  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

神州經脈 | 三中全會提逾三百項改革，中國續減美債，滬指升兩周

19/07/2024

　　中共中央周五（19日）舉行新聞發布會，介紹解讀三中全會精神。惟此前公布的三中全會公報未釋放經濟政策轉向的訊號，A股開盤走軟，滬指一度跌0.7%，僅半導體板塊強漲，然而到了盤中，券商、白酒、軍工等板塊顯著拉升，助力滬指跌幅收窄午後更倒升，全日收升0.17%，報2982.31點。深成指升0.27%，創業板指升0.45%。

 

神州經脈 | 三中全會閉幕，統籌推進財稅等改革，滬指人幣齊升

中共中央今日舉行新聞發布會介紹解讀三中全會精神。（央視新聞截圖）

 

　　兩市全日成交6698億元（人民幣．下同），與上日（18日）表現相若。


　　總結全周，周一（15日）公布的中國第二季國內生產總值（GDP）同比增長4.7%，低於預期，亦低於全年增速目標，創五個季度最低水平，期內消費和地產投資數據亦不佳。特朗普競選美國總統支持率水漲船高，其副手萬斯對華立場強硬，令中國經濟前景備受挑戰。儘管外資持續流出A股，但由於三中全會的召開，觀望和維穩情緒籠罩本周股市，持續橫行，為穩定大盤銀行股本周再度刷新歷史新高，白酒、軍工等板塊亦見拉漲，最終保住滬綜指本周上升0.37%，連續兩周上升。


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.2672，較上個交易日4時30分收盤價跌100點子，止兩連升，創7月11日以來逾一周新低，全日在7.2626至7.2682之間波動。周五人民幣兌一美元中間價報7.1315，較上個交易日跌30點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近1400點，上個交易日報7.1285。


今日新聞精選


1. 中共中央周五舉行新聞發布會介紹解讀三中全會精神，指會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，共提出300多項重要改革舉措，包括創造更加公平、更有活力的市場環境，激發全社會內生動力和創新活力；因地制宜發展新質生產力，大力培育壯大新興產業，布局建設未來產業，改造提升傳統產業；支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務；增加地方自主財力；主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大制度型開放，建設更高水平開放型經濟新體制；有序擴大商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放。同時，將制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法等。


2. 中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀解讀介紹三中全會精神時指出，加快建設高標準市場體系是一項重大改革任務。《決定》明確了三方面關鍵改革舉措：一是構建全國統一大市場，包括構建全國一體化技術和數據市場，全國統一電力市場等。二是推進要素市場化改革，健全勞動、資本、土地、知識、技術、管理、數據等要素市場制度和規則。三是完善市場經濟基礎制度，包括完善產權保護、信息披露、市場准入、破產退出、信用監管等制度。


3. 對於中國房地產問題，韓文秀表示，房地產市場正在出現積極變化，要堅持消化存量和優化增量相結合，進一步落實和完善房地產新政策，切實做好保交房工作，盤活存量商品房和土地資源。要堅持消化存量和優化增量相結合，進一步落實和完善房地產新政策，切實做好保交房工作，盤活存量商品房和土地資源。下一步，要加快構建房地產發展新模式，建立與之相適應的融資、財稅、土地、銷售等基礎性制度。需要指出，中國新型城鎮化仍在持續推進，房地產高質量發展還有相當大的空間。


4. 美國財政部18日公布數據顯示，中國在5月減持美國國債24億美元，持有規模降至7683億美元，是今年4月首次增持33億美元後的再度減持，仍然是持有美國國債第二多的國家。持有美國國債最多的日本，5月減持220億美元，持有總值降至1.128萬億美元。英國5月增持131億美元美國國債至7234億美元，持倉規模位列第三。


5. 據《彭博》報道，因中美外交緊張局勢持續升溫，中國投資者在5月份拋售的美國股票和債券規模均刷新紀錄。美國財政部周四公布的最新數據顯示，5月份，中國的基金淨賣出價值426億美元的美國長期證券，包括美國國債、機構和公司債、股票。其中，賣出美股76.8億美元，創單月新高，4月為30億美元；賣出機構債110億美元，為2012以來最多，連續第七個月賣出；賣出美國國債239億美元，創2022年3月以來新高。此外，5月海外持有美債總額增加896億美元至8.13萬億美元，總量升至紀錄水平。


6. 企業專利觀察（PRIP Research）微信公號昨晚發文指，華為近日已向中國地方法院對半導體企業聯發科發起專利侵權訴訟，國內知識產權行業專家推測，相關專利很可能涉及5G（或包含4G、3G等）等蜂窩移動通信技術。聯發科周五回應稱，因該案已進入司法程序，不予評論，並指此訴訟案件對公司無重大影響。有媒體引述一位接近聯發科人士透露，聯發科與華為在兩三年前就相關專利費用開始有分歧，直到前段時間「談崩了」。據指這將是華為在目前全球智慧手機等行業既有專利許可模式下的一次全新嘗試，從向智能終端廠商收取專利許可費，進一步探索向晶片廠商收取許可費的可能，若成事，消費者手機成本支出或有望進一步降低。


