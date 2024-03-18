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內地新聞| 統計局：春節假期有力帶動，首2月經濟穩中有升

18/03/2024

．國家統計局公布今年首2月國民經濟運行情況，其中工業增加值同比增幅達7%兩年最高

．國家統計局發言人劉愛華表示，經濟運行持續恢復，加上春節假期的有力帶動，國民經濟起步平穩、穩中有升

．但當前國內有效需求不足等問題仍然存在，推動經濟持續回升向好的基礎還需進一步鞏固

 

國家統計局公布今年首2月國民經濟運行情況，其中工業增加值同比增幅達7%兩年最高，社會消費品零售增5.5%、固定資產投資增4.2%均勝預期；房地產開發投資下降9%降幅收窄，新建商品房銷售額下降29.3%，降幅大幅擴大22.8個百分點。

　　國家統計局公布今年首2月國民經濟運行情況，其中工業增加值同比增幅達7%兩年最高社會消費品零售增5.5%、固定資產投資增4.2%均勝預期；房地產開發投資下降9%降幅收窄，新建商品房銷售額下降29.3%，降幅大幅擴大22.8個百分點。

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　　國家統計局發言人劉愛華表示，總的來看，今年前2個月，隨著宏觀組合政策靠前發力，經濟運行持續恢復，加上春節假期的有力帶動，國民經濟起步平穩、穩中有升。但是，世界經濟增長前景仍面臨較大不確定性，當前國內有效需求不足等問題仍然存在，推動經濟持續回升向好的基礎還需進一步鞏固。下階段，要全面貫徹落實中央經濟工作會議和全國兩會精神，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，堅定發展信心，狠抓政策落實落地，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

 

撰文:經濟通中國組

2024-03-18｜三大科技股業績 邊隻最樂觀？| 聯邦製藥股價有望更上一層樓？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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