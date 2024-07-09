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提振內房 | 廣州放寬港澳台及外國人購120平方米以上住宅限制

09/07/2024

  • 廣州當局人員確認有關消息屬實政策更新日期為上周五，目前已經開始實行

  • 可以在廣州市限購一套120平方米及以下的住宅；非限購區購買住宅以及在限購區購買120平方米以上的住宅時，不限制套數

 

提振內房 | 廣州放寬港澳台及外國人購120平方米以上住宅限制

　　消息稱廣州放寬對港澳台及外籍人士的購房限制，不限購120平方米以上的住宅。內媒《澎湃新聞》引述廣州當局人員確認有關消息屬實，政策更新日期為上周五，目前已經開始實行，這意味著內地一線城市面對樓市下行壓力，進一步為樓市鬆綁。

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　　工作人員表示，港澳居民提交申請人身份證明資料和港澳居民來往內地通行證、台灣居民及華僑提供在廣州市工作學習相關證明，具結購買商品住房用於自住自用的書面承諾，可以在廣州市限購一套120平方米及以下的住宅；在廣州市非限購區購買住宅，以及在限購區購買120平方米以上的住宅時，不限制套數。


　　另外，境外人士（不包括港澳台居民和華僑）提交在本市工作學習證明以及工作單位的有效營業執照或機構代碼證複印件後，可在限購區內購買120平方米以下的住宅一套，在非限購區或在限購區購買120平米以上的住宅時，不限制套數。境外人士允許購買商服類物業，但購房人需要提供用於自住自用的書面承諾。

撰文：經濟通中國組 

 

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