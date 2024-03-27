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神州經脈 | 習近平晤美工商界代表，首2月工業利潤轉正，股匯挫

27/03/2024

　　市場觀望國家政策風向，股市成交大幅下降，兩市全日（27日）成交僅8888億元（人民幣．下同），創逾一個月新低，按日減少7%，且陸股通淨流出A股超過72億元，單日淨賣出額創1月17日以來新高，盤中外資一度減倉超百億。

 

神州經脈 | 習近平晤美工商界代表，首2月工業利潤轉正，股匯挫

首2月全國規模以上工業企業利潤同比增長10.2%，從去年全年下降2.3%轉正。（資料圖片）

 

　　滬深股市今早先行低開，滬綜指半日跌幅擴大至0.5%，至午後科技股跌浪擴大，算力、小米汽車、6G、AIGC等熱炒板塊集體暴力下挫，拖累滬指全日跌幅高達1.26%，報2993.14點，創自2月29日以來新低，換言之本月升幅全銷；深成指今日劇跌2.4%，創業板指收瀉2.81%，全日滬深兩市合共超過4600隻個股下跌。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後持續走弱，收報7.2284，比上周五創下的今年低位再低1點子，較上個交易日4時30分收盤價跌90點子，兩連跌，創去年11月17日以來四個多月新低，全日在7.2158至7.2290之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0946，較上個交易日跌3點子，止兩連升，與市場預測偏離擴大至逾1300點子，上個交易日報7.0943。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表，包括黑石CEO蘇世民、高通總裁兼CEO安蒙、美高梅國際酒店集團總裁兼CEO洪博斌、博通（Broadcom）CEO陳福陽、彭博集團董事長卡尼等。習近平表示，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識。此外，國家主席習近平今日下午在人民大會堂會見荷蘭首相呂特。此前有報道指，呂特與習近平會討論荷蘭光刻機龍頭ASML設備輸華事宜。

 

2. 人民銀行行長潘功勝在博鰲亞洲論壇2024年年會分論壇「深化亞洲金融合作」上致辭時表示，中國正在制定金融穩定法，著力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制和科學合理的風險處置成本分攤機制。他並認為，IMF當前的份額佔比難以反映成員國在全球經濟中的相對地位，亞洲國家應合作推動IMF份額改革，盡快實現份額佔比的調整，為更好地反映亞洲國家在全球經濟中的相對地位，特別是提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。

 

3. 國家統計局公布，1-2月，全國規模以上工業企業實現利潤總額9140.6億元，同比增長10.2%，從去年全年下降2.3%轉正。其中，採礦業實現利潤總額1881.0億元，同比下降21.1%；製造業實現利潤總額6134.5億元，增長17.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1125.1億元，增長63.1%。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，總體看，1-2月規上工業企業利潤較快增長，起步平穩。

 

4. 有內地網媒此前表示，百度將為蘋果今年發布的iPhone16、Mac系統和iOS18提供AI功能，蘋果預計採取API接口（應用程序編程接口）的方式計費。不過《中國日報》引述消息人士稱，蘋果目前尚未與百度達成人工智能合作協議，報道並未提供更多資訊。另外，據《新浪科技》引述知情人士稱，騰訊已同意在蘋果的Vision Pro上提供一些其最重要的應用程式。

 

5. 小米汽車SU7將於明晚7點發布。小米集團董事長雷軍近期每天都在微博發文，他今日在微博稱，智能電動汽車，首先還得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做50萬元以內速度最快的量產車，要有50萬元以內最好的主駕體驗。經過不懈努力，小米SU7不僅做到了2.78秒的極致零百能力，在底盤的開發調教方面，也做到了讓我們的工程師們感到驕傲的水準。

 

6. 湖南、遼寧、西安、重慶的地方金融管理部門近日先後發布公告，將取消各自轄內金交所的業務資質，今後四地不再有金交所。據《廣州日報》消息，目前，廣東地區（除深圳外）唯一一家合法從事金融資產交易類業務的交易場所是廣東金融資產交易中心股份有限公司。廣東省地方金融管理局尚未發布取消金交所公告，不過據了解，廣東金融資產交易中心股份有限公司也同樣將被取消，目前暫定於6月底關停。

 

7. 新加坡金管局今日宣布將「暫停通過未經明確許可的渠道向中國匯款」的期限延長六個月至9月30日，以最大程度降低消費者向中國匯款的風險。聲明並指，1月1日以來，尚未收到通過新加坡向中國匯款後資金被中方執法機構凍結的報告。新加坡去年底要求本地持牌跨境匯款公司自1月1日起3個月內暫停使用非銀行和非卡渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡網絡運營商或持牌金融機構合作。

 

8. 歐洲運輸環境聯合會（T&E）發布報告稱，去年在歐盟銷售的純電動汽車中約19.5%（近29萬輛）為中國製造，預計今年這一數字將增至25.4%。報告稱，2023年在歐盟銷售的中國製造純電動汽車中，西方車企超一半份額，其中28%來自特斯拉。但中國本土品牌的佔有率正在攀升，從2019年的0.4%增至2023年的7.9%，有望今年達到11%、2027年升至20%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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