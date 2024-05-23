神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌

中美博弈持續，中國外交部昨日（23日）宣布制裁12家美國軍工企業及10名高級管理人員，美國貿易代表辦公室同日宣布，對中國180億美元進口商品加徵關稅的措施，部分將於8月1日起生效，包括電動車關稅由25%大增至100%，鋰離子電動汽車電池的關稅稅率將從7.5%提高到25%。

解放軍東部戰區今明兩日在台島周邊進行軍事演習。（東部戰區微博圖片）

滬深股市全日捱打，滬綜指低開0.3%後震盪走低，收市跌幅擴至1.33%，報3116.39點，新能源車概念集中的深市，跌幅更大，深成指收跌1.56%。兩市全日成交8477億元（人民幣．下同），按日微增2%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2446，較上個交易日4時30分收盤價跌50點子，五連跌，創4月29日以來近一個月新低，全日在7.2400-7.2451之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1098，較上個交易日跌21點子，三連跌，創1月23日以來四個月新低，與市場預測偏離擴大至逾1350點，上個交易日報7.1077。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平22日在山東省日照市考察調研。報道指，習近平先後來到日照港和陽光海岸綠道，了解當地推進港口智慧化綠色化建設、擴大對外開放和加強海岸線生態保護修復、提高人民生活品質等情況。習近平在陽光海岸綠道實地察看修復治理後的海岸線生態環境，並同正在海邊休閒鍛煉的市民遊客親切交流。習近平強調，老百姓的幸福生活是幹出來的，「我們要靠實幹奮鬥，實現中華民族偉大復興，使人民群眾生活越來越」。

2. 中日韓領導人會議將於5月26日至27日（周日至下周一）在首爾舉行。這是中日韓領導人會議時隔近4年半再次舉行，上次會議在2019年12月於中國成都舉行。會議首日下午，南韓總統尹錫悅將分別同中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄舉行會談；次日舉行第九次韓中日領導人會議，三國領導人屆時將出席韓中日工商峰會並發表演講。日媒引述日本政府消息人士透露，三國政府相關人士正探討重啟自2019年之後就停滯的中日韓FTA（自由貿易協定）談判。

3. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2024年4月人民幣國際支付份額由3月的4.69%最高峰降至4.52%，為歷來第三高，連續六個月維持在4%水平以上，而人民幣國際支付排名亦連續六個月維持全球第四。4月美元國際支付份額由前月的47.37%降至47.31%，繼續位居第一。歐元國際支付份額由前月的21.93%升至22.55%排第二。第三位英鎊則由6.57%升至6.84%。日圓續居第五位，國際支付份額由4.13%降至3.97%。

4. 萬科獲得招商銀行牽頭的200億銀團貸款，目前已到帳100億元，是2020年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款。官媒指，這筆銀團貸款或將起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速落地。

5. 據《彭博》報道，瑞銀調查的億萬富豪家族辦公室客戶，未來五年在大中華地區的淨投資興趣為零，與前幾年相比大幅下降。在調查的八個投資地區中，中國排倒數第二；約16%的受訪家族辦公室表示，計劃未來五年減少在中國的投資，這一比例在所有其他地區中最高。另外，摩根大通亞太區首席執行官Sjoerd Leenart今日在上海舉行的第20屆摩根大通全球中國峰會上表示，國際公司仍在投資中國，因為中國是一個非常重要的地方，又強調中國不能被邊緣化，投資者「必須在那裏做生意」。他還稱，摩根大通已經在中國市場有103年，「未來100年我們還會在這裏」。

6. 解放軍東部戰區今明兩日組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」軍事演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區強調，這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。外交部發言人汪文斌警告，台獨分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。與此同時，福建海警今日組織艦艇編隊於烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。

7. 日本引述知情人士指出，特斯拉擔憂美國總統大選前大中華地區的地緣政治風險日增，為大陸以外地區特斯拉車款供應印刷電路板、面板及電子控制器等零部件的供應商，最近都接獲特斯拉通知，最快要在明年開始在大陸、台灣以外地區生產零部件。知情人士指，特斯拉此舉目的是為了在大陸以外的市場打造替代供應源，以避免供應鏈受擾。特斯拉還與日本、南韓等其他亞洲供應商討論了這一議題，其中有零部件供應商已應特斯拉要求在泰國擴產。另外，位於上海臨港新片區的特斯拉上海儲能超級工廠今日下午正式開工，預計2025年第一季度投產。

8. 互聯網大廠繼續打AI大模型價格戰，騰訊旗下騰訊雲宣布全面下調大模型價格，混元-lite即日起免費。此外，阿里巴巴旗下阿里雲宣布，在「618」活動阿里雲首次設置5億元加速上雲算力補貼，企業即日起可在阿里雲官網申領。針對非阿里雲上IT業務支出，企業只需提供近期帳單等相關材料，新上阿里雲即可享受補貼，上不封頂。

撰文：經濟通中國組

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