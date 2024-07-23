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神州經脈 | 滬指跌幅三個月大，人幣三連跌，傳兩大基金限薪退薪

23/07/2024

　　昨日（22日）是融券新規實施首日，A股市場融券餘額僅279.02億元（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然喚不回升市，A股在政策降息後連續第二日下跌，更在尾盤最後一小時出現暴跌行情，有色、半導體、白酒、醫藥、化纖等板塊平均跌幅介乎3%至5%，大市近兩周以來的維穩行情一筆勾銷，滬深僅531隻個股上升，滬綜指全日收跌1.65%，是自4月16日以來最大單日跌幅，報2915.37點，是7月9日以來新低，深市更成重災區，深成指瀉2.97%，創業板指同挫3.04%。兩市全日成交6622億元，按日增加0.9%。

 

昨日（22日）是融券新規實施首日，A股市場融券餘額僅279.02億元（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然喚不回升市，A股在政策降息後連續第二日下跌，更在尾盤最後一小時出現暴跌行情，有色、半導體、白酒、醫藥、化纖等板塊平均跌幅介乎3%至5%，大市近兩周以來的維穩行情一筆勾銷，滬深僅531隻個股上升，滬綜指全日收跌1.65%，是自4月16日以來最大單日跌幅，報2915.37點，是7月9日以來新低，深市更成重災區，深成指瀉2.97%，創業板指同挫3.04%。兩市全日成交6622億元，按日增加0.9

資料圖片

 

　　中國人民銀行昨意外降息及今日股市低迷，加大匯價調整壓力。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2741，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，三連跌，續創7月10日以來近兩周新低，全日在7.2722至7.2757之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1334，較上個交易日升1點子，止兩連跌，與市場預測偏離擴至逾1410點，上個交易日報7.1335。

 

今日新聞精選

 

1. 美國國防部發表報告稱，中俄在北極地區合作日益密切，可能會影響區域穩定。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，中國是北極事務的重要利益攸關方，中國一貫本著尊重、合作共贏、可持續的基本原則，參與北極事務。中方致力於維護北極的和平穩定，促進北極的可持續發展。美方歪曲解讀中國的北極政策，對中國依據國際法正常開展的北極活動說三道四，無益于北極的和平穩定與合作，中方對此堅決反對。

 

2. 一連三日在北京舉行的巴勒斯坦各派別內部和解對話今日上午閉幕，法塔赫、哈馬斯等巴勒斯坦14個派別代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。據《央視》報道，這次和解對話明確巴解組織（法塔赫）是巴勒斯坦人民的唯一合法代表，並圍繞加沙戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致。中國外交部發言人毛寧則指出，中國外長王毅在和解對話閉幕式致辭中，針對當前加沙衝突困境提出三步走的中方倡議：推動加沙地帶盡快實現全面持久、可持續停火；秉持巴人治巴原則，攜手推進加沙戰後治理；推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並著手落實兩國方案。

 

3. 《路透》引述直接了解事件的消息人士稱，招商基金上月通知員工，今年起他們的年薪將被限制在300萬元以內，同時要求他們退還去年超出該上限的部分；「退薪」料最快本月開始實施，將影響約60名高管和基金經理。此外，博時基金也設定了290萬元的薪酬上限，並要求員工退還去年超過該上限的薪酬，而此舉已於6月開始實施。報道提到，國企招商局集團持有招商基金100%股份和博時基金49%股份。報道還引述一家基金公司的銷售主管稱，「以後沒有人願意出售這些產品來籌集資產。我們可以躺平保住工作即可，因為擔心發給我們的錢會被追回」。

 

4. 據《彭博》報道，上周中國當局出台最新指導意見，指12個重點化債省市的銀行和省級政府應幫助地方政府融資平台（LGFV）償還不晚於2027年6月30日到期的境內外債務，並允許這些省市新增債務來用於償還境外債務。此前當局要求確保LGFV截至今年年底到期的債務（包括貸款、債券以及非標債務）能獲得再融資，新政策意味著把中央對地方的再融資支持措施延長兩年半。

 

5. 娃哈哈集團發布最新聲明稱，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，並對佔用媒體資源表示歉意。

 

6. 據《彭博》報道，TikTok計劃最早於今年10月在西班牙和愛爾蘭推出應用內購物平台TikTok Shop，重啟歐洲電商業務。知情人士透露，TikTok最近幾周通知商戶和創作機構等合作夥伴，為TikTok Shop在西班牙和愛爾蘭首次亮相做好準備。據悉，TikTok Shop已在西班牙招募一支約40人的團隊。

 

7. 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在媒體線上分享會上表示，今年A股的新增資金主要來自ETF和保險資金，又指包括養老金、社保基金和險資在內的諸多長線資金持續流入A股市場有望抬升估值中樞。孟磊並指，當前房地產市場數據仍然疲弱，房地產還有進一步的寬鬆空間。若房地產活動在下半年企穩，則將會成為推動下半年市場上行的最主要的催化劑。此外，他認為，投資者需關注潛在的央地財政關係改革和進一步的財政政策寬鬆。

 

8. 人社部新聞發言人陳峰二季度例行發布會上表示，截至6月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.71億人、2.43億人、2.99億人，同比分別增加1423萬人、388萬人、478萬人。1-6月三項社會保險基金總收入4.1萬億元、總支出3.6萬億元，6月底累計結餘8.8萬億元。全國社保卡持卡人數13.8億人，超過10億人同時領用了電子社保卡。人社部就業促進司副司長運東來則稱，將加強政策落實穩就業，並鼓勵創業創新擴就業。

 

撰文：經濟通中國組

 

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