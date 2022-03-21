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21/03/2022

辦公室權力鬥爭一觸即發！一封霸氣「暗寸」Email，小心對手用「數字」狠狠反撃！

#管理 #職場 #辦公室是非 #打工仔 #人際關係 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看矛盾再升級！不忿同級同事「擺架子」而要求管理層表態，隨時引爆辦公室權力鬥爭！

 

　　野牛的電郵像匕首般直插扭紋柴的心臟，他暴跳如雷。

 

　　第二天，他趁我和野牛準備開另外一個會議時，氣沖沖的走進來說：「你們等著瞧！」

 

　　你們？今次糟糕了，扭紋柴把我打成是和野牛一夥。原以為可以置身事外，結果還是給拉進這趟渾水中。

 

　　也難怪扭紋柴誤會。他針對是編輯部公幹支出，我和野牛肯定首當其衝，他在我們面前提出削減預算要求，野牛拂袖而去，我雖然詳盡解釋了我們如何制定預算給他聽，但仍然有逆了他的意思，沒作出相應行動。

 

　　野牛不留情面的出電郵問兩個頂頭上司，究竟扭紋柴的「要求」是否代表公司，這一問把扭紋柴迫入死角。

 

　　電郵副呈給我。過了一天，仍未收到亞洲區 MD 和美國上司阿 Ben 回覆。

 

　　「他們有沒有給你回郵？」野牛不斷看 Blackberry，又問我。「他們如果有回郵，一定會給你的。」

 

　　這是常理。電郵是野牛直接發給 MD 和 Ben，他們若有回郵，必定直接給野牛。他們可以不給我副本，卻絕不會給我回郵而不給野牛回覆。

 

　　「或許他們很忙吧！」野牛有點自我安慰說。

 

　　兩虎相爭，必有一傷，野牛火燒扭紋柴，看似勝券在握，但結果難料。當然，我認為野牛的反應是過敏、過激，犯不著動氣動真格。

 

　　果然，黃昏時，扭紋柴發出一電郵，附件是一個 Excel 檔案，把亞洲區曾出差員工開支羅列出來，並作了一個平均數。

 

　　表列顯示野牛開支數目超過平均數，而且特別偏高，而我在平均數以下。

 

　　扭紋柴有備而來，對象是野牛。

 

　　扭紋柴電郵上還寫著，假若有人以為自己公幹開支是毋須接受監管的話，那麼他這個財務總監亦沒事可幹了。

 

　　大戰一觸即發。

 

 

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