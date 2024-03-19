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神州經脈 | 習近平長沙考察，證監罰恒大造假，中國富裕家庭減少

19/03/2024

　　滬綜指周一（18日）創下近四個月新高接近三千一關，周二（19日）早上先行回吐，去到午後進一步轉差，外資加大流出，拖累滬指在逼近全日最低位收盤，報3062.76點，下跌0.72%，深成指走低0.58%，創業板指更挫1.01%。

 

神州經脈 | 習近平長沙考察，證監罰恒大造假，中國富裕家庭減少

（資料圖片）


　　兩市全日成交10779億元（人民幣．下同），按日減少5%，連續第二日破萬億，惟留意陸股通全日淨流出超過70億元，反映市場在A股走上近月高位後出現收割心態。


　　市場調整美聯儲局降息預期，美指繼續偏強。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二再現高開後回落走勢，全日在7.1950至7.1997之間窄幅波動，收報7.1993，較上個交易日4時30分收盤價小跌11點子，三連跌，創去年11月17日以來四個月新低。


　　周二人民幣兌一美元中間價報7.0985，較上個交易日跌42點子，創3月7日以來近兩周新低，與市場預測偏離仍超千點，上個交易日報7.0943。


今日新聞精選


1. 據《央視新聞》報道，中共總書記習近平18日下午在湖南省長沙市，先後考察了湖南第一師範學院（城南書院校區）和巴斯夫杉杉電池材料有限公司，了解學校用好紅色資源、堅持立德樹人和當地加快發展新質生產力、擴大高水平對外開放等情況。湖南第一師範學院為國家前領導人毛澤東母校；巴斯夫杉杉電池材料有限公司是德國化學公司巴斯夫與杉杉股份於2021年共同組建的合資企業。據杉杉股份網站介紹，該公司前身湖南杉杉能源始創於2003年，是中國正極材料市場的領導者之一。


2. 中國恒大旗下內地經營主體恒大地產，被中證監查出存在嚴重財務造假，債券涉嫌欺詐發行，中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬決定對直接負責的主管人員許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施，並分別罰款4700萬元和1500萬元；責令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元罰款。中證監查明，恒大地產披露的2019年、2020年年度報告各虛增收入2139.89億元、3501.57億元，對應虛增利潤分別為407.22億元、512.89億元。據《財新》計算，以2020年數據計，恒大虛增收入3501.57億元，相當於憑空捏造了一家保利地產。


3. 外交部部長王毅在新西蘭首都惠靈頓與總理拉克森會面期間表示，中國視新西蘭為理性、成熟的合作夥伴，中方願同新方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，打造全面戰略夥伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係。拉克森表示，新方將繼續堅持一個中國政策，同中方進一步密切高層交往，增進相互理解。王毅還與新西蘭外長彼得斯、新西蘭貿易部長麥克萊會面。彼得斯並宣布麥克萊將於下個月訪問中國，而拉克森「不久後也會去」。總理發言人亦稱，拉克森已獲邀請訪華，中國領導人也被邀請訪問新西蘭。


4. 阿里大模型產品「通義聽悟」周二升級，音視頻問答助手「小悟」上線，在業界首次實現單記錄、跨記錄、多語言自由問答，支持內容問答的音視頻時長和文件數均突破業界上限。另外，淘寶天貓集團旗下阿里媽媽技術團隊推出高保真圖片生成視頻框架--AtomoVideo（阿瞳木視頻），可將圖片素材自動化轉換為高質量視頻動效。目前該技術已在阿里媽媽的電商圖片生成工具「萬相實驗室」，以及廣告投放平台等應用場景上線，商家可以在萬相實驗室中一鍵將商品圖片轉化為商品視頻，而阿里媽媽的設計師也可應用該技術，為商家客戶量身訂製視頻創意並投放。


5. 藥明康德在業績電話會上表示，在美國《生物安全法》草案發布之後，公司業務和客戶關係依然牢固，從今年1-2月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。至於藥明康德主動申請終止BIO會員資格一事，高管表示此舉是為了能讓BIO更專注地從行業角度跟政策制定者進行有效溝通，提升對行業的理解，同時提高公眾對醫藥產業的意識。


6. 全球最大太陽能企業隆基綠能(滬:601012)被傳計劃裁員至多30%，公司人士向內媒回應，信息不實，預計人員調整比例約為全體員工總數的5%。另據《路透》引述消息人士指，富達國際計劃在中國部門裁減20個職位。富達中國基金部門目前有約120位員工。富達國際最新回應，尚未對中國業務做出任何決定，目前正評估所有地區和業務，對中國市場的長期承諾不會改變。


7. 《2023胡潤財富報告》顯示，截至2023年1月1日，港澳台之外，中國內地擁有600萬資產的「富裕家庭」數量為415萬戶，同比減少0.3%；擁有千萬資產的「高淨值家庭」數量為169萬戶，同比減少1%；擁有億元資產的「超高淨值家庭」數量為11.2萬戶，同比減少3.4%；擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」數量為7.4萬戶，同比減少4.1%。北京仍然是擁有最多億元資產「超高淨值家庭」的地區，數量為1.94萬戶，同比減少4.9%；廣東第二，有1.73萬戶，減少4.6%；上海第三，有1.68萬戶，減少4.4%。


8. 京東宣布，今年將聯合3C數碼、家電家居、汽車等品牌的合作夥伴共同投入65億元，旨在支持2024年新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新活動。除了京東，蘇寧易購日前也宣布升級「全民煥新節」優惠力度，加碼以舊換新百億補貼。天貓也表示，今年將聯合商家共同投入5億元，擴大商品補貼範圍及力度。

 

撰文：經濟通中國組

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