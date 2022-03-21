辦公室權力鬥爭一觸即發！一封霸氣「暗寸」Email，小心對手用「數字」狠狠反撃！

（欲知前事，請看矛盾再升級！不忿同級同事「擺架子」而要求管理層表態，隨時引爆辦公室權力鬥爭！）

野牛的電郵像匕首般直插扭紋柴的心臟，他暴跳如雷。

第二天，他趁我和野牛準備開另外一個會議時，氣沖沖的走進來說：「你們等著瞧！」

你們？今次糟糕了，扭紋柴把我打成是和野牛一夥。原以為可以置身事外，結果還是給拉進這趟渾水中。

也難怪扭紋柴誤會。他針對是編輯部公幹支出，我和野牛肯定首當其衝，他在我們面前提出削減預算要求，野牛拂袖而去，我雖然詳盡解釋了我們如何制定預算給他聽，但仍然有逆了他的意思，沒作出相應行動。

野牛不留情面的出電郵問兩個頂頭上司，究竟扭紋柴的「要求」是否代表公司，這一問把扭紋柴迫入死角。

電郵副呈給我。過了一天，仍未收到亞洲區 MD 和美國上司阿 Ben 回覆。

「他們有沒有給你回郵？」野牛不斷看 Blackberry，又問我。「他們如果有回郵，一定會給你的。」

這是常理。電郵是野牛直接發給 MD 和 Ben，他們若有回郵，必定直接給野牛。他們可以不給我副本，卻絕不會給我回郵而不給野牛回覆。

「或許他們很忙吧！」野牛有點自我安慰說。

兩虎相爭，必有一傷，野牛火燒扭紋柴，看似勝券在握，但結果難料。當然，我認為野牛的反應是過敏、過激，犯不著動氣動真格。

果然，黃昏時，扭紋柴發出一電郵，附件是一個 Excel 檔案，把亞洲區曾出差員工開支羅列出來，並作了一個平均數。

表列顯示野牛開支數目超過平均數，而且特別偏高，而我在平均數以下。

扭紋柴有備而來，對象是野牛。

扭紋柴電郵上還寫著，假若有人以為自己公幹開支是毋須接受監管的話，那麼他這個財務總監亦沒事可幹了。

大戰一觸即發。