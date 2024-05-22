神州經脈 | 30年國債掛牌首日遭散戶炒作，摩通料人行6月降息

滬深股市今日表現悶局，滬綜指收升0.02%，報3158.54點，全日振幅僅14點或0.46%，深成指收升0.12%，光伏股上漲帶動，創業板指收升0.88%。兩市全日成交8312億元（人民幣．下同），重上八千億元，按日增4%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤中跌穿7.24，收報7.2396，較上個交易日4時30分收盤價跌26點子，四連跌，創4月30日以來逾三周新低，全日在7.2370至7.2404之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1077，較上個交易日跌8點子，兩連跌，創2月26日以來近三個月新低，與市場預測偏離仍有近1300點，上個交易日報7.1069。

今日新聞精選

1. 財政部首隻30年期特別國債今日首於滬深交易所上市即因瘋漲而兩度暫停交易，惟第二度臨停前總成交額僅2034萬元，分析認為參與者主要是散戶。業內人士批評，今日的漲勢毫無理性可言，更多是缺乏常識或者是投機；今日交易所市場這種脫離定價基礎、類似新股炒作般的表現，可能令後續個人投資者對參與特別國債「望而卻步」，而從長期促進個人投資者參與國債發行角度考慮，這種非理性暴漲行情應該並非監管所樂見，後續可以關注是否會有相關表態。

2. 內地互聯網大廠繼續打大模型價格戰，科大訊飛今日宣布，訊飛星火API能力正式免費開放。其中，訊飛星火Lite API永久免費開放，訊飛星火頂配版（Spark3.5 Max）API價格低至0.21/萬Tokens。目前百度文心一言ERNIE-4.0和阿里通義千問Qwen-Max的定價為1.2元／萬Tokens，訊飛星火新定價不足其五分之一。另外，騰訊雲服務品牌騰訊雲今日宣布，旗下AI代碼助手全面對外開放，目前開發者、開發團隊、企業客戶可以通過騰訊雲官網在線體驗。

3. 摩根大通中國首席經濟學家朱海斌今日在上海舉行的媒體分享會上判斷，人行今年會持續的小幅降息，下一輪降息的時點在6月份。他表示，從當下的環境來看，低通脹仍然是制約宏觀經濟轉好的一個重要的因素，所以降息可以用來應對對低通脹。他並提到，人行可以在二級市場買賣國債這件事大概率會發生，而且會成為人行常規的流動性管理的工具，但不要把人行在二級市場買賣國債跟QE直接聯繫起來。

4. 中國光伏行業協會近日在北京召開「光伏行業高質量發展座談會」，釋放有關行業發展新訊號。會議提出，鼓勵行業兼併重組，暢通市場退出機制，並加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度。萬聯證券認為，整個光伏產業鏈已經到了比拼成本、技術、現金流等競爭力的階段，成本高企和技術落後的產能將加速出清。隨著相關政策落地和市場需求恢復，行業將逐步回到健康發展軌道。

5. 人民銀行公布，今日在香港以利率招標方式成功發行2024年第四期和第五期央行票據。其中，第四期300億元人民幣三個月期央票中標利率2.75%，第五期200億元人民幣一年期央票中標利率2.7%。這兩個期限央票中標利率均較上次下降。對上一次招標均在2月20日，當時三個月期央票中標利率3.04%、一年期央票中標利率2.79%。

6. 梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林周二表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。中國外交部發言人汪文斌今日在外交部例行記者會上回應稱，近年中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進了解與互信。中方願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。

7. 旭輝控股子公司旭輝集團股份有限公司公告，應於2024年5月29日償還「PR旭輝01」部分本息，惟目前尚未足額籌集本次本金及利息償付所需資金，該債券適用2個自然月寬限期條款，公司將在寬限期內繼續籌措資金。公告指，2024年以來市場仍處於深度調整期，1-4月公司合約銷售同比下降52%，公司目前資金狀況較為緊張。根據早前公告，「PR旭輝01」發行總額21.2億元，要在今年5月29日向本期債券全部持有人支付3%的本金（即6360萬元）。

8. 廣東省統計局公布，1-4月，全省規模以上工業增加值12439.57億元，同比增長7%，增速比1-3月提高0.9個百分點；全省固定資產投資同比增長0.4%；全省社會消費品零售總額15806.65億元，同比增長2.6%。1-4月，全省居民消費價格指數（CPI）與上年同期持平，較一季度提高0.1個百分點；4月CPI同比上漲0.2%，漲幅比上月提高0.1個百分點。1-4月，全省工業生產者出廠價格指數（PPI）下降1.7%；4月PPI下降1.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

撰文：經濟通中國組

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