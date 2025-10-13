13/10/2025 15:57

惠理基金指出，2025年10月美國政府停擺及地緣政治僵局推升避險需求，黃金價格創每盎司4000美元新高，全球央行連續11個月增持黃金儲備。



事實要點：

▷ 黃金價格達每盎司4000美元（歷史新高）

▷ 中國央行連續11個月購入黃金儲備

▷ 黃金ETF資金流近月大幅增加

▷ 美聯儲多數官員贊成年底前進一步減息

▷ 美股估值偏高、潛在AI泡沫及債務壓力被提及

《經濟通通訊社13日專訊》惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示，自美國總統特朗普上場後，重塑全球的貿易與地緣政治秩序。美國聯邦政府一度出現停擺，撥款法案兩黨仍未見妥協跡象，政府部門、機場出現人手短缺未能如常運作，農業補貼亦被推遲。趙善德認為，即使未來美國政府重開，延遲公布的關鍵經濟數據大量湧現，市場有機會未必能即時消化而引起劇烈波動。儘管中東的地緣政治局勢緩和，在美國政府停擺及擔憂經濟活動受拖累的基調下，持續的僵局增加避險需求，黃金作為傳統的避險資產受到大量資金追捧，站上每盎司4000美元的歷史高位。*減息周期與金價表現有相關性*趙善德提及，儘管通脹壓力依然存在，美國的失業率攀升及經濟體系存在邁向衰退的隱憂，投資者進一步轉向黃金等保值的資產。在近期聯邦公開市場委員會的會議紀錄透露，大多數官員贊同年底前會實現進一步的減息行動，增加市場對減息期望的確定性，推升黃金的表現。根據過往歷史上的減息周期，當減息的速度愈快，金價上升的速度愈快，表現亦跑贏其他股票、債券等資產，反映減息周期與黃金的表現有一定程度的相關性。*全球央行持續增加黃金儲備*趙善德提及，在地緣政治日益複雜的背景下，央行的結構性需求為金價發揮正面的支撐作用。全球央行持續增加黃金儲備，以減少對美元計價資產依賴的風險。根據最新發布的數據，中國人民銀行連續11個月購入黃金，而因中國比其他已發展國家黃金儲備佔比仍低，反映未來一段時間中國亦會繼續其戰略購買行為。趙趙善德亦指，近月黃金ETF資金流大幅增加反映出機構和散戶參與的協同效應，而央行等機構投資需求亦是黃金創紀錄上升的主要催化劑。鑑於現時美股的估值偏高、潛在的AI泡沫及美國的債務壓力等因素，驅動投資者增持黃金在投資組合的配置以對沖系統性風險。(jl)