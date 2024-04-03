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習拜通電 | 習拜通電話，若美方執意打壓中國高科技不會坐視不管

03/04/2024

．國家主席習近平2日晚上應約同美國總統拜登通電話。就中美關係及雙方共同關心的問題坦誠深入交換了意見

．習近平在通話中指出，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長。這不是「去風險」，而是製造風險

．如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管

 

席拜通電 | 習拜通電話，若美方執意打壓中國高科技不會坐視不管

　　國家主席習近平2日晚上應約同美國總統拜登通電話。就中美關係及雙方共同關心的問題坦誠深入交換了意見。電話會談持續1小時45分鐘。習近平在通話中指出，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。　

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　　拜登向習近平提出對中國「不公平經濟行為」的擔憂，重申美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國國家安全，但不會過度限制貿易和投資。將安排耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華，同中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作，推動兩國關係穩定發展，共同應對全球性挑戰。　



*習近平：用行動兌現各自承諾，將「舊金山願景」轉「實景」*


　　據《新華社》報道，習近平指出，去年11月和拜登總統在舊金山會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。這幾個月，中美關係出現企穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎。另一方面，兩國關係中的消極因素也有所增加，需要引起雙方重視。


　　習近平指出，今年的中美關係要堅持幾條大的原則。一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期。二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定。三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「舊金山願景」轉為「實景」。雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。



*冀美方把不支持「台獨」的積極表態落實到行動*


　　習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對於「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。希望美方把總統先生不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。


　　據《新華社》引述拜登重申，美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方奉行一個中國政策。中國發展有利於世界，美國不尋求遏制中國發展，不尋求同中國「脫勾」。願安排耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華，同中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作，推動兩國關係穩定發展，共同應對全球性挑戰。


*中方歡迎耶倫、布林肯近期訪華*


　　習近平闡述了中方在涉港、人權、南海等問題上的立場。兩國元首還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換了意見。


　　兩國元首認為，這次通話是坦誠、建設性的。雙方同意繼續保持溝通，推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智能、應對氣候變化等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。中方歡迎耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華。

 

撰文：經濟通中國組

2024-04-03｜中美高層互動 破冰第一步？｜油金續爆升未見頂？｜分析濠賭股數據｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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