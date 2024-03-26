小米 | 雷軍賣車又賣衫，暗示小米SU7售價在50萬人民幣內

．小米董事長雷軍在微博發文指，「小米SU7」的目標是50萬元人民幣以內

．雷軍又稱會限售800件「小米汽車工作服」

．小米昨日(25日)上午在全國29城開啟靜態品鑑。雷軍指出，大家的熱情超出想象，小米正加速推動第二批門店籌備工作

小米(01810)本周四(28日)公布首款電動車「小米SU7」」，董事長雷軍在微博發文指，「小米SU7」的目標是50萬元（人民幣．下同）以內，最好看、最好開、最聰明的房車。雷軍又稱會限售800件「小米汽車工作服」。

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小米昨日(25日)上午在全國29城開啟靜態品鑑。雷軍指出，大家的熱情超出想象，小米正加速推動第二批門店籌備工作，並在發布會翌日，即本周五(29日)開始試駕體驗。



另外，雷軍在訪問視頻身穿碳灰色小米汽車工廠工裝夾克，他表示，沒想到很多朋友對他穿的工裝感興趣，詢門有沒有賣，經商量後，決定滿足朋友期望，限量800件，在小米商城上架銷售。小米商城顯示，夾克售價299元，目前已全部售罄。他指自己非常喜歡這件工裝，穿著舒服，適合春天常穿。

撰文:經濟通採訪組

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