A股|中證監停新增券商轉融券規模，禁止融券沽空T+0

中證監中午公布答記者問稿，對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施。

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一是暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；



二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；



三是持續加大監管執法力度，中證監將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務平穩運行。



中證監透露，相關制度實施以來，融券餘額已下降24%，目前已降至637億元人民幣，佔A股流通市值的0.1%。

撰文:經濟通中國組

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