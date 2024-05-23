  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌

23/05/2024

　　中美博弈持續，中國外交部昨日（23日）宣布制裁12家美國軍工企業及10名高級管理人員，美國貿易代表辦公室同日宣布，對中國180億美元進口商品加徵關稅的措施，部分將於8月1日起生效，包括電動車關稅由25%大增至100%，鋰離子電動汽車電池的關稅稅率將從7.5%提高到25%。

 

神州經脈 | 30年國債掛牌首日遭散戶炒作，摩通料人行6月降息

解放軍東部戰區今明兩日在台島周邊進行軍事演習。東部戰區微博圖片

 

　　滬深股市全日捱打，滬綜指低開0.3%後震盪走低，收市跌幅擴至1.33%，報3116.39點，新能源車概念集中的深市，跌幅更大，深成指收跌1.56%。兩市全日成交8477億元（人民幣．下同），按日微增2%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2446，較上個交易日4時30分收盤價跌50點子，五連跌，創4月29日以來近一個月新低，全日在7.2400-7.2451之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1098，較上個交易日跌21點子，三連跌，創1月23日以來四個月新低，與市場預測偏離擴大至逾1350點，上個交易日報7.1077。

 

今日新聞精選

 

1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平22日在山東省日照市考察調研。報道指，習近平先後來到日照港和陽光海岸綠道，了解當地推進港口智慧化綠色化建設、擴大對外開放和加強海岸線生態保護修復、提高人民生活品質等情況。習近平在陽光海岸綠道實地察看修復治理後的海岸線生態環境，並同正在海邊休閒鍛煉的市民遊客親切交流。習近平強調，老百姓的幸福生活是幹出來的，「我們要靠實幹奮鬥，實現中華民族偉大復興，使人民群眾生活越來越」。

 

2. 中日韓領導人會議將於5月26日至27日（周日至下周一）在首爾舉行。這是中日韓領導人會議時隔近4年半再次舉行，上次會議在2019年12月於中國成都舉行。會議首日下午，南韓總統尹錫悅將分別同中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄舉行會談；次日舉行第九次韓中日領導人會議，三國領導人屆時將出席韓中日工商峰會並發表演講。日媒引述日本政府消息人士透露，三國政府相關人士正探討重啟自2019年之後就停滯的中日韓FTA（自由貿易協定）談判。

 

3. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2024年4月人民幣國際支付份額由3月的4.69%最高峰降至4.52%，為歷來第三高，連續六個月維持在4%水平以上，而人民幣國際支付排名亦連續六個月維持全球第四。4月美元國際支付份額由前月的47.37%降至47.31%，繼續位居第一。歐元國際支付份額由前月的21.93%升至22.55%排第二。第三位英鎊則由6.57%升至6.84%。日圓續居第五位，國際支付份額由4.13%降至3.97%。

 

4. 萬科獲得招商銀行牽頭的200億銀團貸款，目前已到帳100億元，是2020年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款。官媒指，這筆銀團貸款或將起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速落地。

 

5. 據《彭博》報道，瑞銀調查的億萬富豪家族辦公室客戶，未來五年在大中華地區的淨投資興趣為零，與前幾年相比大幅下降。在調查的八個投資地區中，中國排倒數第二；約16%的受訪家族辦公室表示，計劃未來五年減少在中國的投資，這一比例在所有其他地區中最高。另外，摩根大通亞太區首席執行官Sjoerd Leenart今日在上海舉行的第20屆摩根大通全球中國峰會上表示，國際公司仍在投資中國，因為中國是一個非常重要的地方，又強調中國不能被邊緣化，投資者「必須在那裏做生意」。他還稱，摩根大通已經在中國市場有103年，「未來100年我們還會在這裏」。

 

6. 解放軍東部戰區今明兩日組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」軍事演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區強調，這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。外交部發言人汪文斌警告，台獨分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。與此同時，福建海警今日組織艦艇編隊於烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。

 

