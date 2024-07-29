神州經脈 | 碧桂園清盤聆訊延期，工業利潤加速增，攻二千九遇阻

人民銀行上周突發降息，並較為罕見地開展月內第二次中期借貸便利（MLF）兼下調利率，然而被指寬鬆力度仍不足，滬指上周大跌超3%。中證監再出招，擬大增量化基金高頻交易手續費，媒體更放風本月降準，不過對市場提振仍然有限，今早（29日）各類消費板塊急跌，在金融、軍工板塊拉漲下，滬綜指早段窄幅上落，午後一度衝擊二千九，但整數關見強阻力，滬指全日升0.03%，收報2891.85點。深市則受累電池概念急瀉，深成指收跌0.96%，創業板指更挫1.44%，創業板股王寧德時代上半年營收按年跌11.9%，全日收跌2.6%。

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成交持續疲弱，兩市全日成交5860億元（人民幣．下同），再次低於6000億元，按日下跌3.3%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後窄幅上落，尾盤跌幅擴大，收報7.2577，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，兩連跌，創7月24日以來近一周新低，全日在7.2503至7.2583之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1316，較上個交易日跌46點子，與市場預測偏離擴大至逾1200點，上個交易日報7.1270。

今日新聞精選

1. 據《路透》報道，香港高等法院將碧桂園清盤呈請聆訊延期至明年1月20日。報道引述碧桂園律師稱，預計將於9月公布離岸債務重組方案，並計劃於明年初尋求獲得法庭批准。報道指，建滔集團旗下永恒信貸（Ever Credit Limited）於今年2月對碧桂園提出清盤呈請，原因是碧桂園拖欠2.05億美元貸款。碧桂園去年拖欠價值110億美元的離岸債券。

2. 廣州統計局公布，2024年上半年，廣州市地區生產總值14297.66億元，同比增長2.5%，低於全國5%增速水平。上半年，廣州市規模以上工業增加值同比下降0.8%，三大支柱產業中，汽車製造業生產持續承壓，實現增加值下降16.4%。上半年廣州完成固定資產投資同比增長2%，其中房地產開發投資下降10.1%，商品房銷售面積下降13.3%，增速比一季度收窄9.4個百分點。上半年，廣州實現社會消費品零售總額5601.55億元，同比持平。

3. 中國黃金協會和世界黃金協會聯合舉辦2024中國國際黃金大會。會上公布，2024年上半年，國內原料黃金產量為179.634噸，與2023年同期相比增產1.036噸，同比增長0.58%，其中，黃金礦產金完成141.496噸，有色副產金完成38.138噸。另外，2024年上半年進口原料產金72.026噸，同比增長10.14%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金251.660噸，同比增長3.14%。

4. 繼六大國有銀行上周四（25日）集體下調存款掛牌利率5-20個基點，招商銀行、平安銀行兩家股份制銀行26日下調存款掛牌利率最高30個基點，另外10家股份行中信銀行、光大銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行、廣發銀行、渤海銀行、恒豐銀行亦於今日跟隨下調存款掛牌利率，其中活期存款掛牌利率均下調5個基點至0.15%，整存整取定期存款掛牌利率下調幅度在10-20個基點。至此全部12家全國股份制銀行均完成本輪存款利率下調。

5. 福耀玻璃在美業務遭遇美國當局的刑事調查。據報包括美國國土安全部在內的多個執法機構，突擊搜查福耀玻璃位於俄亥俄州代頓的廠房及其他27個地點，調查內容包括金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。工廠員工指可能和福耀玻璃聘用移民工作有關。福耀玻璃美國公司發表聲明指，福耀美國主要是配合美國政府機構針對一間第三方勞務服務公司正在進行的調查工作。福耀玻璃在上交所的公告則指，搜查期間，福耀美國當日生產部分作業暫停，但貨物運輸及交付未受到影響，而在搜查結束後公司當日已經恢復正常作業，目前生產經營一切正常。

6. 橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局近日宣布，開放全域330公里路網作為智能網聯自動駕駛汽車道路測試和示範應用路段，料將吸引更多自動駕駛汽車企業和研發機構入駐橫琴。合作區自2022年9月開放第一批約22公里的測試路段，同年12月開放第二批約80公里；2023年3月開放第三批約93公里；最後135公里也在近日開放。

7. 國家統計局公布，今年上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額35110.3億元，同比增長3.5%，增速比1-5月加快0.1個百分點。6月份，工業企業利潤同比增長3.6%，比5月加快2.9個百分點，連續3個月單月增速正增長。上半年，規上工業企業營業收入同比增長2.9%，與1-5月持平。

8. 國家發改委今日緊急下達5億元中央預算內投資，支持湖南、河南、四川、陝西暴雨洪澇和福建颱風災害災後應急恢復。國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，根據遼寧、吉林、湖南、陝西4省防汛抗洪救災工作需要，緊急調撥折疊床、褥子、夏涼被、毛毯、毛巾被、家庭應急包等11萬件中央救災物資。

撰文：經濟通中國組

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