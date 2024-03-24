上海特寫 | 上海蘋果直營店吸人氣，庫克赴新店迎客顯重視（多圖）

國內最大的蘋果直營店--上海靜安店21日晚上7時正式開業。蘋果公司CEO庫克親臨新店開門迎客，與首批顧客互動。現場人頭攢動，果粉和圍觀群眾熱情高漲，將整個店舖和周邊街道圍得水泄不通。如此盛況，實屬罕見。

上海靜安蘋果直營店正式開業。蘋果公司CEO庫克親臨新店開門迎客。（網上短片截圖）

這家店不僅是蘋果在上海的第八家零售店，更是中國境內最高規格的零售店，佔地面積約為3835平方米，總投資超8340萬元人民幣，規模將僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。值得一提的是，蘋果還特意選取了上海市的市花白玉蘭作為新店的Logo設計，並在白玉蘭盛開的季節開業，以此與這座城市進行了一場深情而獨特的互動。

21日下午6時許，蘋果靜安店所在的下沉式廣場和周圍街道早已被人群圍得水瀉不通。（林雯婕摄）

在當前複雜多變的中美關係之下，在中國政府鼓勵更大力度吸引外資之際，庫克此次親臨新店開業，或許是在以實際行動表達蘋果對在中國市場发展的信心。此外，鑑於外界對蘋果在中國市場銷售份額下降的擔憂，庫克的到訪不僅點燃了果粉們的熱情，也為中國市場注入新的活力。

臨近開業，蘋果靜安店周圍的街道已經擠滿人群，現場維持秩序的數十名警員不得不拉起警戒線，採取了嚴格的限流措施。大多數顧客只能站在外圍感受現場氣氛，無法一睹新店芳容。（林雯婕攝）

庫克在此次行程中還接受了媒體採訪，強調中國供應鏈的重要性，贏得了廣泛的好評。他的話語傳遞出蘋果對中國市場的重視，也展示了蘋果在中國供應鏈布局中的戰略眼光。這次開業活動無疑為蘋果在中國的未來發展奠定了堅實的基礎。

蘋果靜安店第一天有環保袋、貼紙和徽章等紀念品贈送，許多果粉和黃牛凌晨就已經過來排隊。在閑魚二手買賣平台上，蘋果開業禮「三件套」已經被炒至468元人民幣。（網絡圖片）

根據全球行業分析機構Counterpoint Research本月初發布的數據，2024年前六周，中國智能手機總銷量同比下降了7%，其中iPhone在中國的銷量更是同比下降了24%。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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