7. 日本引述知情人士指出，特斯拉擔憂美國總統大選前大中華地區的地緣政治風險日增，為大陸以外地區特斯拉車款供應印刷電路板、面板及電子控制器等零部件的供應商，最近都接獲特斯拉通知，最快要在明年開始在大陸、台灣以外地區生產零部件。知情人士指，特斯拉此舉目的是為了在大陸以外的市場打造替代供應源，以避免供應鏈受擾。特斯拉還與日本、南韓等其他亞洲供應商討論了這一議題，其中有零部件供應商已應特斯拉要求在泰國擴產。另外，位於上海臨港新片區的特斯拉上海儲能超級工廠今日下午正式開工，預計2025年第一季度投產。

 

8. 互聯網大廠繼續打AI大模型價格戰，騰訊旗下騰訊雲宣布全面下調大模型價格，混元-lite即日起免費。此外，阿里巴巴旗下阿里雲宣布，在「618」活動阿里雲首次設置5億元加速上雲算力補貼，企業即日起可在阿里雲官網申領。針對非阿里雲上IT業務支出，企業只需提供近期帳單等相關材料，新上阿里雲即可享受補貼，上不封頂。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,645.44

最大成交額股票

深002085

萬豐奧威

16.720

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

109.805

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00356 鼎立資本
  • 0.059
  • 01862 景瑞控股
  • 0.147
  • 09926 康方生物
  • 43.600
  • 00836 華潤電力
  • 22.000
  • 02380 中國電力
  • 3.660
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 410.200
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 61.250
  • 目標︰$69.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.820
  • 目標︰$23.25
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 122.000
  • 目標︰$160.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.740
  • 目標︰$8.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.850
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.500
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.450
  • 00388 香港交易所
  • 276.400
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.450
  • 目標︰$72.00
  • 01799 新特能源
  • 9.540
  • 目標︰$12.00
  • 01088 中國神華
  • 36.400
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.375
  • 遊戲 More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 147.200
即時重點新聞

24/05/2024 09:22  恒指低開126點報18742，新奧能源挫2.4%攜程跌2%

24/05/2024 08:25  《盤前攻略》美股道指收挫逾600點，恒指料低開逾200點

24/05/2024 07:50  《國金頭條》英偉達效應火速退潮，美股全面下跌道指瀉逾600點

23/05/2024 17:31  【小米業績】小米首季經調整淨利潤升1倍至64.91億人幣

23/05/2024 17:21  網易首季經調整盈利升12%至85億人幣，派息9.9美仙

24/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒１億元，買中行沽騰訊

24/05/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】麥格理微降小米目標，滙證續唱淡航運股

23/05/2024 16:46  《財資快訊》美電穩報７﹒８０６７，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 英偉達效應火速退潮，美股全面下跌道指瀉逾600點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

城巴 | 漢思能源(0554)斥27.2億元增持城巴集團逾54%股權新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)
人氣文章

主場·日本．Katty

福岡新酒店5大推介！九州首間Ritz Carlton、糸島全海景新酒店！邊間$344住博多站+設住客專用大浴場？
人氣文章

玩樂 What’s On

大館展覽｜中環大館新推2大免費導賞團！深入法院地窖、防空洞「禁地」+解構古蹟建築細節！睇埋6周年餐飲優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2024年大熱手袋：East-west Bag！Prada、Miu Miu、Bottega Veneta的長型手袋推介，集時尚實用於一身！
人氣文章

Travel & Dining

Palace Hotel Tokyo「日本之最」體驗：隨「拉麵獵人」尋找必試拉麵、於隱蔽雪茄吧品嘗日本頂尖A5和牛三文治
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

九龍城寨：亂中有序的建築，記載歷史的傳奇狀態及文化符號 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Silent Walking靜默走路TikTok瘋傳！減壓、減負面情緒！甚麼是「辣妺步行」？4種步行散步方式推介！邊款可鍛鍊肌肉？哪一種助長者改善平衡力、紓緩關節炎？
人氣文章
日本雜誌測試10款妝前底霜：比拼毛孔遮蓋力、美肌修正力、緊緻度及使用感！2款獲A級以上評價最平$88！即睇詳細名單
人氣文章
40歲男痛風雙手布滿結節如異形！尿酸超高併發敗血症！醫生：逾9成患者為男性！6招預防痛風新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 09:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 09:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 09:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/05/2024 09:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/05/2024
美股 | 英偉達效應火速退潮，美股全面下跌道指瀉逾600點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金