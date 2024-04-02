神州經脈 | 發改委晤6民企負責人，小米新車明起交付，股匯再跌

美聯儲降息預期再降溫，加上內地地產發展商財務問題持續惡化，令滬綜指在創兩周新高後失動力，多個熱炒科技概念今日（2日）亦見退燒，不過在石油、有色、鋼材等原材料板塊拉漲下，滬綜指全日好淡爭持，收跌0.08%，報3074.96點，結束三連升，深市則受累科技股下行，深成指跌0.62%，創業板指同跌0.62%。

（AP圖片）

兩市全日成交9676億元（人民幣．下同），從上日逼近萬億元水平回落，按日減少3.2%。今日是陸股通恢復交易首日，陸股通淨流出超過16億元。據外電統計，國際投資者繼續從交易中國內地和香港股票的ETF撤出資金，上周賣出規模高達3.252億美元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤震盪回落至四個半月新低，距離交易區間下限7.2376僅一步之遙，據報中國國有大行再度提供美元流動性助緩跌勢，最終收報7.2354，較上個交易日4時30分收盤價跌61點子，兩連跌，創去年11月17日以來四個半月新低，全日在7.2290至7.2357之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0957，較上個交易日跌19點子，創3月25日以來逾一周新低，和市場預測偏離超1450點，為去年10月底以來最大，表明監管仍在強力維穩。

今日新聞精選

1. 3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51.1，高於2月0.2個百分點，創2023年3月以來的13個月新高，連續五個月位於擴張區間，顯示製造業生產經營活動加速向好。另外，國家統計局公布，隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，3月製造業PMI錄得50.8，較前值上升1.7個百分點，2023年10月以來首次高於榮枯線；調查的21個行業中有15個位於擴張區間，比上月增加10個，製造業景氣面明顯擴大。3月非製造業商務活動指數為53%，比上月上升1.6個百分點；3月綜合PMI產出指數為52.7%，比上月上升1.8個百分點。

2. 人民銀行周一公布，3月國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行淨歸還抵押補充貸款（PSL）322億元，期末抵押補充貸款餘額為33700億元。PSL餘額淨減322億元，為去年9月以來首現下降。此外，3月人行對金融機構開展常備借貸便利（SLF）操作共34.2億元，期末SLF餘額34億元，其中，隔夜期16.7億元，七天期17.5億元，隔夜、七天、一個月SLF利率分別持穩於2.65%、2.80%、3.15%。另3月人行開展了3870億元中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率持穩於2.5%；期末MLF餘額為71980億元。

3. 美國眾議院對華競爭特設委員會主席、共和黨籍的加拉格爾和首席民主黨議員克利胥納莫提致信美國國防部長奧斯汀，要求快速採取行動，將7家生物科技公司納入該部的「中國軍事企業」名單，其中包括華大智造等四家和華大基因有關的公司，以及原能細胞科技、諾唯贊生物科技和安序源生物科技三家中資生物技術供應商。兩人警告，華大試圖在麻省和肯塔基州成立一家名為Innomics的新公司，以避開監管審查。華大基因表示，Innomics的業務僅限於為機構和企業客戶提供以研究為目的的測序服務，而STOmics的業務僅限於銷售實驗室試劑盒和試劑，並參與研究合作，以推進疾病和生物多樣性的研究。

4. 小米SU7於3月28日晚正式發布上市，共有三款車型、九種顏色可供選擇，其中標準版售21.59萬元，Pro版售24.59萬元，Max版售29.99萬元，另有小米SU7創始版和小米SU7 Max創始版，價格不變，限量5000輛。小米SU7全系3月28日開啟預定，上市24小時，大定達88898輛；上市72小時，均店累積大定1800-2000輛，鎖單率35%-40%，退訂率40%。小米集團董事長兼CEO雷軍今日在個人微博宣布，明日將在北京亦莊的小米汽車工廠舉辦小米SU7首批交付儀式，全國28城交付中心也將於明日同步開啟交付。不過，SU7交付期不斷延長，Max版最新交付期需28-31周。

5. 河南鄭州市推出「以舊換新」樓市新政，計劃2024年全市完成二手住房「賣舊買新、以舊換新」1萬套，將以兩種方式進行：一是由鄭州市國資委旗下鄭州城市發展集團有限公司收購二手住房，促成群眾通過「賣舊買新、以舊換新」購買改善性新建商品住房，全年計劃完成5000套；二是政府政策鼓勵，群眾通過市場交易實現「賣舊買新、以舊換新」，全年計劃完成二手住房「賣舊買新、以舊換新」5000套。通過以上兩種方式換購新建商品住房的，市內現行的契稅補貼30%政策延續到2024年12月31日。另外，據深圳市房地產中介協會統計，今年3月深圳全市二手房買賣錄得5196套，環比增長116.6%，同比增長5.1%，已升破5000套行業榮枯線標準，但3月二手房交易中成交價格低於參考價成交的佔比同比顯著提升。

6. 國家發改委主任鄭柵潔今日上午主持召開專題座談會，與京東集團、美的集團、海爾集團、格力電器、雅迪科技、格林美等6家民營企業負責人交流，聽取企業家對消費品以舊換新工作的訴求建議。鄭柵潔表示，發改委將利用好促進民營經濟發展壯大部際聯席會議制度，與有關部門一道，充分發揮經營主體作用，更好發揮政府引導作用，打好政策組合拳，強化信息、智能技術等科技支撐，推動汽車、家電以舊換新和家裝廚衛「煥新」，真正把這件實事辦好、把好事辦實，讓企業和老百姓享有更多獲得感，扎實推進中國經濟高質量發展。

7. 國家新聞出版署發布2024年3月份國產網絡遊戲審批信息，共107款遊戲獲批，當中包括三七互娛旗下《時光大爆炸》、巨人網絡旗下《無主王座》、吉比特旗下《異界原點傳說：史萊姆不哭》、中青寶旗下的《從零開始：夢境》、《落櫻2：千樂之章》、《最強防守》。互聯網大廠方面，百度旗下百度多酷的《隋唐烽火錄》、金山集團旗下西山居的《解限機》獲發批號，至於騰訊和網易等則不見旗下新遊戲獲批。

8. 黃金價格一路上漲，吸引電騙集團透過深圳水貝國際珠寶交易中心（下稱「水貝市場」）洗錢。深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所發出緊急通知指，近日發生多宗電信網絡詐騙團夥利用涉詐資金在黃金店舖交易，導致相關商戶收到貨款後銀行帳戶被凍結，為避免商戶銀行帳戶無法正常使用甚至經濟損失，水貝市場商戶應對當日交易總額在2萬元以上的黃金等貴金屬交易人員實名登記，並要確保購買人所使用銀行卡戶名與本人身份證一致，而且商戶應安裝高清攝像頭，確保視頻監控範圍覆蓋收銀台且能清晰看到交易對象上半身正面像。

撰文：經濟通中國組

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