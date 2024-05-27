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神州經脈 | 大基金三期落地，工業利潤轉正，政治局審議金融問責

27/05/2024

　　滬深股市今日（27日）轉勢，國家統計局早盤公布4月全國規模以上工業企業利潤由3月的同比下降3.5%轉為增長4%，增速回升7.5個百分點，滬綜指高開後獲提振，震盪走高，盤中主力投資內地集成電路產業助力技術發展的「大基金」三期落地，刺激光刻機概念、半導體板塊等芯片概念全線走強，午後升幅再擴，滬綜指最終收升1.14%，報3124.04點，重上三千一，深成指收升0.88%。兩市全日成交7748億(人民幣．下同)，按日微增1.4%。

 

神州經脈 | 國際關注環台軍演，萬科再被惠譽降級，滬指連跌兩周

資料圖片

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2446，較上個交易日4時30分收盤價小升1點子，止六連跌，全日在7.2405至7.2456之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1091，較上個交易日升11點子，止四連跌，創5月22日以來近一周新高，上個交易日報7.110。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日開會，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》、《防範化解金融風險問責規定（試行）》。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導幹部落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高質量發展各項任務；要切實抓好規定的貫徹落實，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有棱有角。會議又指，推動中部地區崛起，要堅持創新驅動發展，加強原創性科技攻關；要因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀劃布局未來產業。

 

2. 國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近日成立，法定代表人為張新，註冊資本3440億元，規模超上兩期總和。大基金一期規模1387億元、二期規模2041.5億元。股東信息顯示，大基金三期由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等19位股東共同持股。同時，大基金一、二期--國家集成電路產業投資基金股份有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司發生工商變更，樓宇光卸任兩公司法定代表人、董事長，均由張新接任。

 

3. 國家統計局公布，4月全國規模以上工業企業利潤由3月的同比下降3.5%轉為增長4%，增速回升7.5個百分點。1-4月，規上工業企業利潤同比增長4.3%，增速與1-3月持平。1-4月，在41個工業大類行業中，有31個行業利潤同比增長，佔75.6%，行業增長面比1-3月擴大7.3個百分點。1-4月，裝備製造業利潤同比增長16.3%，增速高於全部規上工業12個百分點，拉動規上工業利潤增長4.7個百分點，是貢獻最大的行業板塊。

 

4. 國務院總理李強今日在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。中日韓領導人在峰會後發表聯合聲明，同意重啟中日韓自由貿易協議談判和推動中日韓合作機制化，往後定期舉行三邊會談。三國亦同意在人文交流、氣候變化、經貿和衞生等領域上加強合作，以及將2025-2026年定為中日韓文化交流年。李強在會後記者會上表示，願以這次會議為契機，與日韓一道推動中日韓合作行穩致遠；中日韓要妥善處理敏感問題和矛盾分歧，照顧彼此核心利益和重大關切，真正踐行真正的多邊主義，共同維護東北亞地區安全和穩定。

 

5. 國務院任免國家工作人員，任命華春瑩為外交部副部長。華春瑩1970年4月生，現年54歲，她自1992年起在外交部工作，曾在駐新加坡大使館、駐歐盟使團工作，2019年起出任外交部新聞司司長，並擔任發言人主持例行記者會；2021年起出任外交部部長助理，分管新聞、禮賓及翻譯工作。華春瑩晉升為外交部副部長後，在5名副部長之中排名最後，亦是唯一女性副部長。

 

6. 繼近期獲得合共約300億元融資後，萬科通過出售非主業資產再回流逾22億元資金。深圳公共資源交易中心公告顯示，萬科掛牌的深圳灣超級總部基地T208-0053宗地使用權，由深圳地鐵和深圳百碩迎海公司以掛牌價22.35億元聯合競得。該地塊土地使用年期30年，現剩餘23年7個月，主要用途為商業辦公及酒店，且要求自持70%。萬科方面表示，此次交易體現了大股東深圳地鐵以市場化、法治化的方式真金白銀支持萬科。

 

7. 招商銀行和浙商銀行今日上午10時至下午3時30分向個人投資者開售第二期特別國債（20年期）。據報道，其中招行5.5億元額度在2分鐘內售罄，浙商銀行的額度亦在幾分鐘內售罄，隨後追加了1億元額度，10分鐘內銷售過半。此次銷售的20年期特別國債票面利率2.49%，總規模400億元，自招標結束(上周五)至5月27日進行分銷，5月29日起上市交易；5月25日開始計息，每半年支付一次利息，2044年5月25日償還本金並支付最後一次利息。

 

8. 綜合外電報道，美國給予429項中國進口商品關稅豁免期限，將於本月底屆滿。美國貿易代表辦公室宣布，大部份產品的豁免期只會延長兩周到6月14日，以供過渡；其中有164項則會延長豁免至明年5月31日，包括醫療設備、兒童安全座椅和蟹肉等，意味最快於6月14日之後，美國將恢復對265項中國進口商品徵收301關稅。

 

撰文：經濟通中國組

 

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