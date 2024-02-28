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內房| 碧桂園(02007)遭清盤呈請追討16億元貸款

28/02/2024

．碧桂園(02007)獲悉呈請人Ever Credit Limited於昨日向香港高等法院，提出對公司的清盤呈請

．包括追討本金約16億元的未支付定期貸款及應計利息

．碧桂園表示單一債權人激進行動不產生大影響

 

 

 

　　碧桂園(02007)獲悉呈請人Ever Credit Limited於昨日向香港高等法院，提出對公司的清盤呈請，追討本金約16億元的未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為2024年5月17日。

 

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　　該公司披露將尋求法律措施以堅決反對呈請，並將繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並與其盡快形成重組方案。同時，該公司將盡力與呈請人保持主動的溝通，並在對全部債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題。

 

＊碧桂園：單一債權人激進行動不產生大影響＊

 

　　碧桂園(02007)被呈請清盤，官媒《證券時報》引述碧桂園最新回應指，公司涉建滔集團(00148)的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。


　　碧桂園還表示，目前，公司各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購房業主、債權人、投資人和員工在內的所有利益攸關方權益。


　　Ever Credit為建滔全資子公司，2021年向碧桂園借出的18.8億元定期貸款。去年8月底，碧桂園向建滔配售約3.5億股，以抵銷部分債務，截至10月底的未償還本金為15.98億元。建滔當時指，鑒於碧桂園未能根據融資協議償還款項，該集團已向碧桂園催還期到款項，並預告對全年業績損益帳造成影響。

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