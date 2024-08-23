上海特寫｜二次元狂潮席捲上海，動漫文化引爆消費新熱潮

這個夏天，要說有甚麼東西的熱度能超越上海的酷暑，那一定是二次元動漫熱潮。作為「全國二次元濃度最高城市」的上海，在今年7月、8月間舉辦了多場大型動漫游戲展會，如CCG EXPO、BilibiliWorld、Chinajoy、騰訊視頻動漫大賞2024等，吸引了天南地北的動漫迷奔赴而來。

上海今夏接連舉辦了多場二次元動漫展會，累計吸引超過百萬人次的參與。圖為ChinaJoy遊戲展上，Pocketpair遊戲公司展示的《幻獸帕魯》角色帕魯。（林雯婕攝）

從觀眾參與情況來看，為期18天的CCG EXPO場內外活動吸引了50萬人次的參與，線上意向交易金額2.84億元（人民幣．下同）；BilibiliWorld的10萬張門票1分鐘售罄，3天累計客流量預計達27萬人次；ChinaJoy 4天的展會共吸引觀眾36.7萬人次，創歷史新高，證明了動漫文化的巨大吸引力。

這些動漫迷以「00後」學生居多，他們當中許多人在暑假期間不惜跨越大半個中國來上海漫展打卡、「吃穀」，一連待上多日，也帶動了周邊的住宿消費。根據美團數據，7月第一周，BilibiliWorld舉辦地點上海國家會展中心周邊5公里內、800元以下的酒店，提前售罄率達20%，高星酒店小時房售罄率達90%。另據銀聯網絡監測數據顯示，ChinaJoy展會周邊1公里的商戶的消費筆數、消費金額環比前一周同期分別提升7.07%和12.39%。

二次元帶動商場轉型，客流量增逾十倍

除了大型展會外，上海南京東路上的百聯ZX創趣場作為全國首個二次元主題商場，同樣也成為了動漫迷們心中的聖地。這座商場是電視劇《繁花》 中「滬聯商廈」的原型--華聯商廈，在轉型前日均客流量只有幾千人次，而在引入了大量動漫品牌首店和旗艦店之後，客流量最高時甚至增長了十倍之多。

百聯ZX創趣場引入了許多知名動漫品牌店，包括海外首家萬代魂TAMASHII NATIONS旗艦店、中國首家MegaHouse、上海首家萬代VR ZONE體驗店，以及眾多本土高人氣品牌的首店或旗艦店，涵蓋穀子等衍生品零售，網紅咖啡/主題餐廳等二次元餐飲，以及VR遊樂、扭蛋等二次元社交/體驗。（林雯婕摄）

記者在百聯ZX創趣場的一間動漫周邊店舖中看到，一些動漫周邊（穀子）並不便宜，一塊印有動漫人物的徽章在20-40元之間，扭蛋、盲盒約50-60元一個，動漫人物模型從幾百元到數千元不等。即便如此，商場裏的客人仍是絡繹不絕，有的店門口甚至要拉起圍欄，顧客需排隊進入。有不少動漫迷身著cosplay服裝來購物，單單在一家店就消費600-700元；也有不少家長陪伴著孩子前來，讓孩子盡情挑選自己的禮物，用實際行動支持孩子的興趣愛好。

隨著二次元文化的深入發展，一系列獨特的術語也應運而生。上文提到的「穀子」，泛指二次元周邊產品，取自英文「Goods」。購買這些商品的行為被稱為「吃穀」，而這個特定的興趣群體則被稱為「穀圈」。不同的「穀子」，根據質量、稀缺程度、角色IP等等，形成了一套圈內獨特的定價體系。其中一些熱門作品中的角色、好看的圖案和極具工藝質感的單品更具有收藏價值，可以在二手平台賣出數十萬元的高價。

小馬寶莉卡牌是最近流行的「穀子」之一。玩法類似於盲盒，根據稀有程度不同，分為普通卡位、中卡位和高卡位。卡位越高越稀缺、抽出來的概率也越小，開到隱藏卡的概率僅有0.05%，在二手轉賣平台上可賣到幾十萬元。（林雯婕攝）

此外，掛滿動漫人物徽章和玩偶的手袋在二次元的世界中被稱為「痛包」，這一詞來源於日語中的「痛い」，意思是奇怪和誇張的。之後大家發現汽車、房間等都可以用二次元產品填滿，因此又出現了「痛車」、「痛屋」，實現了「萬物皆可痛」。

二次元用戶料將超5億，動漫產業人才需求增

根據灼識諮詢的《中國二次元內容行業白皮書》，中國在2023年有4.9億泛二次元用戶，他們對二次元內容和周邊具有較高的消費意願和能力，其中有購買周邊、遊戲付費、購買漫畫等消費行為的結構人數佔比分別達到56.2%、48.5%、47.3%。報告預計到2026年，二次元用戶將增長到5.2億，二次元生意也有望從目前的823億元增長到2026年的1200億元。

山東世博華創動漫傳媒有限公司副總經理張燕認為，作為朝陽產業，動漫產業正在提供越來越多的工作機會，也吸引了更多年輕人的加入，動漫產業需要的動漫製作、視頻制製等技術人才會更多，現在動漫製作和數字媒體專業人才特別搶手。尤其是《黑神話：悟空》大火之後，相信會有越來越多的年輕人加入到動漫產業的大家庭來。

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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