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兩岸關係| 國台辦：歡迎馬英九率團來訪，推動兩岸關係和平發展

27/03/2024

  • 台灣的前總統馬英九將於4月上旬再度訪問大陸

  • 國台辦發言人陳斌華表示歡迎，願意提供必要協助

  • 早前台媒報道指，馬英九赴陸訪問期間將前往北京與中共總書記習近平會面。

 

兩岸關係| 國台辦：歡迎馬英九率團來訪，推動兩岸關係和平發展

　　國務院台辦今日舉行例行新聞發布會。有記者問及台灣的前總統馬英九將於4月上旬再度訪問大陸的行程，國台辦發言人陳斌華表示：「我們會妥善做好馬英九先生來訪的活動安排。我們歡迎馬英九率團來訪，願意提供必要協助，也預祝馬英九此行一切順利。」

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　　陳斌華又說，兩岸同胞是一家人，自然應該多來往、常走動，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，歡迎台灣各政黨團體和各界人士常來大陸參訪交流，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。


　　早前台媒報道指，馬英九將率台灣青年於4月1日至11日赴陸訪問，期間將前往北京與中共總書記習近平會面。此行團員包括馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前總統府專委王光慈、前國安會諮委邱坤玄及20名學員。蕭旭岑曾表示，此次馬英九訪問是「應大陸方面邀請」。

撰文：經濟通中國組

 

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