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減息 | ING：低通脹兼信貸疲軟，料中國年內至少降息一次

09/08/2024

ING大中華區首席經濟學家宋林預計，未來幾個月通脹趨勢料略有上升，但這不應妨礙進一步的貨幣寬鬆，

在低通脹和信貸活動疲軟的情況下，國內因素繼續有利於進一步放鬆貨幣政

 

減息 | ING：低通脹兼信貸疲軟，料中國年內至少降息一次

 

　　中國7月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.5%，勝預期並創五個月新高；不過當月扣除食品和能源的核心CPI同比漲幅回落至0.4%，創六個月低位。與此同時，7月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比降幅與上月持平，亦優於預期。


　　ING大中華區首席經濟學家宋林預計，未來幾個月通脹趨勢料略有上升，但這不應妨礙進一步的貨幣寬鬆。在低通脹和信貸活動疲軟的情況下，國內因素繼續有利於進一步放鬆貨幣政策。宋林又表示，繼續預計今年至少還會降息一次，如果全球降息加速，可能會有更多降息。



*古堯：通脹和經濟雙平穩，料短期利率等調控政策不變*


　　華東師範大學中國金融研究院研究員古堯則指，通脹和經濟的雙平穩運行態勢，為貨幣政策的平穩創造了條件，預期短期利率和數量調控政策都將維持不變，政策進入觀望期。


　　古堯表示，CPI回升超出預期，季節性環比下降的情況今年沒有出現，或是受豬肉價格在消費淡季回升的影響。不過，由於生豬養殖產能仍處出清期，價格回升幅度已積累不少，後續延續回升概率不大。消費價格持續回升的可能性不大，未來平穩運行前景將是大概率事件。工業品價格延續了萎縮態勢，隨著基數效應逐漸消除，同比價格將緩慢回升。從工業生產要求絕對價格波動看，價格實際上也呈現平穩的主態勢。

 

撰文：經濟通中國組

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