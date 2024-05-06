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神州經脈 | 五一國內遊花費增，比亞迪推0首付，618取消預售

06/05/2024

　　中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一假期期間境外中資股票走高，滬深股市全日（6日）追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險股接力漲，全日上升個股超過4300隻，帶動滬綜指全日升幅拉大至1.16%，報3140.72點，高見3142.38點，刷新七個月新高，深成指升2%，創業板指飆1.98%。

 

神州經脈 | 五一國內遊花費增，比亞迪推0首付，618取消預售

五一假期國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增7.6%；國內遊客出遊總花費1668.9億元人民幣，同比增12.7%（AP圖片）

 

　　投資熱情高漲，兩市全日成交11025億元（人民幣．下同），連續第四個交易日成交破萬億，陸股通全日淨流入超過93億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2137，較上個交易日4時30分收盤價大升279點子，兩連升，創3月25日以來近一個半月新高，全日在7.2009至7.2171之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0994，較上個交易日升69點子，兩連升，創3月25日以來近一個半月新高，上個交易日報7.1063。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平昨日抵達法國展開歐洲國事訪問之旅，將與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三邊會談。馮德萊恩在與習近平舉行會談前表示，會敦促中方進行公平的競爭。她又提到之前與習近平會面時，已明確表示目前市場准入的不平衡是不可持續的，需要得到解決。她將鼓勵中方在短期內解決產能過剩問題，而歐盟亦會與其他經濟體合作。她並重申歐盟的立場是去風險，但不是要與中國脫勾，強調中歐關係是最複雜的關係之一，但也是最重要的關係之一。另外，習近平在法國《費加羅報》刊登一篇署名文章，稱中國歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要。

 

2. 文旅部公布，五一假期國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28.2%；國內遊客出遊總花費1668.9億元，同比增長12.7%，按可比口徑較2019年同期增長13.5%。交通部公布，五一假期全社會跨區域人員流動量135846.27萬人次，日均27169.3萬人次，比2019年同期增長23.7%，比2023年同期增長2.1%；其中鐵路客運量9176.5萬人次，日均1835.3萬人次，比2019年同期增長23.3%，比2023年同期增長1.4%；民航客運量997.1萬人次，日均199.4萬人次，比2019年同期增長11.1%，比2023年同期增長8.1%。

 

3. 國家電影局統計，五一假期全國電影票房15.27億元，觀影人次3777萬，均超過去年同期。假期票房前五名影片分別為：《維和防暴隊》4.06億元，《末路狂花錢》3.92億元，《九龍城寨之圍城》2.55億元，《間諜過家家　代號：白》1.96億元，《哈爾的移動城堡》1.03億元。截至今年5月5日，全年總票房為201.24億元，國產影片份額為83.76%。

 

4. 商務部商務大數據監測顯示，五一假期期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期增長6.8%。同時，36個大中城市重點商圈的客流量同比增長15.1%。各地積極開展以舊換新系列活動，有效促進了大宗消費的穩步增長，其中汽車、家電、家具的銷售額同比分別增長了4.8%、7.9%和4.6%。此外，全國實物商品網上零售額同比增長了15.8%。在服務消費領域，餐飲企業銷售額同比增長了7.1%，而部分電商平台的住宿銷售額也實現了6%的增長。

 

5. 人民銀行、國家金融監督管理總局日前聯合發布通知，將自用汽車貸款最高發放比例調整為由金融機構自主確定，理論上最高發放比例可為100%，即「0首付」。比亞迪在「五一」長假期間出招，針對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，單車置換國家補貼至高1萬元，比亞迪補貼至高8000元，合共優惠最多1.8萬元。此外，比亞迪王朝同步推出相應的金融政策：最低0首付，12-60任意貸期；40%首付起24期0息；首付50%尾款50%，1年0利息0月供。用戶可在0首付、0利息和0月供三種金融方案中任選其一。

 

6. 國家金融監管總局官網掛出公開回覆，同意比亞迪旗下比亞迪財險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陝西和深圳地區使用全國統一的交強險（交通事故責任強制保險）條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數，有關批覆日期為今年4月22日。外界解讀指，本次監管對比亞迪財險交強險業務的審批，可以看作比亞迪在上述地區可以提供相應服務，預計比亞迪的新能源汽車保險預計將很快正式大範圍開放。

 

7. 淘天集團宣布今年「618 大促」取消預售，5月20日晚8時直接售賣，全程價保。與此同時，京東「618大促」亦宣布，將於5月31日開啟現貨開售，主推每滿300元減50元的跨店滿減力度，促銷生效期間，商家的同一款商品可全程參與，重點鼓勵全品類商家參與。

 

8. 武廣鐵路、滬杭鐵路、滬昆鐵路、杭甬鐵路均在5月2日發布公告稱，從6月15日起，將其運營高鐵線路票價提升，漲幅均在19%-20%。四條鐵路表示，將根據市場狀況，區分季節、日期、時段、席別等因素實行票價折扣浮動策略，執行票價將以公布票價為上限、5.5折為下限。這次提價是鐵路部門近年來對高鐵票價提價幅度最大的一次，距今最近的一次提價是2021年6月，京滬高鐵二等座最高票價由598元提升至662元，漲幅10.7%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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