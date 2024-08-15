東嶺集團 | 千億規模鋼企東嶺集團破產，西部第一村風光不再

內媒引述全國企業破產重整案件信息網資料顯示，市值規模達千億級別、擁有1.8萬名員工的東嶺集團，被陝西立邦軟體有限公司向法院申請破產重組，意味著集團破產程序開始實質進展。東嶺集團的財務問題在去年漸漸浮現，到今年訴訟纏身並接近破產邊緣，引發輿論熱議。

中國鋼鐵行業產能過剩問題嚴重



中國鋼鐵行業產能過剩問題嚴重，加上近年來房地產市場快速下行導致鋼鐵需求大幅縮水，導致東嶺集團面臨嚴重的經營壓力，尤其是公司還經營地產業務，如同「精準踩雷」。



根據工商信息，截至今年7月底，東嶺集團已有16項被執行人記錄，被執行總金額達12.60億元人民幣。東嶺集團目前共涉及147件司法案件，僅2024年就有69件，其中68件身份為被告，案由多為買賣合同糾紛、借款合同糾紛、金融借款合同糾紛等。

內媒引述中國經濟學家余豐慧稱，集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。在市場好的時候，集團採取激進策略，大量借貸擴大規模，導致負債率很高；隨著經濟環境變化，鋼鐵行業需求減少、價格下跌，加劇了財務壓力，再加上內部管理問題，例如決策失誤和資金鏈斷裂，最終導致財務困境。



帶領全村致富，東嶺村曾是「西部第一村」





東嶺集團是內地「村企合一」的標誌性企業，見證改革開放逾四十年來的農村發展變化，帶領江西東嶺村從窮鄉僻壤改造成「西部第一村」。東嶺集團創辦人李黑記是陝西前首富，人稱「寶雞許家印」，他既是東嶺集團的董事長，也是東嶺村的黨委書記、村委會主任。盡管東嶺集團的發展有其政治原因，但公司的控制權卻是「世襲制」的，目前李黑記的兒子李磊擔任東嶺集團總裁，負責企業轉型升級。

撰文：經濟通中國組

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