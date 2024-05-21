兩岸 | 大陸批賴清德就職演說：「台獨」是絕路，玩火必自焚

．賴清德周一(20日)宣誓就職並發表演說，《新華社》發表時評文章，斥賴清德一上台便現了原形，大肆宣揚「台獨」分裂謬論

．並指「台獨」是歷史逆流，是絕路，玩火者，必自焚！

賴清德周一(20日)宣誓就職並發表演說，《新華社》發表時評文章，斥賴清德一上台便現了原形，大肆宣揚「台獨」分裂謬論；並指「台獨」是歷史逆流，是絕路，玩火者，必自焚！

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文章指出，賴清德所謂「就職演說」，通篇充斥政治謊言，煽動兩岸對立，鼓噪「倚外謀獨」、「以武謀獨」，就是一份赤裸裸的「台獨自白書」。其釋放善意是假，大搞對抗是真；追求和平是假，圖謀「台獨」是真；希望兩岸對話、交流、合作是假，繼續惡化兩岸關係是真。



文章稱，賴清德包裝台獨，公然宣揚「兩國論」；攻擊大陸，惡意炒作大陸「軍事威脅」，叫囂「全民防衛」，企圖把台灣2300萬民眾綁上「台獨戰車」；賴清德妄圖「倚外謀獨」，打著民主幌子貼靠、迎合美西方反華勢力，其媚外求榮根本是拿著賣台、害台甚至毀台來當作「投名狀」。



評論稱，祖國必須統一，也必然統一。賴清德和民進黨當局在台獨錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊，難逃覆滅的歷史鐵律。



*國台辦：反對美國以任何藉口干涉台灣事務*



另一邊，國台辦發言人陳斌華也就美國等派員參加賴清德就職儀式作回應。發言人強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守。



中方堅決反對美國等建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和對中方所作嚴肅政治承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。



陳斌華指出，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，拓展所謂「國際空間」，完全背離島內主流民意，損害台海地區和平穩定。必須指出「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」註定失敗。

撰文:經濟通中國組

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