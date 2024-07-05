27/05/2024 14:55

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.72 156.93 156.66 歐元/美元 1.0850 1.0853 1.0846 英鎊/美元 1.2742 1.2744 1.2734 美元/瑞郎 0.9144 0.9147 0.9140 美元/港元 7.8114 7.8145 7.8101

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0800 1.0900 1.0760 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國密歇根大學5月消費者信心指數終值較初值有所改善，由67.4上調至69.1。消費者對未來一年通脹預期終值較初值的半年高的3.5%回落至3.3%，低於預期的3.4%；五年通脹預期終值亦輕微下修至3%。美聯儲理事沃勒稱，推動中性利率下降的因素可能出現逆轉。如果美國財政供應開始超過需求，這將對中性利率帶來上行壓力。上周美匯指數未能企穩105，匯市繼續維持震盪行情。歐元在1.08關口小幅反彈，不排除可以再試1.09。由於市場對日本央行減少定期債券購買操作持謹慎態度，且猜測日本央行將進一步提高利率，日本10年期國債孳息率上周五(24日)突破1%，為12年來首次，158是美元最近的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。