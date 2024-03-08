神州經脈 | 人大今年制定金融穩定法，代表倡延A股交易時間

踏入兩會行情，本周滬指表現以維穩為主，雖然政府工作報告對經濟提振的部分讓外資感失望，但未見對股市帶來震盪，反而是兩會頻提「新質生產力」讓多個科技概念炒上。滬綜指今日（8日）早市維持窄幅上落，而午後三大電信股炒政策升幅擴大，帶動滬指全日順利高收，升0.62%，報3046.02點，深成指漲1.1%，創業板指升0.97%。總結全周滬指累升0.63%，連續第四周上升，然而深市在周四（7日）遭遇急跌，深成指、創業板指均中斷連續三周上升趨勢。

全國人大常委會委員長趙樂際在十四屆全國人大第二次全體會議上發表工作報告稱，今年要制定金融穩定法。（AP圖片）



成交見快速收縮，兩市今日成交只有8606億元（人民幣．下同），是2月22日以來新低，按日大減12.3%，不過陸股通全日淨流入60億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤短暫升破7.19關口後回吐部分漲幅，午後再度衝破7.19高見7.1820，隨後升幅回落，收報7.1918，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，兩連升，創2月22日以來逾兩周新高，全日在7.1820至7.1946之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0978，較上個交易日升24點子，三連升，創1月2日以來逾兩個月新高，與市場預測偏離仍超850點，上個交易日報7.1002。

今日新聞精選



1. 國家主席習近平7日下午出席人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，強調要全面提升新興領域戰略能力。習近平並表示，要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力。要優化航天布局，推進國家航天體系建設。要構建網絡空間防禦體系，提高維護國家網絡安全能力。要加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。要以加快新質戰鬥力供給為牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，健全先進技術敏捷響應、快速轉化機制，構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。

2. 全國人大常委會委員長趙樂際今日在十四屆全國人大第二次全體會議上發表工作報告稱，今年要圍繞加強人民當家作主制度保障，修改代表法、監督法、監察法、城市居民委員會組織法。此外，圍繞加快構建新發展格局、全面深化改革，制定金融穩定法、農村集體經濟組織法、增值稅法、民營經濟促進法，修改礦產資源法、企業破產法、反不正當競爭法、會計法、招標投標法、統計法、民用航空法。

3. 十四屆全國人大二次會議第二次全體會議上，最高人民法院院長張軍表示，今年要依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，推進掃黑除惡常態化，嚴厲打擊整治電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪。保持懲治腐敗犯罪高壓態勢，加大對行賄犯罪懲治力度。嚴格保護知識產權並促進轉化運用，依法服務發展新質生產力等。最高人民檢察院院長應勇作工作報告稱，去年注重運用法治方式穩定社會預期、提振市場信心，起訴破壞市場經濟秩序犯罪12.1萬人，同比上升20.4%。今年最高檢要從嚴懲治金融犯罪，服務金融高質量發展，以及加強關鍵核心技術、新興產業領域知識產權司法保護，服務新質生產力加快發展等。

4. 工信部部長金壯龍今日在全國人大二次會議第二場「部長通道」上表示，目前中國已經全面取消製造業領域外資准入措施，準備試點開放互聯網數據中心等電信增值服務。金壯龍並表示，要鞏固提升信息通訊業的競爭優勢和領先地位，適度超前建設5G、算力等信息設施，繼續推動互聯網規模化應用，讓5G賦能千行百業；強化5G演進，支持5G-A發展；同時要加大6G的研發力度。

5. 全國人大代表、清華大學五道口金融學院副院長田軒建議，分階段延長A股交易時間，比如第一階段把A股下午的交易時間延長到下午4點，實現A股和香港證券交易所同步，並且和歐洲證券交易所產生一定時間上的交集。之後再進一步把上午的交易時間延長到12點，這樣就可以實現與香港交易所每日上下午開盤時間的同步，如此一來每日交易時間可延長到5個半小時，與亞太地區的主要交易所同步。

6. 有內媒指廣州某股份制銀行內部發文落實《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》中關於優化調整廣州限購的政策。即日起，在廣州已有兩套房，兩套全部放租或者放售，購買第三套房時，可首付三成，按首套利率貸款；如果把廣州有貸款住房放租或者放售備案，也可首付三成，按首套利率貸款。不過，《第一財經》向金融主管部門求證時，該部門表示，目前廣州的房貸辦理依據並未改變，依舊以查冊為標準。

7. 美國眾議院能源及商務委員會50名議員一致投票通過，要求中資字節跳動在165天內剝離旗下短視頻平台TikTok業務的議案。支持議案的議員正努力推動議案，在未來數周進行下一步立法工作，包括全體表決。美媒並指，眾議院議長約翰遜發表聲明支持法案，強調中國是美國最大的地緣政治敵人，該國正積極地瓦解美國的經濟和安全。字節跳動批評，有關法案已有預定的結果，就是在美國全面禁用TikTok，又認為美國政府正試圖剝奪1.7億美國人言論自由的憲法權利，損害數百萬家企業，並摧毀美國社會的創作自由。

8. 乘聯會發布2月份全國乘用車市場分析。2月乘用車市場零售109.5萬輛，同比下降21%，環比下降46.2%；今年以來累計零售313.3萬輛，同比增長17%。乘聯會指，1月有部分銷量的透支，影響2月春節前的銷量，春節後的價格戰迅速升溫，形成較大的觀望走勢，結合3月的政策細則出台預期，均構成了不利於2月的銷量走勢。2月新能源車市場零售38.8萬輛，同比下降11.6%，環比下降42.1%。

撰文：經濟通中國組

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