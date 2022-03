今天本想講俄被剔出美元交易系統(SWIFT)的影響,但本港疫情急,講點抗疫好了,五個字:冚、冚、冚、冚、冚。



(1)市傳會封城



咁股市關不關,長話短說一個字,有期指期權倉就先?,因為一封城,股市一停,揸實貨者可以坐到開封,但揸期貨者,無論揸,都會蝕底。



1998年,普京將俄羅斯市場關閉,有3個諾貝爾獎的期權專家坐鎮的長期資本對沖基金(Long Term Capital Gain),因為揸重俄羅斯期貨,即時瓜得,幾乎累到整個美國金融系統崩潰,幸得當時的美財長魯賓力挽狂瀾。不詳談了,一個字,君子不立危牆下,有期貨者,冚。



(2)俄烏局可以險



俄烏和談,但如烏拖拖拉拉,普京無時間同你玩(【按此】觀看:「普京怒了」視頻)。



俄未必會用核,但如大幅用武,無論是在烏境內用,還是提供武器予烏的北約國,都會嚇你驚驚,未驚前,是否有倉宜先冚。



(3)家居隔離有三個口要冚



(i)冚屎塔;(ii)冚洗碗盆的去水口;(iii)冚洗面盆的去水口。原因?



有朋友指出:

(shutterstock)



大型公共屋邨爆發因他們的公共長走廊及換氣量不足,一打開門家裏便成了負氣壓,走廊的穢氣即時流入(圖一至圖五)!!





1.屋邨每層的長走廊通風不足。要加裝強力通風風扇。



行動:房屋署、屋宇署、居民。



2.禾輋邨房及廁所相靠亦要在地台走一段路才出外牆。請居民如蓋廁所板沖廁的習慣,亦將洗碗盆及洗面盆的活塞塞上。免穢氣從這些氣囗溢出。亦嘗試每次沖廁沖兩次確保穢污排出外牆大渠。



行動:禾輋邨居民、所有可作宣傳的單位、衛生署、所有有相同情況的市民。



3.所有痰液不能吐進坐廁、洗手盆、洗碗盆、尿兜、排水口、坑渠。要吐進盛有10至20ml的1:25(?)稀釋漂白水密實膠袋內。每天密封棄置。因為只有源頭殲滅病毒,病毒才會全軍覆沒。一啖痰液就千軍萬馬且在適合的環境溫床便無限量增生繁殖變種。有曱甴就噴曱甴水,有covid病毒便用稀釋漂白水源頭殲滅!



行動:全港市民、政府宣傳、所有宣傳單位。



唔可以再等專家因他們有專業守則。蟻民就可就所見提出建議。眼見全港兩年多受「避疫」所困,最終都失守……唉!!



加上廚房無外窗,一定用抽氣扇。



解決方法:塞鋅盆洗手盆去水囗,再加小量水在盆中壓實!但還有那防滿水的去水位。



為甚麼院社易爆發?



1.共用排列式的沐浴間,水蒸氣是病毒的載體,加上排水排污及隔氣出現漏洞,穢氣漏出。



2.用vaporiser呼吸機,病毒依附在vapour上。



盧教授以癌症作譬如。而事實上新冠病毒除存在體內亦存在體外及環境中。行動:比方說,有曱甴,我們打防曱甴感染疫苗還是噴曱甴水?稀釋漂白水含sodium hypochlorite,且有效denature(分解)viruses,包括covid(新冠病毒)的protein(蛋白質)。



請立即行動及留意使用漂白水的細則。



全民檢測只是the means and not the ends(是手段非目的)。



香港專家成日睇屎渠,睇完除了要檢測,尚要提出點改善環境,唔只顧U型管,還要知道公共建設上的先天漏洞,串連式排污喉,有口都噴毒,是要冚、冚、冚?沖廁冚廁板,要塞住洗碗盆、洗手盆的去水口,並要有稀釋漂白水在盆內,要用洗碗盆、洗手盆,拔起個塞時,那些稀釋的漂白水就會立時沖走在排水渠內的疫毒,始可保證隔離在家、宅在家,都可以安全啊!