7. 據《每日經濟新聞》引述多位接近美團海外業務人士、中東當地商家消息稱，美團外賣在沙特首都利雅得的布局進展迅速，上線進入倒計時，有望今年9月或10月在利雅得正式上線。美團外賣今年4月在利雅得開放多個崗位，目前已經招聘了不少工作人員，包含本國人及外國人，這批員工熟悉當地情況且精通阿拉伯語；同時也已經接觸數家國際大餐飲運營商，洽談中的合作商戶也包括不少本土餐廳，並與多家當地騎手公司達成合作。


8. 據中國汽車工業協會統計分析，1-6月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售1191.7萬輛汽車，佔銷售總量84.8%。排頭十位的車企依次為上汽集團、比亞迪、中國一汽、長安汽車、東風公司、吉利控股、奇瑞控股、廣汽集團、北汽集團及長城汽車。與上年同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和北汽集團銷量呈不同程度下降，其他企業銷量均呈不同程度增長，其中奇瑞控股增速最為顯著。

 

撰文：經濟通中國組

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,539.02

最大成交額股票

滬510300

300ETF

3.600

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 40,302.21
    -362.81 (-0.892%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,512.51
    -32.08 (-0.579%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,752.51
    -118.71 (-0.664%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升40.688
變動率︰+1.957%
較港股︰-0.52%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.245
變動率︰-1.272%
較港股︰-0.12%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.326
變動率︰-1.658%
較港股︰-0.26%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.058
變動率︰-3.797%
較港股︰+0.29%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升154.660
變動率︰+1.730%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌14.985
變動率︰-3.881%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.500
變動率︰-3.978%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.470
變動率︰-4.320%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升256.280
變動率︰+9.878%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌239.870
變動率︰-3.756%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌33.210
變動率︰-4.761%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌13.905
變動率︰-7.052%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/07/2024 14:34 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/07/2024 14:34 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00780 同程旅行
  • 13.760
  • 01209 華潤萬象生活
  • 23.900
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.047
  • 02269 藥明生物
  • 10.820
  • 00288 萬洲國際
  • 5.230
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 41.600
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.800
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 23.700
  • 目標︰$27.20
  • 02888 渣打集團
  • 72.350
  • 目標︰$78.30
  • 00981 中芯國際
  • 17.620
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 364.000
  • 00941 中國移動
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 66.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.800
  • 00001 長和
  • 40.900
報章貼士
  • 03191 ＧＸ中國半導
  • 34.720
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.420
  • 目標︰$6.40
  • 00669 創科實業
  • 96.900
  • 目標︰$108.00
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 23.600
  • 電力 More
  • 01071 華電國際電力股份
  • 3.830
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 11.640
即時重點新聞

19/07/2024 17:04  微軟系統故障，港交所指旗下交易及結算系統如常運作

19/07/2024 15:38  微軟系統出現故障，機管局：香港機場受影響航空公司改人手辦登機

19/07/2024 15:42  【國際要聞】微軟系統全球故障，擾亂航空公司和倫敦證券交易

19/07/2024 16:27  《盤後部署》恒指全周跌875點，內房股領跌，京東健康價殘可買

19/07/2024 17:24  【地皮截標】地政總署：柴灣首幅「樂建居」地皮接1份標書

19/07/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒２４億元，買盈富沽港交所

19/07/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】野村降聯通至「中性」，滙證削農夫山泉目標一成半

19/07/2024 17:12  《財資快訊》美電軟報７﹒８１０２，一年拆息較上日軟至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

雷軍：小米汽車曾獲數家創投開價，估值達100億美元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 三中全會提逾三百項改革，中國續減美債，滬指升兩周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

免費參加「中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會」
人氣文章

小薯茶水間

港澳通關二維碼懶人包！港人申請需符合3個條件、過關仲用唔用身份證？即睇詳細登記教學！
人氣文章

小薯茶水間

外遊注意！這種電池手提風扇不能帶上飛機！鋰電池小風扇不能寄艙！台電：鋰電池注意「3不1要」免爆炸
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

宋官窯青瓷八棱瓶出完一支又一支，究竟世上還有多少支？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京必遊！三鷹之森吉卜力美術館：走進宮崎駿動畫世界，化身迷路小孩探索美麗與有趣世界
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

淺談中醫天灸養生：三伏天灸助驅寒治病？配合養生飲食和足浴，強身健體兼瘦身！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
家常菜是胃口避風港！能安撫倦極人心！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒
人氣文章
患糖尿病時間愈長，出現糖尿黃斑水腫風險愈高？除了中央視野模糊還有哪些症狀？醫生：預防最重要定期做一件事新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2024 02:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/07/2024
雷軍：小米汽車曾獲數家創投開價，估值達100億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金