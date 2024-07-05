神州經脈 | 人行可借國債數千億，上汽擬就加稅抗辯，滬指跌八周

觀望政治訊號氣氛濃烈，滬深兩市今早（5日）於低迷氣氛下迎來連續第二日震盪，滬綜指盤中低見2920.20點，刷逾四個月新低，不過午後醫藥、有色等板塊爆升托市，滬指迅速收復失地，全日跌幅收窄至0.26%，報2949.93點。事實上今日個股升多跌少，下跌個股僅1100個，然而都集中在大盤股，市值排名前100位的股票中有71隻告跌。大盤股領跌還體現在滬深指數分化上，深成指升0.25%，創業板指升0.51%。

（資料圖片）

A股維持地量成交，容易導致市場產生這類「乾跌」現象，今日兩市成交達到5748億元（人民幣．下同），按日減少1.2%，刷新自去年9月20日以來成交新低，且是連續三日成交不足6000元。

總結全周，A股成交表現沒有最低只有更低，滬綜指周二（2日）一度收復三千關，僅僅是曇花一現，市場充斥悲觀情緒，債市持續火熱、外國股指ETF高溢價，另一方面樓市持續下跌，股市連連走低，滬綜指本周累跌0.59%，連續第八周下跌。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2674，較上個交易日4時30分收盤價升24點子，兩連升，創6月28日以來一周新高，全日在7.2630至7.2696之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1289，較上個交易日升16點子，兩連升，與市場預測偏離略擴至逾1410點，上個交易日報7.1305。

今日新聞精選

1. 人行快將賣空國債平抑債市，據《彭博》引述人行稱，已與幾家主要金融機構簽訂了債券借入協議，已簽協議的金融機構可供出借的中長期國債有數千億元，將採用無固定期限、信用方式借入國債，且將視債券市場運行情況，持續借入並賣出國債。外界指出，人行強硬打擊國債炒家固然能幫助市場修正預期，但經濟基本面弱、風險資產回報不及國債才是債市火熱的根本原因，呼籲人行加碼寬鬆。

2. 歐盟今起對中國進口電動汽車徵收臨時關稅，為期4個月，最低稅率維持初步裁定的17.4%不變，最高稅率則略微下調至37.6%，中歐將在這4個月期間繼續談判直至終裁。其中，作為國營車企的上汽集團被指不配合調查，將被徵收37.6%的臨時關稅，比亞迪面臨17.4%的稅率，吉利為19.9%。中國外交部發言人毛寧重申，中方對此強烈反對，強調中方也將採取必要措施，堅定維護自身的合法權益。中國商務部則在今日宣布，將於7月18日就歐盟進口白蘭地反傾銷調查舉行聽證會，讓利害關係方了解相關白蘭地反傾銷案產業損害、因果關係等情況。

3. 上汽集團公告顯示，6月份整車銷量為300545輛，同比下降25.92%；今年累計銷量為182.7萬輛，同比下降11.81%。其中，新能源汽車6月銷量93422輛，同比增8.8%；今年累計銷量46.1萬輛，同比增長23.9%。此外，出口及海外基地6月銷量為81223輛，同比降14.47%；累計銷量約為48.8輛，同比下降8.54%。歐盟今起對中國生產的電動汽車徵收臨時關稅，其中提到上汽集團不願配合調查，故為其定下最高一檔稅率37.6%。上汽隨即發聲明指，將要求歐盟委員會就臨時反補貼稅措施舉行聽證會，集團依法行使抗辯權。

4. 金融監管總局局長李雲澤7月3日至4日帶隊赴江蘇調研，在徐州市主持召開江蘇省重點城市保交房工作座談會時強調，要堅持因城施策，以城市為主體、以項目為中心，分門別類採取有效措施，全力推進在建已售難交付商品房項目處置。另外，國有企業土地資產盤活專項基金今日在北京成立，總規模300億元，將通過項目直投和設立子基金方式開展投資，發揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業盤活利用存量土地和既有建築，提高國有資本配置效率。

5. 商湯今日在2024世界人工智能大會上發布國內日日新大模型5.5版本，較今年4月發布的日日新5.0版本僅過了兩個月，就迎來多項升級，綜合性能較「日日新5.0」平均提升30%，在數學推理、英文能力和指令跟隨等能力明顯增強，交互效果和多項核心指標實現對標GPT-4o。另外，螞蟻集團聯合清華大學今日在大會上發布大模型安全一體化解決方案「蟻天鑑2.0」，當中新增的AI鑑真功能，支持圖像、視頻等多模態內容真實性及深度偽造檢測，同時，蟻天鑑2.0新增多項大模型測評功能。

6. 美國限制先進人工智能（AI）晶片出口到中國，但美媒《華爾街日報》發現，市場上有人以螞蟻搬家「走水貨」方式突破「封鎖」，把受限制的英偉達晶片帶回中國，例如一名在新加坡留學的26歲中國學去年秋天在行李中夾帶了6塊英偉達先進製程AI晶片回國，每帶回一塊晶片有100美元報酬。報道提到，網絡上至少有70多家分銷商公開宣傳能供應受限制的英偉達晶片，包括在阿里巴巴旗下淘寶以及閒魚等電商網站上，當中多家分銷商表示每月可供應數十塊英偉達高端晶片，並承諾買家預訂後幾周內可以交付。物流方式包括專人帶貨或者傳統的報關寄貨，而報關時不會註明晶片型號。

7. 據《21世紀經濟報道》報道，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行。報道稱，「主體結構未封頂不得放貸」的規定可以追溯至央行2003年發布的「121號文」及2007年發布的「359號文」，推出的主要目的是加強對商業性房地產信貸的管理，以防範金融風險和促進房地產市場的健康發展。在房地產上行期，多數城市並沒有嚴格執行上述文件，多地、多家銀行因此而接到罰單。

8. 今年上半年，在降薪、裁員、降本增效大背景下，近80%的內地證券公司從業者人數出現同比減少。中國證券業協會網站信息顯示，截至6月30日，券商領域共有34.01萬從業者，相比今年年初減少10371人，降幅為3.39%，減員主要是集中在一般證券業務人員、證券經紀人，二者年內分別減少6809人、4869人。其中，中信建投、方正證券、國泰君安、國投證券、長江證券、興業證券、廣發證券、國信證券、中信證券等9家券商的從業人數淨流出超300人，減員主要以第一梯隊券商為。

撰文：經濟通中國組

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