神州經脈 | 國際關注環台軍演，萬科再被惠譽降級，滬指連跌兩周

滬深股市今日（24日）繼續弱勢，早盤低開後，雖然電力、石油股上揚護盤，但不敵房地產、保險、半導體股的節節敗退，滬綜指最終收跌0.88%，報3088.87點，失守三千一，深成指收跌1.23%。滬綜指全周累挫2%，連續第二周下跌。兩市全日成交再縮至7639億（人民幣．下同），按日跌近10%。

台灣軍方昨日在台島附近拍攝到有「中華神盾」之稱的解放軍052D型導彈驅逐艦，解放軍東部戰區形容這款戰艦是「越海殺器」。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2447，較上個交易日4時30分收盤價小跌1點子，六連跌，續創4月29日以來近一個月新低，全日在7.2420至7.2460之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1102，較上個交易日跌4點子，四連跌，續創1月23日以來四個月新低，和市場預測偏離擴至逾1400點，上個交易日報7.1098。

今日新聞精選

1. 解放軍東部戰區環台大規模軍演進入第二日，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，今日東部戰區持續位台島周邊開展聯合利劍演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。美國國務院及國防部分別發聲明，敦促北京保持克制，指軍演將增加地區局勢升級的風險。歐盟表態反對任何以武力或脅迫方式改變台海現狀的行動。聯合國秘書長古特雷斯發聲明，表示正密切注視台海事態發展，敦促各方避免採取可能導致緊張局勢升級的行為。台灣的防務部門則指有信心維護台灣安全與區域穩定。在北京，國防部發言人吳謙強調，台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，「台獨」挑釁一次，反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。

2. 20年超長期特別國債今日招標首發，中標結果出爐：加權中標利率2.49%，全場倍數3.63，邊際倍數5.8。根據發行安排，20年期超長期特別國債競爭性招標面值總額為400億元，招標結束至5月27日進行分銷，5月29日起上市交易。本期國債自2024年5月25日開始計息，每半年支付一次利息，付息日為每年5月25日（節假日順延．下同）和11月25日，2044年5月25日償還本金並支付最後一次利息。

3. 繼今年3月下調評級後，惠譽再將萬科企業的長期外幣及本幣發行人違約評級由「BB+」下調至「BB-」，展望為負面。據內媒《財新》此前報道，萬科共有逾百億境外債務將在接下來一個月內到期。萬科近日已以旗下萬科物流發展有限公司的股權作為質押，申請到一筆200億元銀團貸款，已到帳100億元。另據《彭博》引述知情人士稱，萬科已將一些由保險公司持有的私募債務轉換為資產支持證券，以期進一步推遲還債時間。據報這批非標債務已於本月以同等比例置換為新發行的商業抵押貸款支持證券。

4. 外電引述知情人士透露，面對需求疲軟及激烈競爭的壓力，全球晶片龍頭英偉達(Nvidia)下調中國特供版AI晶片H20的售價，價格最多比主要對手華為的AI晶片昇騰Ascend910B低逾一成。有分析認為，英偉達正謹慎行事，並努力在維護中國市場和應對美國緊張關係之間取得平衡，相信公司肯定在為「最壞的情況」作準備。

5. 七國集團(G7)財長和央行行長會議將在意大利北部小鎮斯特雷薩舉行，預料有關中國產能過剩和利用被凍結的俄羅斯資金為烏克蘭提供支援將成為主要議題。美國財長耶倫在會議前表示，產能過剩並非僅是中美之間的議題，低價出口傾銷同時威脅包括新興市場等全球企業。法國財長勒梅爾亦指出，面對中國在電動汽車、電池等關鍵行業的產能過剩，G7和歐洲必須團結一致；G7需要採取共同立場，反對中國的不公平貿易行為，但他強調應該避免任何形式的貿易戰。

6. 據《彭博》引述知情人士透露，亞洲著名私募股權投資公司太盟投資集團（PAG）正考慮收購大連萬達旗下近500家購物中心，估值或高達1000億元。市場分析認為，萬達通過此次資產出售，有望籌集資金用於償還債務，降低負債水平。目前萬達這些購物中心由珠海萬達商管集團負責管理。今年3月，太盟已聯合中信資本、Ares管理、阿布扎比投資局等投資者，以83億美元收購了珠海萬達商管集團60%的股權。

7. 在山東調研的國家主席習近平，昨日在濟南市主持召開企業和專家座談會。與會代表就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境等提出意見建議。分析人士認為，電力體制改革排在了第一位，也是邏輯最清晰的一個，對行業帶來利好。

8. 阿里巴巴旗下阿里雲宣布，在南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國和墨西哥投資興建新的數據中心，當中首次進入墨西哥市場，同步建設當地生態圈和服務能力。在今次投資後，阿里雲可用區域將由89個增加至95個。此外，阿里巴巴發布2024財年年報。在年報中，阿里巴巴集團主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘聯合發布了一封致股東信，信中指，在接下來的10年，阿里將再次視自己為一家初創企業，堅守「讓天下沒有難做的生意」的使命初心，以創業的精神持續創新；將秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資。

撰文：經濟通中國組

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