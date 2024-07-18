京城近觀｜北京高端餐廳接連閉店，米芝蓮何去何從？

今年以來，受消費降級大環境影響，北京多家久負盛名、被稱為「天花板」級別的西餐廳接連關店。「天花板」塌了下來，不少人均千元（人民幣．下同）以上的高端餐飲正在經歷艱難寒潮。

事實上，最新公布的數據亦顯示，北京上半年實現社會消費品零售總額6982.4億元，同比下降0.3%，當中，餐飲收入更下降3.5%。

「意菜天花板」Opera BOMBANA退出北京

頂級意大利餐廳Opera BOMBANA退出北京，讓不少人非常震驚。（黃燕明攝）

今年4月，營業13年，北京頂級意大利餐廳、人均上千元的米其林（港譯：米芝蓮）一星--Opera BOMBANA退出北京。這讓不少人非常震驚。這家餐廳有京城「第一意麵」之稱，白色餐巾永遠整齊折疊，空氣中彌漫著新鮮意麵和松露的香氣。曾經，即便人均消費隨便破千，預約訂座一號難求。當年高圓圓和趙又廷的結婚回門宴就在這舉辦，現場匯聚徐克、杜琪峰、張一白、何炅、蘇有朋等圈內名人，頭頂明星光環。

更令人唏噓不已的是，這家餐廳剛在半年前摘得了2024年北京米其林指南一星的榮譽，這是它連續三年獲此殊榮。才短短一個季度過去，這家「意菜天花板」已哄然倒塌。

對於Opera BOMBANA的關閉，與其說是宣布閉店，更像是宣布跑路：欠款、欠薪、欠租。餐廳並未提前告知員工即將關門，一些老員工突然失業。該餐廳的「房東」僑福芳草地購物中心公告稱，Opera BOMBANA欠付租金等相關費用，還有供應商爆料餐廳欠款高達400萬。

Opera BOMBANA所在地的物業公告稱餐廳欠租，有供應商爆料餐廳欠款高達400萬。（黃燕明攝）

紅極一時的西餐網紅TIAGO的6家店全部倒閉

同樣在二季度之初支撐不住的還有TIAGO集團，這家餐廳的倒閉更是--老闆跑路，實在不體面。TIAGO集團成立於2014年，旗下4個餐飲子品牌，在北京可是紅極一時的西餐網紅餐廳；旗下摩登泰餐KEAAMI四度蟬聯必比登北京唯一泰餐，可說是北京泰餐天花板的CASA TALIA上榜黑珍珠。

TIAGO的6家店全都沒有逃過倒閉的命運，一夜之間，老闆跑路，顧客討儲值，員工討薪。就像一對愛侶，甜蜜時候有多如膠似漆，結束的時候就有多狼狽和一地雞毛。曾經的「天花板」塌了，大眾點評快速消除了它們存在的痕跡……就像從來沒有出現過一樣。

網紅西餐廳TIAGO在北京的6家店全部倒閉，包括CASA TALIA by TIAGO。（TIAGO微博圖片）

除此之外，曾經紅極一時的「早餐界愛馬仕」桃園眷村，也開啟了瘋狂閉店模式。桃園眷村店舖一般開在LV、愛馬仕等奢侈品店旁邊，設計考究、裝修精美，店裏主打豆漿、油條等傳統早點，價格是奢侈品的價位，一小碗豆漿12元，一根油條8元，一個燒餅28元。消費降級下，無人再願意為高傲的早餐買單，閉店潮從北到南，目前，北京的5家分店全部歇業。

人均300+的精致餐飲門店數量開始下滑

過去，餐飲行業之所以對「米其林」和「黑珍珠」等高檔認證趨之若鶩，是因為這些「認證」意味著消費者的慕名前來，代表著真金白銀的消費。根據美團數據，餐廳上榜黑珍珠後，線下客流量會直接增長30%-70%，線上搜索量也會暴增97%左右。但現在，這些米其林餐廳關店、跑路的卻越來越多。米其林們已顧不上體面。

紅餐網發布的《2023年中國餐飲消費趨勢報告》顯示，從2022年10月到2023年4月的期間內，人均300+的精致餐飲門店數量開始下滑，取而代之的是人均50-300元的餐廳。

僑福芳草地近年也面臨著空置率增加，客流量減少的問題。（黃燕明攝）

據國家統計局2024年統計的數據，今年一季度註銷和吊銷的餐飲店已經高達近46萬家，而2023年的一季度才不到14萬家，吊註銷同比擴大了232.6%。沒想到熬過疫情的高端餐飲「幸存者」，到了今年，敗在了又一波的經濟寒冬之下。中國2024年第二季GDP同比增長4.7%，遠低於第一季的5.3%，這些高端餐廳的倒閉，也許從微觀的一面反映了中國經濟的波動，也印證了國務院總理李強上周「影響經濟增長的因素較以往更為複雜」的言論。

高端餐飲也要接地氣

也並非所有米其林餐廳都不行了，高端餐飲為了活下去，只能變得接地氣。據調查，2024年北京市的「黑珍珠」餐廳，近一半推出了平價套餐，折扣力度能達到5折。在北京，號稱「米其林收割機」的新榮記在網上曾一度流傳著有「人均過千，上不封頂」的傳說，不過，為了渡過餐飲寒冬，也作了改變，「屈尊」推出過398元一份的單人「窮鬼套餐」，裏面涵蓋了幾樣招牌菜品。398元的定價依舊將很多消費者攔在門外。好消息是新榮記降價了，壞消息是依舊不便宜，這也是它這麼多年能夠維持「逼格」的重要原因。新榮記近些年的發展不錯，今年開出海外首店，開到了東京著名的富人區赤阪商業區。

在經濟環境欠佳的環境下，人們的消費變得更加謹慎和理性，高端精致餐飲的轉型顯得迫在眉睫。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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