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神州經脈 | 三中全會7月開，超長國債及早發行，PMI續保擴張

30/04/2024

　　滬深股市明日起（5月1日）休市三日，滬綜指昨日（29日）連續第四個交易日上漲兼刷新超過半年新高後，資金出現回吐情緒，加上多家A股公司壓線發表業績，市場出現沽壓，外資亦見離場，滬綜指今早曾見3123.29點再刷高位，然而很快再倒跌，午後更在三千一位置苦苦支撐，全日指數跌0.26%，收報3104.82點；深成指收跌0.9%，創業板指挫1.55%。

 

神州經脈 | 三中全會7月開，超長國債及早發行，PMI續保擴張

中共中央政治局今日召開會議，決定今年7月在北京召開中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（資料圖片）

 

　　「五一」假期前全日成交量仍有10306億元（人民幣．下同），雖然較上日的超高成交水平回落約15%，但仍保持萬億級成交，至於外資午後走資加劇，陸股通淨流出逾86億元。

 

　　總結4月，滬綜指累計升2.09%，連續第三個月上升；深成指本月升1.98%，創業板指升2.21%。

 

　　內地五一假期前最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2416，較上個交易日4時30分收盤價升51點子，創4月19日以來逾一周新高，全日在7.2371至7.2446之間波動。全月跌0.25%，連跌四個月。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1063，較上個交易日升3點子，與市場預測偏離仍有近1400點，上個交易日報7.1066。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，決定今年7月在北京召開中共第二十屆中央委員會第三次全體會議。會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要積極發展風險投資，壯大耐心資本。要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外。

 

2. 中共中央政治局會議強調，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景。要深入推進以人為本的新型城鎮化，持續釋放消費和投資潛力。要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力。

 

3. 企業生產加快、需求繼續保持擴張，調查樣本涉及全國範圍大中小企業的中國4月官方製造業PMI儘管從上月的50.8%小幅回落至50.4%，但是連續第二個月保持在擴張區間；調查樣本更側重東部省份中小企業的財新4月中國製造業PMI則從上月的51.1升至51.4，創下14個月最高水平，尤其新出口訂單指數創近三年半最高水平。分析人士認為，兩項數據表明中國經濟仍在復甦軌道，但反映需求不足的企業佔比仍接近60%，表明需求不足問題仍然突出，要著力增強政府投資對內需的帶動作用，盡快改變需求不足狀態。

 

4. 特斯拉的FSD功能（完全自動駕駛能力）盛傳即將落地中國。百度地圖最新宣布，自2024年5月1日起，百度地圖面向高級輔助駕駛行業，全面開放合作車道級地圖數據（簡稱LD地圖）；基於LD地圖全新發布的車道級導航產品也已上線百度地圖App，可通過各大應用商店下載百度地圖V20版體驗。百度副總裁尚國斌日前已宣布，百度地圖V20版將首發搭載到特斯拉在華車型。據報百度地圖LD輕圖已完成相關車企的高級輔助駕駛驗證和完全無人駕駛驗證，包括特斯拉。而百度地圖獲批的其中一款高級輔助駕駛地圖，據報是特斯拉與百度地圖合作完成的車道級地圖，為雙方「獨家」、深度定制。

 

5. 各地繼續推出汽車、家電、住房「以舊換新」補貼。其中廣東惠州市針對5月1日至10月31日期間購買新房並完成網簽和契稅繳納手續的業主，大派總值1億元電子消費券，限前1萬套，每套最高可獲1萬元。江蘇蘇州豪擲1.2億元力谷汽車、家電「以舊換新」，其中購車每人最高可領6000元數字人民幣消費紅包補貼，購綠色節電產品、綠色節水產品、新型智能家電產品最高每人可獲4500元。

 

6. 中信海直大灣區低空短途運輸航線（深圳-珠海）今日正式開通，每日往返一趟，費用為單人單程為999元。中信海直方面表示，航線的開通將深圳到珠海的時間由駕車2小時左右縮短至20分鐘，適合商務人士快速往返兩地，也適合旅遊觀光、家庭出遊等。中信海直未來還將嘗試開通深圳-香港、深圳-澳門的跨境飛行航線。

 

7. A股「股王」貴州茅台昨深夜公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。同日晚間，貴州省人民政府網發布任免通知，宣布丁雄軍任貴州省市場監督管理局（貴州省知識產權局）局長。張德芹為現任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅台酒股份有限公司黨委書記，2022年7月至2024年4月期間是貴州習酒投資控股集團有限責任公司黨委書記、董事長。

 

8. 文化和旅遊部公布，據國內旅遊抽樣調查統計結果，2024年一季度，國內出遊人次14.19億，比上年同期增加2.03億，同比增長16.7%。國內遊客出遊總花費1.52萬億元，比上年增加0.22萬億元，同比增長17%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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