京城近觀 | 發射頻次創記錄，民企火箭發展起飛

今年以來，「低空經濟」炒得火熱，「太空經濟」也不甘落後。衛星已經與人們的生活密不可分，小到日常用的地圖導航，大到災害監測預警都離不開衛星的作用。說到中國的火箭和衛星，在很多人的印象中，都是需要「傾舉國之力」去完成的「國家重點項目」，不過，這樣的情況已經發生改變。

民企火箭近來密密發射起飛，圖為北京星河動力於酒泉衛星發射中心進行商業發射。（互聯網圖片）



谷神星一號運載火箭十日內三次發射成功





中國的酒泉衛星發射中心最近很忙。昨日(6日)中國在酒泉衛星發射中心使用穀神星一號商業運載火箭，成功將TEE-01B星發射升空，衛星順利進入預定軌道。這次任務還搭載發射了納星三號A星、B星。這代表了穀神星一號運載火箭在十日內，三次發射成功。這是中國的民營商業火箭企業發射時間間隔最短的3次商業發射交付。



5月31日，星河動力於酒泉衛星發射中心成功發射穀神星一號（遙十二）．江南集中區號運載火箭，順利將極光星座01星（復旦信息星）、02星（上海電機學院一號）和張江高科號衛星、逆水寒二號衛星、河北臨西一號衛星共5顆衛星送入535公里晨昏軌道。



5月29日，同樣是穀神星一號海射型遙二運載火箭剛剛在山東附近海域成功發射，搭載發射的天啟星座25星-28星順利進入預定軌道。5月的兩次發射僅僅相隔了一天，發射頻次創新了民營火箭最短發射間隔記錄。





目標走向世界，北京支持商業衛星製造企業出海



穀神星一號運載火箭是一家來自北京的商業航天企業--北京星河動力航天研製的一款小型固體商業運載火箭，這是一家民營企業。北京星河動力成立於2018年，總部在北京亦莊區。作為一家商業運載火箭研發商，核心產品包括「谷神星」系列小型固體運載火箭、「智神星」系列中型液體運載火箭等，主要為中國國內外小衛星發射市場提供低成本、高可靠、快響應的進入太空系統化解決方案。截至目前，已服務近20家商業衛星客戶，成功發射44顆不同類型的商業衛星。



穀神星一號的成功發射無疑顯現出，中國的商業航天技術漸趨成熟。航天企業的下一步該怎麼走？讓中國的火箭走向世界。



北京市政府公告，《北京市深化服務業擴大開放提升貿易便利化水平實施方案》提出，支持民營企業開展低軌衛星出口業務試點，以推動本市衛星製造企業走向國際市場。制定北京市商業衛星出口申報工作流程，明確相關手續辦理條件，組織本市商業航天企業開展商業衛星出口申報工作，支持北京市衛星製造企業出海。



盡管得到政府的支持，但在全球商業航天領域，星河動力等中國企業面臨著來自SpaceX等國際巨頭的激烈競爭。中國目前在軌運行的衛星總數超過600顆，在數量上位居全球第二。而全球第一的美國目前在軌運行衛星總數為4800多顆，佔全球在軌航天器總數的65.5%，反映了美國在航天領域的絕對領先地位。不過，其他國家也並非沒有機會。像是北京星河動力是全球第3家進入500公里太陽同步軌道的私營火箭公司，在國際舞台上有其競爭力。





衛星發射成本將顯著下降，火箭箭體廣告成全新推廣渠道



有人可能會問，發射一顆衛星到底需要多少錢？發射衛星一般包含衛星的研發費用、製造費用以及發射費用。火箭的成本是發射成本中的一個重要組成部分，例如Space X的獵鷹9號火箭發射收費大約是6700萬美元。



相信隨著技術進步，特別是可回收火箭技術的成熟，預計衛星發射的成本將會顯著下降。隨著越來越多的民營火箭公司進入市場競爭加劇也會推動成本下降。星河動力計劃將每公斤發射成本降至1萬元人民幣以下。



另外，火箭箭體廣告也成為了一種全新的品牌宣傳和營銷推廣模式。谷神星一號作為具代表性的商業航天火箭，自然少不了火箭箭體的廣告，這也為火箭公司提供了新的收入來源。微博(09898)、平安銀行(深:000001)、好歡螺螺螄粉以及海瀾之家(滬:600398)已經登上了火箭箭體，具體冠名費用是多少不太清楚。今年1月份，全球運力最大固體運載火箭引力一號發射成功，海瀾之家冠名與合作，總費用據說是6000萬。其他品牌的冠名費估計也是千萬人民幣起步。

品牌如今可以在火箭箭體上面打廣告，圖為海瀾之家今年1月發射的火箭上做的廣告。（互聯網圖片）

微博在5月31日發射的火箭箭體上，印上「以微博之力，讓世界更美」的標語。（互聯網圖片）





國企也布局，中國時空信息集團雄安新區成立



在時空信息領域的賽道上，國企也正密密布局。中國時空信息集團有限公司於4月20日在雄安新區註冊成立，註冊資本40億元，業務範圍含衛星導航服務、衛星通信服務、地理遙感信息服務等。集團通過整合中國星網、中國兵器和中國移動等優勢企業的資源，推動中國衛星互聯網業務的破局。



艾媒諮詢數據顯示，自2015年以來，中國商業航天的市場規模一直保持高速增長，2017年至2024年的年均增長率保持在20%以上，預計2024年商業航天的市場規模將達到2.34萬億元。



商業航空的發展仍有不少疑問。伴隨對未來巨大經濟效益的預期，今後商業火箭的發射總量和頻次，是否還會繼續提升？隨著愈來愈多的衛星登陸太空，未來，商業航天將如何影響人們的生活？巿場的需求和應用能否跟得上發展的步伐？

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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