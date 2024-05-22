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大國博弈 | 中國據報或提高部分進口汽車暫定稅率

22/05/2024

  • 考慮到最近的貿易摩擦事態發展，中方這一潛在行動會對歐洲和美國汽車製造商產生影響

  • 中方早前多次回應歐美有關舉措「錯上加錯」，只會大幅推升進口商品成本

 

大國博弈 | 中國據報或提高部分進口汽車暫定稅率

　　外電引述社交平台X上一則公告，商業遊說團體歐盟中國商會從內部人士處獲悉，中國可能上調配備大排量發動機進口汽車的暫定稅率。

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　　公告稱，考慮到最近的貿易摩擦事態發展，例如華府上調中國電動車關稅、布魯塞爾準備在對華反補貼調查中採取初步措施等，中方這一潛在行動會對歐洲和美國汽車製造商產生影響。


　　中方早前多次回應歐美有關舉措「錯上加錯」，只會大幅推升進口商品成本，讓消費者付出更大的代價，並稱將採取一切必要措施捍衛自身權益。

撰文：經濟通中國組  

 

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