14/08/2025 09:24

加密貨幣交易所Bullish首日上市升83%

《經濟通通訊社14日專訊》加密貨幣交易所Bullish(US.BLSH)於紐約證券交易所首次公開募股(IPO)上市，成功籌集約11億美元，市場反應熱烈，收市升83%，報68美元。



Bullish由前紐交所總裁Tom Farley領導，並獲科技億萬富翁Peter Thiel支持。Bullish專注於機構投資者市場，將去中心化金融協議(DeFi)和中心化交易所的安全性結合，致力成為機構級數字資產交易平台。自2021年成立以來，截至今年3月底，Bullish平台累計交易量已超過1.25萬億美元。



此次IPO亦標誌著監管環境逐漸明朗及機構對加密資產信心回升，吸引包括BlackRock和ARK Investment Management在內的重量級機構投資者興趣，合計認購額度達2億美元。(kk)