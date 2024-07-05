27/05/2024 14:55
《美元走勢－羅明立》日本債息率突破1%，158是美元阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.72
|156.93
|156.66
|歐元/美元
|1.0850
|1.0853
|1.0846
|英鎊/美元
|1.2742
|1.2744
|1.2734
|美元/瑞郎
|0.9144
|0.9147
|0.9140
|美元/港元
|7.8114
|7.8145
|7.8101
《美元走勢》美國密歇根大學5月消費者信心指數終值較初值有所改善，由67.4上調至69.1。消費者對未來一年通脹預期終值較初值的半年高的3.5%回落至3.3%，低於預期的3.4%；五年通脹預期終值亦輕微下修至3%。美聯儲理事沃勒稱，推動中性利率下降的因素可能出現逆轉。如果美國財政供應開始超過需求，這將對中性利率帶來上行壓力。上周美匯指數未能企穩105，匯市繼續維持震盪行情。
歐元在1.08關口小幅反彈，不排除可以再試1.09。由於市場對日本央行減少定期債券購買操作持謹慎態度，且猜測日本央行將進一步提高利率，日本10年期國債孳息率上周五(24日)突破1%，為12年來首次，158是美元最近的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0800
|1.0900
|1.0760
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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