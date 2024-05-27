國務院任命華春瑩為外交部副部長

．國務院任免國家工作人員。任命華春瑩為外交部副部長

．華春瑩晉升為外交部副部長後，在5名副部長之中排名最後，亦是唯一女性副部長

國務院任免國家工作人員。任命華春瑩為外交部副部長。

推薦閱讀：

【外圍經濟】馬斯克的人工智能公司xAI完成60億美元B輪融資

馬斯克的人工智能初創公司xAI宣布，完成B輪融資60億美元。本輪融資將用於將xAI的首批產品上市.......

《中國要聞》李強就深化中日韓合作提5建議，冀恢復自貿協定談判

據《新華社》報道，國務院總理李強今日在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議.......

華春瑩1970年4月生，現年54歲，她1992年起在外交部工作，曾在駐新加坡大使館、駐歐盟使團工作，2019年起出任外交部新聞司司長，並擔任發言人主持例行記者會，她於2021年起出任外交部部長助理，分管新聞、禮賓及翻譯工作。



華春瑩晉升為外交部副部長後，在5名副部長之中排名最後，亦是唯一女性副部長。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

2024-05-27｜本周面臨PCE數據考驗 聯儲局的減息步伐分析｜英國提早大選 為經濟轉差先兆？｜#溫灼培 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情