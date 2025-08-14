25,650.67
+37.00
(+0.14%)
25,663
+32
(+0.12%)
高水12
9,187.15
+37.10
(+0.41%)
5,629.22
-1.56
(-0.03%)
1,195.88億
3,693.81
+10.35
(+0.281%)
4,205.21
+28.63
(+0.685%)
11,565.62
+14.26
(+0.123%)
2,315.84
+33.08
(+1.45%)
123,532.0800
+225.6400
(0.183%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.1590
歐元最佳客戶買入價
9.2100
英鎊最佳客戶買入價
10.6769
日圓最佳客戶買入價
5.3652
恒生指數
25,650.67
+37.00
(+0.14%)
期指
高水12
25,663
+32
(+0.12%)
國企指數
9,187.15
+37.10
(+0.41%)
科技指數
5,629.22
-1.56
(-0.03%)
大市成交
1,195.88億
股票
1,057.29億
(88.412%)
窩輪
50.44億
(4.218%)
牛熊證
88.15億
(7.371%)
即時更新：14/08/2025 10:42
可賣空股票總成交
2,556.42億
主板賣空
362.04億
(14.162%)
更新：13/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,762.22億
3,693.81
+10.35
(+0.281%)
滬深300
4,205.21
+28.63
(+0.685%)
深証成指
11,565.62
+14.26
(+0.123%)
MSCI中國A50
2,315.84
+33.08
(+1.45%)
比特幣
資料由Binance提供
123,532.0800
+225.6400
(0.183%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0939
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1590
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2100
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6769
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3652
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
八月
中環香港大會堂｜香港小交響樂團 — 麥兜．音樂廳裏的圖畫 中環香港大會堂｜香港小交響樂團 — 麥兜．音樂廳裏的圖畫
文化藝術 親子活動
中環香港大會堂｜香港小交響樂團 — 麥兜．音樂廳裏的圖畫
推介度：
22/08/2025 - 24/08/2025
30
八月
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　2025年第二場拉闊浪漫登場　乘著星光　留下屬於我們最美夏天 亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　2025年第二場拉闊浪漫登場　乘著星光　留下屬於我們最美夏天
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　20...
推介度：
30/08/2025
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02269 藥明生物09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股00939 建設銀行
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新：12/08/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
123,532.08
+225.64
+0.183%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,757.9900
+8.6800
+0.183%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.9708
+0.0666
+7.366%
更新：14/08/2025 10:40
貨幣ETF
03096 Ａ南方美元
935.150
0.400
+0.043%
03053 Ａ南方港元
1,160.150
-0.300
-0.026%
03011 Ａ工銀中金美
9,392.600
0.050
+0.001%
更新：14/08/2025 10:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處