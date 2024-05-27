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國務院任命華春瑩為外交部副部長

27/05/2024

．國務院任免國家工作人員。任命華春瑩為外交部副部長

．華春瑩晉升為外交部副部長後，在5名副部長之中排名最後，亦是唯一女性副部長

 

國務院任命華春瑩為外交部副部長

 

　　國務院任免國家工作人員。任命華春瑩為外交部副部長。

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　　華春瑩1970年4月生，現年54歲，她1992年起在外交部工作，曾在駐新加坡大使館、駐歐盟使團工作，2019年起出任外交部新聞司司長，並擔任發言人主持例行記者會，她於2021年起出任外交部部長助理，分管新聞、禮賓及翻譯工作。


　　華春瑩晉升為外交部副部長後，在5名副部長之中排名最後，亦是唯一女性副部長。　

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

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