神州經脈 | 字節膺全球最有價值獨角獸，3月汽車產銷出口創新高

國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，提到增強宏觀政策取向一致性，注重精準施策等，惟滬深股市（9日）開市未明朗，悶局拉鋸下維持至全日收市，滬綜指窄幅下行，尾盤倒升0.05%，報3048.54點，電池概念有炒作，深成指升0.58%，創業板指更漲1.14%。

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要注意交投快速收縮，清明假期結束復市第二日，兩市全日成交僅7963億元（人民幣．下同），是自2月1日以來首次成交低於8000億元，按日減少14.5%，惟陸股通淨流入10.6億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2338，較上個交易日4時30分收盤價小跌1點子，全日在7.2307至7.2349之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0956，較上個交易日跌9點子，止兩連升，創4月2日以來一周新低，與市場預測偏離仍近1300點，上個交易日報7.0947。

今日新聞精選

1. 美國財長耶倫訪華期間重點談及中國產能過剩問題，強調全球市場無法消化中國的產能，建議中國政府循需求側方向應對問題。中國財政部副部長廖岷表示，應秉持市場經濟原則和價值規律看待產能問題，結合全球分工和國際市場情況分析產能問題，強調貿易保護主義措施無助於解決產能問題。中國外交部發言人毛寧則稱，中方認為各方都應堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，根據世貿組織規則，妥善處理經貿合作中的矛盾分歧，共同維護全球產供鏈的穩定。

2. 商務部部長王文濤在法國巴黎會見法國工商界、白蘭地企業等行業代表，包括巴黎銀行董事長樂明瀚和歐萊雅董事長安鞏，以及空客集團首席執行官傅里、達能集團首席執行官盛睿安等法國工商界代表。王文濤表示，歡迎法國企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作，積極參與進博會等展會，共享中國高質量發展帶來的市場機遇；又指中方對歐盟白蘭地反傾銷調查是應國內產業申請發起，不針對任何特定的歐盟成員國，不預設調查結果，將依據中國法律和世貿規則公開透明開展調查。

3. 據《財新》報道，有說法稱人社部、財政部及國資委此前專門開會，對央/國企旗下金融機構人員薪酬「限高」進行論證。報道引述知情人士稱，300萬元或成為2023年券商高管年薪的重要分割線，已經有央企集團旗下的主要金融機構先行先試，暫停發放員工薪酬超過300萬元的部分。報道還指出，長三角地區一家龍頭券商、北方地區一家中型券商都在試行上限300萬元的限薪令。目前未知當局是否只針對央企國企金融機構限薪，抑或要求全行業都限薪。

4. 乘聯會公布，3月1-31日，乘用車市場零售168.7萬輛，同比增長6%，環比增長52.8%。3月乘用車出口40.6萬輛，同比增長39%，環比增長36%，創歷史最高月度出口量。3月乘用車生產219.2萬輛，同比增長5.3%，環比增長77.5%，產量創歷史新高。3月乘用車廠商批發218.9萬輛，同比增長10.1%，環比增長68%，批發量創歷史新高。新能源乘用車方面，3月生產達到78.8萬輛，同比增長25.2%，環比增長84.9%；批發銷量達到81萬輛，同比增長31.1%，環比增長81.3%；市場零售70.9萬輛，同比增長29.5%，環比增長82.5%。新能源車廠商中，3月比亞迪批發銷量301631輛、特斯拉中國89064輛，遙遙領先排第三位的吉利汽車(44791輛)。

5. 胡潤研究院今日發布《2024全球獨角獸榜》，字節跳動以1.56萬億元的價值連續第三年成為全球價值最高的獨角獸，價值增長1420億元。SpaceX以1.28萬億元繼續位居全球第二，價值飆漲近3100億元，增長規模亦排第二，僅次於OpenAI所增長的5680億元。OpenAI價值達7100億元，由去年的全球第17位躋身全球第三位，價值增長高達5680億元，是過一年全球表現最好的獨角獸。 螞蟻集團排名跌1位至第四，價值5700億元，下降2840億元，是榜單上價值下降最多的公司。價值下降第二多的是菜鳥網絡，下降了1172億元，得745億元，排名大跌37位，排在全球第47。本次榜單全球獨角獸企業數量達到1453家，比去年增加7%或92家，美國佔最多有703家，中國以340家排第二。

6. 華為終端官方微博今午發文宣布，華為鴻蒙生態春季溝通會將於4月11日(周四)下午2時30分舉行，並指鴻蒙智行的新版本智界S7，以及華為MateBook新品將會亮相。至於外界密切關注的華為P70系列手機，官宣中未有提及。市場有消息指，華為P70系列或將如去年華為Mate60系列一樣推出「先鋒計劃」，不再開發布會，而是直接開售。《新浪科技》則引述北京多家華為門店指出，華為P70系列何時發布未接到通知，但該系列已接受盲訂，暫不需支付定金。

7. 繼2021年中央對25家金融單位開展巡視後，多家金融單位將再迎來新一輪中央巡視。最新公布的巡視對象名單，包括「一行兩會」、國家外匯管理局、上交所、深交所等金融管理部門，也包括政策性銀行、五大國有銀行、中國人壽、中國太平保險等17家金融機構。從公開信息可見，上一輪金融單位巡視結束後，中紀委國家監委根據巡視組發現的線索查處了多家金融機構多名金融幹部，包括中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬、唐雙寧等。

8. 國家新聞出版署發布4月進口網絡遊戲審批信息，共有14款遊戲獲批，騰訊旗下《洛克人11》、完美世界出版的《乖離性百萬亞瑟王：環》、網易旗下的《歧路旅人：大陸的霸者》以及吉比特等上市公司代理或研發的遊戲在列。截至目前，今年已經下發了46款進口遊戲版號。有機構認為，近期版號發放周期和數量趨於穩定，優質供給帶來行業高增，產品周期和行業景氣度有望持續提升，隨之帶來玩家消費意願的進一步釋放。

撰文：經濟通中國組

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