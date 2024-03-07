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神州經脈 | 貿易數據勝預期，2月外儲回升，再開放歐州六國免簽

07/03/2024

　　內地財金官員昨日（6日）盤後時段召開重磅記者會，然而官員發表的支持經濟和資本市場言論並未超出外界預期，滬深股市今早（7日）保持悶局，滬綜指先窄幅上升，即使中國首兩月進出口強勁亦無助改善市況，午收前倒跌，午後醫藥、AI等板塊跌勢進一步擴大，拖累滬指兩會期間兩連升之後兩連跌，報3027.4點，深成指挫1.37%，創業板指更瀉2.33%。

 

神州經脈 | 貿易數據勝預期，2月外儲回升，再開放歐州六國免簽

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交9817億元（人民幣．下同），按日增5.3%，不過仍未破萬億關，陸股通全日淨流出超過21億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1986，較上個交易日4時30分收盤價小升6點子，止四連跌，創3月1日以來近一周新高，全日在7.1935至7.1992之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1002，較上個交易日升14點子，兩連升，創1月4日以來逾兩個月新高，與市場預測偏離仍近900點，上個交易日報7.1016。

 

今日新聞精選

 

1. 全國人大舉行外交主題記者會。外交部長王毅表示指出，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，但美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。他並認為，世界多極化和經濟全球化是人類社會發展的大趨勢，中方的主張是實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，不能再允許個別或少數大國壟斷國際事務，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算。

 

2. 王毅在全國人大舉行外交主題記者會上表示，3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策。2024年3月14日至11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境，不符合免簽條件人員仍須在入境前辦妥來華簽證。航旅縱橫大數據顯示，今年截至3月6日，國內往返瑞士航班量恢復到2019年同期的六成左右；國內往返比利時的航班量恢復到九成左右；國內往返匈牙利、盧森堡、意大利、西班牙的航班量已超2019年同期。國內至愛爾蘭暫無航班通航。

 

3. 海關總署公布，按美元計價，首兩月中國進出口總值9308.6億美元，增長5.5%。其中，出口5280.1億美元，增長7.1%，大勝預期的增長1.9%，增幅較前值(去年12月)擴大4.8個百分點；進口4028.5億美元，增長3.5%，優於預期的增長1.5%，增幅較前值擴大3.3個百分點；貿易順差1251.6億美元，優於預期的1037億美元，較前值擴大20.5%。按人民幣計價，首兩月中國進出口總值6.61萬億元，同比增長8.7%，創歷史同期最高紀錄。其中，出口3.75萬億元，增長10.3%，增幅較前值擴大6.5個百分點；進口2.86萬億元，增長6.7%，增幅擴大5.1個百分點；貿易順差8908.7億元，擴大23.6%。

 

4. 全國政協經濟委員會副主任、人民銀行原行長易綱今日在全國政協第二次全體會議上表示，要加強金融政策與財政等其他政策的協調配合，並對經濟運行的部分關鍵環節採取針對性措施。他建議設立房地產預售資金保險機制，允許房企依法合規動用一定比例的預售監管帳戶資金，爭取用三年時間過渡到以現房銷售為主。

 

5. 瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤今日在媒體分享會上表示，今年政府工作報告中提出的經濟目標5%比較進取，而提出的宏觀政策力度比較溫和。房地產政策目前的力度不夠，還需繼續加碼。瑞銀預計今年人行會降息10-20個點子，還有50個點子的降準空間，房貸按揭利率有下調的可能，首付也會下調。預計人行還會繼續用流動性的工具保障流動性充裕，包括3000-5000億元的PSL用來支持三大工程的資金。預計今年信貸增長9.5-9.6%左右。

 

6. 國家外匯管理局公布，截至今年2月末，中國外匯儲備規模為32258億美元，較1月末上升65億美元，升幅為0.2%。今年1月的外儲規模為32193億美元，按月降0.58%。中國2月末黃金儲備7258萬盎司，1月末為7219萬盎司，為連續第16個月增持黃金儲備。外匯局表示，2024年2月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

 

7. 美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（6日）召開的聽證會上，參院版《生物安全法案》以壓倒性的同意票數通過聽證。眾議院版《生物安全法案》也將於當地時間周四（7日）上午9時在眾議院舉行聽證會。被指是法案針對對象之一的華大基因表示，關注到有關情況，強調公司來自美國的營業收入佔比較少，而有關法案在聽證會通過後還有其他程序，後續會評估影響。另一被法案針對的藥明康德重申，公司不收集基因數據，批評有關法案依靠誤導性指控和不準確的斷言，在未經正當程序的情況下對公司提出先發制人和不合理的禁令。

 

8. 押注美聯儲啟動降息周期，國際金價及內地金價雙雙大漲，紐約期金突破2100美元大關，而國內期金合約則逼近每克500元人民幣關口。據報內地多家一線品牌金店今日的足金價格突破每克650元，創歷史新高。開設個人黃金業務的銀行也受金價上行影響。建設銀行公告，今日9:10起，該行個人黃金積存業務定期積存起點金額由500元上調至600元，意味投資者的投資成本有所上升。

 

撰文：經濟通中國組

 

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