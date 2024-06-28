三中全會 | 瑞銀胡一帆：三中全會有機會宣布財稅改革

財稅改革最重要的方向是收益權和事權的匹配

地方政府正在把「隱債變明債」，未來地方政府融資平台可能會慢慢消失，變成地方政府的債務

銀財富管理亞太區投資總監胡一帆昨日（２７日）在瑞銀財富管理媒體分享會上表示，現在地方政府財政困境較大，下個月即將召開的三中全會有機會宣布財稅的改革。財稅改革最重要的方向是收益權和事權的匹配。當前中央和地方的財政收入分享比例是50%:50%，但是在支出方面中央是30%、地方是70%，所以這幾年地方政府的債務是過去十年當中上升是最快的。

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她說，現在可以看到一些改革的端倪，比如說去年開始發行1萬億人幣的特別國債，意味著中央對於一些公共產品可能會有更大的投資。今後對於一些項目，中央可能會承擔更大的責任，包括要跨省的大項目，如國家安全、在教育上面，國家有更大的投入。



還有個趨勢是，地方政府正在把「隱債變明債」，未來地方政府融資平台可能會慢慢消失，變成地方政府的債務。由於地方政府的信譽比較好，評級可以上升，成本也可以降低300-400個點子，時間可以拉長到20年-30年，同時有兩到三年的寬限期，這今後也是一個趨勢。

撰文：經濟通中國組

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