的工作。

2. Do due diligence 盡職調查

盡職調查(due diligence)指的是在達成初步合作意向後,簽署合約或交易之前,經過雙方協商,投資方對其目標公司進行各方面調查。

例句:

Once you decide on an acquisition (收購) target, it’s important to do due diligence before completing the purchase.

一旦你確定了收購目標,在完成收購之前必須進行盡職調查。

二、“Make + _____”

3. Make cutbacks 削減開支

例句:

Due to reduced budgets, I’m afraid we need to make cutbacks.

由於預算減少,恐怕我們需要削減開支。

4. Make an investment 進行投資

例句:

You may consider making an investment in a foreign country that has rising interest rates underpinned by strong currency values.

你可以考慮在利率上升且貨幣堅挺的國家進行投資。

三、“Manage + _____”

5. Manage a business / a company / a store 管理業務/公司/店鋪

例句:

She manages two stores in Hong Kong.

她在香港管理著兩家店鋪。

6. Manage expectations 管理期望

例句:

Remember to manage your expectations when looking for a suitable job.

在尋找合適的工作時,請記住管理你的期望。(亦即了解自己的能力以及對方的期望)

四、“_____ + a deal”

7. Cut a deal 達成協議

Cut a deal 並不是撕破,或者是破壞交易。相反地 ,cut a deal 就指的是 “和對方達成協議 ”。

例句:

We cut a deal after a long negotiation.

在很長的談判後,我們達成了協議。

8. Close a deal 達成交易;完成交易

例句:

We managed to close the deal with the Korean company.

我們與這家韓國公司達成交易了。

五、“ _____ + a contract”

9. Sign a contract 簽訂合同

例句:

We are going to sign a contract with the new advertising company later.

稍後我們將與新的廣告公司簽訂合同。

10. Draw up a contract 擬定合同

例句:

The lawyers will draw up the contract in a month.

律師將在一個月內擬定合同。

11. Negotiate a contract 協商合同

例句:

You should check and negotiate the contract before signing.

你必須在簽署合同前檢查並協商。

12. Bid on a contract 投標合同;中標

例句:

Our company has successfully bid on that contract.

我公司已成功中標該合同。