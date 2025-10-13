25,889.48
-400.84
(-1.52%)
25,820
+11
(+0.04%)
低水69
9,222.54
-135.78
(-1.45%)
6,145.51
-114.24
(-1.82%)
4,903.66億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
114,974.3000
+15.4900
(0.013%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0813
歐元最佳客戶買入價
9.0334
英鎊最佳客戶買入價
10.3767
日圓最佳客戶買入價
5.1180
