《神州經脈》地產融資協調項目名單將出，滬指周升3%，藥明系瀉

滬深股市昨日（25日）觸發罕見大升市，今早（26日）稍見低開回吐，盤中曾倒升但不多，維持窄幅上落格局直至午後，即使部分醫藥股出現閃崩行情，但在石油、地產、銀行及地方國企等板塊帶動下，滬指今日四連升收場，小升0.14%，報2910.22，勉強守住二千九。累計全周滬指先崩後補，周升2.75%，結束連跌三周的強跌浪。

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不過到了深市則是另一種模樣，有傳新藥研究龍頭藥明康德可能會被美國政府制裁，CXO概念暴跌，加上半導體板塊從開市跌到收市，深成指全日收跌1.06%，創業板指更瀉2.23%。

面對本周共15670億元（人民幣．下同）逆回購到期，人民銀行全周仍然放水4100億元。拉漲行情告段落A股成交回落，兩市全日成交8287億元，較上日的較高水平成交回落約7%，陸股通淨流入約15億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1808，較上個交易日4時30分收盤價跌129點子，兩連跌，創1月22日以來近一周新低，全日在7.1730至7.1826之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1074，較上個交易日跌30點子，與市場預測偏離近660點，上個交易日報7.1044。

今日新聞精選

1. 美國國會在會議期間提出一項名為《生物安全法案》的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，提案提議禁止的公司包括華大基因、藥明康德等中國公司。有關文件還提及「藥明生物首席執行官陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職教授」。陳智勝向內媒記者澄清，個人沒有在軍方任何機構任職過，又認為草案只是一個反華議員的提議，到變成法律是極小概率事件。

2. 住房和城鄉建設部今日上午召開城市房地產融資協調機制部署會。會議提出，國家層面將建立城市房地產融資協調機制項目信息平台，實行周調度、月通報。住建部抓機制落實力度大，據了解，本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款。會議強調，要加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產項目開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。會議並提出，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

3. 國家新聞出版署最新公布的今年1月份國產網絡遊戲審批信息顯示，共計115新遊戲獲批，數量為2022年7月以來一年半最多。獲批遊戲包括騰訊的《熱血美職籃》、冰川網絡的《悠星大陸》、游族網絡的《我的三體：2277》等。早前引發內地遊戲業巨震的《網絡遊戲管理辦法》草案徵求意見稿，意見反饋已於周一（22日）截止，意見稿周二（23日）已從官網撤下，分析指有關舉動或顯示管理辦法會進行修訂。

4. 網絡昨起流傳一份實名舉報的《關於綠地集團強制集資侵害員工合法權益的舉報信》，舉報人自稱是24名綠地集團中原事業部的前員工，內容為控訴綠地集團強制員工集資、違規向員工提供借款、損害員工利益等行為。其中，綠地集團2019年要求全部管理幹部必須購買持有不低於規定數額的員工持股平台的股份，該24人為保住工作被迫共出資948.29萬元購買股份，至2021年第三季配合公司裁員離職放棄大額賠償後難以退股。當晚綠地集團回應稱，公司高度重視有關問題，將本著實事求是的態度，充分溝通，全力妥善處理。

5. 2024年春運今日正式啟動，至3月5日完結，為期40天。春運首日，全國民航預計發送旅客200萬人次，計劃執行航班1.75萬班次。鐵路方面，春運首日全國鐵路預計發送旅客1060萬人次。據交通運輸部早前表示，預測今年春運預計將有90億人次流動，創歷史新高。其中，傳統營業性運輸，包括鐵路、公路、民航、水運客運出行人次預計約18億人次，其餘80%、即72億人次，預計都將是自駕出行。

6. 人民銀行研究局局長王信在國新辦舉行的推進浦東新區綜合改革試點新聞發布會上稱，要不斷增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，穩妥有序支持總部機構發展離岸經貿業務，擴大臨港新片區跨境貿易高水平開放外匯管理改革試點政策受益面。他介紹了三個方面的舉措。一是穩步擴大金融領域制度型開放，完善跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，穩步推進金融市場雙向開放；二是持續加大外匯便利化政策和服務供給，加快培育外貿新動能；三是加快推進上海科創金融改革試驗區建設各項舉措，更好服務上海國際科創中心建設。

7. 官媒《學習時報》今日刊發國務院國資委黨委署名文章《以新擔當新作為開創國資央企高質量發展新局面》，提出要聚焦提高企業質量效益，全力推動中國經濟持續回升向好。深入推進提高央企控股上市公司質量專項行動，完善上市公司績效評價體系，充分體現上市公司真實價值。以數字化為支撐、智能化為方向，加強管理體系和管理能力建設，優化企業財務、規劃、市場運營管理鏈條。深入實施產業煥新行動，力爭在人工智能、新能源、新能源汽車等重點領域形成一批標誌性成果，加快建設戰略性新興產業集群。

8. 全國稅務工作會議在北京召開。2024年工作重點包括：扛牢依法依規組織稅費收入主責，嚴守不收「過頭稅費」的底線；加強稅收改革和政策研究完善，精準高效落實結構性減稅降費政策，進一步深化「政策找人」，加力推進政策直達快享。立足自身職責，嚴肅治理地方違規招商引資中的涉稅問題，嚴格抓好稅費政策統一規範執行，嚴禁稅務部門和稅務幹部參與配合違規招商引資，切實推進全國統一大市場建設。

撰文：經濟通中國組

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