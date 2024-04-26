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五一 | 五一假期全國口岸料日均176萬人次出入境，增四成

26/04/2024

．據《新華社》報道，國家移民管理局預測，今年五一5天假期全國口岸日均出入境人員將達176萬人次，較去年同期增長40.5%。

．其中，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸日均出入境人員預計將分別達到19.4萬、19.1萬、13萬人次

 

據《新華社》報道，國家移民管理局預測，今年五一5天假期全國口岸日均出入境人員將達176萬人次，較去年同期增長40.5%。

　　據《新華社》報道，國家移民管理局預測，今年五一5天假期全國口岸日均出入境人員將達176萬人次，較去年同期增長40.5%。

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*深圳羅湖、福田口岸料日均逾19萬人次出入境*



　　隨著港澳居民與內地居民「北上南下」雙向奔赴熱潮持續，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸日均出入境人員預計將分別達到19.4萬、19.1萬、13萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將分別達到32萬、11萬、11萬人次。另外，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、杭州蕭山等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均出入境人員分別為8.8萬、4.1萬、4萬、1.7萬、1.3萬人次。


　　國家移民管理局要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布本口岸出入境客流情況；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與相關部門協同聯動，穩妥安排通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障，確保口岸通關安全高效順暢。

 

撰文：經濟通中國組

 

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