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神州經脈 | CPI低預期，PPI降幅再收窄，歐盟徵25%關稅

12/06/2024

　　滬綜指今日（12日）早盤繼續在三千點關口試探，半日窄幅波動微跌0.02%，金融股領跌，而到午後資源股及軍工股見顯著拉升，帶動滬指翻紅直至收市，全日收升0.31%，報3037.47點；國家主席習近平在中央深改委會議上表示，要建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，然而科技股昨日（11日）提前釋放利好，深市表現較靜，深成指升0.08%，創業板指更回吐0.44%。兩市成交進一步回落至6920億元（人民幣．下同），再度跌穿7千億關，按日再減1.6%。

 

神州經脈 | 5月出口意外強，外儲回升，內房融資白名單政策升級

資料圖片

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2537，較上個交易日4時30分收盤價小升4點子，暫脫離近七個月低位，全日在7.2506至7.2541之間波動，趨近日內交易下限7.2556。今日人民幣兌一美元中間價報7.1133，較上個交易日升2點子，與市場預測偏離收窄至逾1400點，上個交易日報7.1135。

 

今日新聞精選

 

1. 5月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.3%，與上月持平，略低市場預期的上漲0.4%，環比則下降0.1%，反映內需依舊疲軟亟待提振。經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰指出，在去年同期低基數的背景下，中國5月CPI同比仍然偏低，顯示物價下行壓力偏大。5月工業生產者出廠價格指數(PPI）同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點，略優於預期，創15個月最小降幅，環比則由下降0.2%轉為上漲0.2%。華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，PPI明顯改善跟上游大宗商品漲價相關，後面基數影響逐漸消退後PPI應該反彈得更快，估計到三季度PPI同比可能從負轉正。

 

2. 英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟將於周三通知汽車製造商，從下月起對進口自中國的電動汽車暫時徵收最高達25%的額外關稅，有關稅率較早前估計的上限30%為低。外交部發言人林劍重申，這是典型的保護主義，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。

 

3. 藥明康德管理層在今日舉行的2023年年度股東大會上回應稱，公司了解到，美國眾議院規則委員會不批准將《生物安全法案》加入2025國防授權法案的修正案，因此《生物安全法案》目前不會進入眾議院的立法議程，其後續立法路徑仍有待明確，公司將繼續密切觀察相關進展。《生物安全法案》擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或與這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，而藥明康德被指將是上榜企業之一。

 

4. 據《彭博》引述知情人士稱，國家金融監管總局正在尋求對禁止商業銀行變相銷售私募基金的修改意見的回饋。報道指，銀行這麼多年來一直是私募基金的關鍵分銷商，投資者會通過銀行分銷的信託產品，借道投資這些私募基金。另外，《人民日報》今日頭版發表文章《如何加快建設中國特色現代金融體系（政策問答．加快建設金融強國）》。國家金融監督管理總局局長李雲澤在文中表示，要全面落實強監管嚴監管要求，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底，依法將所有金融活動全部納入監管。

 

5. 外電引述消息人士稱，美國政府正考慮進一步限制中國取得目前最高端製程技術生產的人工智能（AI）技術。這項限制措施涉及的晶片，是簡稱GAA（gate-all-around）、可用於強化AI運作的環繞式閘極電晶體及高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）。中國外交部發言人林劍對此回應稱，美方的舉措阻止不了中國科技進步，只會激勵中國企業自立自強。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

 

6. 美國國土安全部以涉嫌「強迫維吾爾族人勞動」為由，將三家中國企業列入黑名單，禁止進口其產品，分別是鞋類製造商東莞綠洲鞋業有限公司、電解鋁製造商新疆神火煤電有限公司，以及食品加工商山東美佳集團有限公司。中國外交部發言人林劍在今日記者會上回應指，美方再次炮製散布涉疆的虛假敘事，打著人權的幌子對中方企業實施非法制裁，中方堅決反對、強烈譴責。

 

7. 杭州市發布《關於優化調整「杭州市居住證積分管理指標體系」的公告》，明確自7月1日起，將「杭州市居住證積分管理指標體系」中「在本市市區自購產權住房且實際居住」指標標準分值，由現行的30分大幅提高到80分。目前在杭州申請居住證積分落戶的條件是100分，這次調整意味只要在當地購買住房居住，就離落戶不遠。

 

8. 世界銀行發表《全球經濟展望》報告，將中國2024年的經濟增長預測從1月的4.5%上調至4.8%，上調0.3個百分點是由於中國出口增長蓋過了國內需求的疲軟；不過，由於投資和消費者信心疲軟以及房地產行業持續低迷，預測中國2025年的經濟增長率將放緩至4.1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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