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神州經脈 | 工業固投仍弱，樓價跌幅再擴，公募基金傳納SPV

15/08/2024

　　國家統計局公布7月數據，內需稍有修復，工業固投仍弱，滬深股市向好，三大指數均漲約1%至半日收市，不過午後升勢轉弱，滬綜指全日保持0.94%升幅收市，報2877.36點，惟深成指升0.71%，創業板指收升0.53%，但總算脫離半年低位。

 

　　交投氣氛回升，全日兩市成交5915億元（人民幣．下同），雖然仍屬今年以來較低水平，但已較上日（14日）的超低水平回升23.9%。

 

神州經脈 | 工業固投仍弱，樓價跌幅再擴，公募基金傳納SPV

（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1611，較上個交易日4時30分收盤價跌127點子，止兩連升，全日在7.1530至7.1639之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1399，較上個交易日升16點子，兩連升，創8月7日以來逾一周新高，與市場預測偏離再收窄至逾60點，表明市場預期改善後，監管對中間價政策趨向中性；上個交易日報7.1415。


今日新聞精選


1. 中國7月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增5.1%創四個月新低；前7個月固定資產投資增速亦放緩至3.6%，創今年以來最低。不過7月消費小幅回暖，增2.7%略勝預期。此外，前7個月新建商品房銷售額按年下降24.3%，降幅較前6個月略收窄；7月全國房地產開發投資同比降10.2%，降幅略擴。失業率方面，7月全國城鎮調查失業率5.2%，比上月擴大0.2個百分點，比上年同期下降0.1個百分點。



2. 國家統計局總經濟師劉愛華解讀數據稱，7月經濟運行總體平穩、穩中有進，但當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，中國下半年經濟弱勢開局，預計降準替換MLF（中期借貸便利）概率增加，但保5%經濟增速的關鍵仍是財政支出何時到來。ING銀行大中華區首席經濟學家宋林則警告，儘管7月消費數據略好於預期，但並沒有太多值得歡呼的地方，因為當月「吃喝玩樂」主題的總體表現優於其他主題。

 

3. 國家統計局公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，7月商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體略有擴大，其中一線城市二手住宅銷售價格同比降幅繼續收窄。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌4.9%，續創2015年6月以來最大跌幅；7月環比跌0.7%，跌幅與上兩月均相同，且連續13個月下跌。70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有兩個（上月四個）；下跌66個（上月64個）；持平的有兩個（上月兩個）。

 

4. 人民銀行今日透過逆回購放水5706億元，同時宣布今日到期的4010億元MLF將於8月26日續做。計入今日到期的MLF，即今日全口徑放水1696億元。人行曾於上月25日進行月內第二次MLF操作並下調利率，此後盛傳人行擬將MLF操作時點從每月15日調整至每月25日（遇節假日順延），即在貸款市場報價利率（LPR）每月公布時點（20日，遇節假日順延）之後，以逐步淡化MLF政策利率的角色。《路透》就「8月起MLF續做是否從15日延至25日」向人行查詢，獲回覆稱未來各月MLF操作安排以實際操作時間為準。

 

5. 市場今日傳出消息指，個別省份要求公募基金納入SPV（特殊目的公司）監管，一些城市農商行SPV+公募投資規模不能超總資產規模的2.5%，而股份制大行的相關投資限制是5%。《證券時報．券中社》向從業人士求證，獲告知此消息為真，浙江省、江蘇省的金融管理局已要求公募基金納入SPV監管；公募基金、資管計劃等佔總資產規模達到2.5%是預警，季度進行監控。該人士並指，目前嘉興、杭州、溫州、金華、湖州等地區的部分銀行已收到監管的要求，部分之前投資基金活躍規模較大的銀行面臨壓降的問題。

 

6. 華為Mate60系列今日官宣降價。華為商城官網顯示，華為Mate60標準版優惠500元，現售價4999元起；Mate60 Pro優惠800元，售價5699元起；Mate60 Pro+優惠800元，售價8199元起。不過，華為Mate 60RS非凡大師並未調價。內媒《21財經》引述華為官網客服熱線相關工作人員表示，目前Mate60系列確實有降價活動，若在降價活動前已購買了相關產品，客戶可在時效期內申請「價保」，進行差價返還。

 

7. 針對近日的「蘋果稅」爭議，騰訊在昨日晚間的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成，這可能對中國移動開發者生態系統產生重大影響。騰訊首席戰略官James Mitchell介紹，在遊戲產業或數字內容產業與應用商店之間，存在天然的緊張關係，其根本原因是應用商店針對遊戲和類似形式的數字內容抽取高達30%的分成費用，他將其形容為「非常沉重的負擔」，並指目前騰訊還沒有通過iOS應用內購買來對小遊戲賺錢，正討論是否可能啟用該功能，認為這將使開發者、用戶、蘋果和騰訊受益。

 

8. 中國商務部、海關總署公告，對銻等物項實施出口管制，自2024年9月15日起正式實施。商務部新聞發言人表示，對銻、超硬材料相關物項實施出口管制系國際通行做法，旨在更好維護國家安全、履行防擴散等國際義務。相關政策不針對任何特定國家和地區。出口符合相關規定的，將予以許可。有分析早前已預期，由於戰爭和地緣政治緊張局勢，對武器和彈藥的需求增加，可能會導致對銻礦石的控制加強和囤積。

 

撰文：經濟通中國組

 

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