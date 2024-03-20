神州經脈 | LPR按兵不動，2月青年失業率轉差，滬指四個月高

日本結束負利率政策，環球流動性承壓，或衝擊全球資產價格，接下來美聯儲局今日公布的利率決議和點陣圖顯得格外矚目，關注美聯儲局官員是否仍堅持今年降息三次的預測。重磅事件當前，今日（20日）A股市場表現平穩，兩市成交錄10000億元（人民幣．下同），擦邊萬億關，按日減少7.2%。指數走勢方面，滬綜指在銀行、石油等板塊護盤下，全日升0.55%，報3079.69點，返回近四個月高點位置；深市則午後跌轉升，深成指升0.21%，創業板指揚0.12%。

國家統計局今日公布，2月不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.3%，而1月為14.6%。（AP圖片）

外資恢復流入，陸股通全日淨流入超過55億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後反覆向下，一度跌穿7.2關口，低見7.2010，尾盤跌幅收窄，收報7.1993，與上個交易日4時30分收盤價持平，維持去年11月17日以來四個月新低，全日在7.1962至7.2010之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0968，較上個交易日升17點子，與市場預測偏離仍近千點，上個交易日報7.0985。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平18日起在湖南考察；19日去到常德市，先後考察了常德河街、鼎城區謝家鋪鎮港中坪村，了解歷史文化街區修復利用、城市水環境綜合治理和春耕備耕、提升基層治理效能等情況。中坪村村幹部向習近平匯報了這些年農村基層減負情況。報道並指，習近平18日在長沙考察期間，到湖南第一師範學院（城南書院校區）了解毛澤東等老一輩無產階級革命家在這裏求學工作和學校發展沿革、教學特色等情況，並同師生代表親切交流，指學校的辦學宗旨，既要提高學生的文化素質，又要引導學生立志報國。

2. 中國外交部長王毅在堪培拉同澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話，中方指兩國一致同意恢復並建立各領域對話並使其發揮切實作用，推動兩國外交、經貿、科技、教育、執法等主管部門開展更多合作，積極考慮開展海洋事務對話，並同意採取進一步措施便利兩國人員往來。黃英賢在會後記者會上稱，中國國務院總理李強今年訪問澳洲的安排已步入正軌，兩國將為此做準備，會談內容將涵蓋人權、關稅和地區安全，澳洲總理阿爾巴尼斯期待會面。

3. 國家統計局如約公布今年的分年齡組失業率。全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率，1月為14.6%，較去年12月首次公布的14.9%好轉，不過2月則反彈至15.3%。全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率，1月為6.2%，2月升至6.4%，去年12月為6.1%。全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率，1月為4.1%，2月升至4.2%，去年12月為3.9%。據《新華社》報道，為搶抓春季開學後促就業工作關鍵期，全力促進高校畢業生高質量充分就業，教育部開展2024屆高校畢業生春季促就業攻堅行動。

4. 繼上個月五年期以上貸款市場報價利率（LPR）創史上最大單月降幅後，本月兩個期限LPR均維持不變，一年期和五年期以上LPR分別持穩在3.45%和3.95%，符合市場預期。民生銀行首席經濟學家溫彬認為，當前政策利率持穩，但後續政策性降息的必要性仍在。若降準再度落地、政策利率調降，則會帶動市場利率、LPR報價進一步下調。但在「統籌兼顧銀行業資產負債表健康性」的要求下，後續LPR調降的空間也大幅收窄。為維持銀行穩健可持續經營，存款利率進一步下調可期。

5. 國內最大蘋果直營店將於明晚7時在上海開業。蘋果CEO庫克近日也來到中國，似是為這個上海第八家門店到場慶賀。今早庫克在微博發布相片，顯示其在上海外灘與知名男星鄭愷共進早餐，並漫步街頭輕鬆對談。隨後庫克又發文透露，他來到疊紙遊戲公司，感謝他們分享創業的精彩故事，以及將遊戲引入Mac和Apple Vision Pro的計劃。該公司打造的暖暖系列和戀與系列遊戲《閃耀暖暖》、《戀與製作人》等備受歡迎。此外，庫克表示，今年晚些時候將公布蘋果的生成式AI。



6. 中國恒大旗下內地經營主體恒大地產嚴重財務造假，債券涉嫌欺詐發行，中證監擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施；責令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元的罰款。官媒《央廣網》引述京都律師事務所高級合夥人張啟明律師表示，除了上述中證監的行政處罰外，恒大地產及許家印等人還可能涉嫌刑法中的欺詐發行證券罪和違規披露、不披露重要信息罪，許家印或被追究刑事責任。

7. 中國計劃於今年發行1萬億元超長期特別國債，據《彭博》報道，發改委正在為此次特別國債的發行籌備投資項目，計劃最快在二季度通過市場化方式發行，即面向銀行、券商在內的銀行間市場投資者公開發行。超長期特別國債中，最長期限計劃為50年。

8. 據《彭博》引述知情人士報道，在華為去年取得重大技術突破並推出新款智能手機後，拜登政府正考慮把與華為有關聯的中國半導體公司列入制裁黑名單。報道指，這些可能被列入黑名單的公司包括晶片製造商芯恩（青島）、昇維旭技術公司（SwaySure）、深圳市鵬新旭技術有限公司（PST）。此外，美國官員還考慮對記憶體晶片製造商長鑫儲存技術有限公司實施制裁。

撰文：經濟通中國組

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