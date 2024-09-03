神州經脈 | 瑞銀降中國股票評級，滬指險守二千八，船舶巨頭合併

滬深股市今早（3日）承接昨日大跌之勢而低開，其後滬深走勢分化，滬綜指全天在二千八爭持，最終在家電、汽車等消費股拉抬下，收市時險守二千八關。滬綜指收跌0.29%，兩連跌，收報2802.98點。深市反彈，深成指及創業板均漲，全日升1.17%及1.26%。兩市成交則逐日縮量，今日交易額5806億元（人民幣．下同），較上個交易日減1251億或18%。

瑞銀財富管理將中國股票的評級由「最優先」下調至「中性」。（資料圖片）

美國因公共假期休市，市場缺乏指引，市場供需主導走勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1171，較上個交易日4時30分收盤價跌56點子，兩連跌，續創8月28日以來近一周新低，全日在7.1137至7.1241之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1112，較上個交易日跌85點子，與市場預測偏離8點子，上個交易日報7.1027。

今日新聞精選

1. 2024年中非合作論壇高峰會明日至周五（6日）在北京舉行。本屆峰會計劃通過《宣言》和《行動計劃》兩份成果文件，旨在傳承弘揚真實親誠對非政策理念、正確義利觀和中非友好合作精神。兩份成果文件各有側重。國家主席習近平今日在北京會見來華出席中非合作論壇峰會的非盟委員會主席法基。習近平強調，非洲是中國外交重要優先方向，中方願同非方密切政治交往，深化戰略互信，加強務實合作，分享發展經驗，促進共同發展。另外，在中國外交部例行記者會上，對於被問到中國在2021年中非論壇上承諾未來3年從非洲進口貨品總額達到3000億美元的承諾未完全兌現，發言人毛寧引述中國商務部統計數據指出，2021年12月至2024年7月，中國自非洲進口總額已達3059億美元，提前超額完成有關目標。

2. 網傳蘋果iPhone 16可能不支持騰訊旗下應用軟件微信，引發網民關注。內媒從知情人士處獲悉，該消息是謠言；蘋果官方客服也表示相關消息不可靠，「沒有iPhone 16後續會不支持微信使用的這種情況」。騰訊方面亦稱，根本沒有這樣的事情。據報目前騰訊和蘋果仍正就30%的「蘋果稅」積極溝通。

3. 中國船舶籌劃以發行A股的方式換股吸收合併中國重工。重組完成後，存續上市公司將成為資產規模、營業收入規模、手持船舶訂單數均領跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。本次重組將進一步解決規範同業競爭、提升上市公司經營質量，同時將整合中國船舶、中國重工的優勢科研生產資源和供應鏈資源，通過市場化手段推動中國船舶、中國重工及下屬企業深化改革，並發揮協同效應，實現優勢互補。

4. 對於近日盛傳內地正考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。野村證券首席中國經濟學家陸挺今日在野村第十六屆中國投資年會上接受內媒訪問時表示，人行下半年仍有一些降息空間，預計下半年人行比較大概率繼續引導商業銀行降低存量房貸利率40個基點，而這個幅度是綜合考慮了銀行利差和買房人的房貸壓力等因。

5. 瑞銀財富管理將中國股票的評級由「最優先」下調至「中性」，稱因中國經濟疲軟和地緣政治風險增加。該行投資總監辦公室最新評論指出，7月的中共三中全會沒有帶來驚喜，包括貸款需求、工業生產、固定資產投資和零售銷售的宏觀數據整體持續疲軟，而居民消費價格缺乏大幅上漲動力，房地產市場也沒有明顯改善。中央政府的政策支持應該會繼續，但不太可能大幅增加。在此背景下，市場大規模重估的可能性已經下降，特別是在美國大選/關稅風險臨近的情況下。

6. 外電今日引述消息指，特斯拉計劃於2025年底在中國生產六座版Model Y，內媒《新浪科技》向特斯拉中國求證，獲回覆稱這是「不實消息」。據《路透》報道，特斯拉已就明年底開始在華生產六座版Model Y，要求供應商做好相應準備，以應對上海工廠Model Y產量的雙位數增長。報道提到，特斯拉未有立即回應置評請求。另外，乘聯會數據顯示，8月特斯拉上海工廠Model 3和Model Y發貨量約約8.67輛，同比增長約3%，連續第二個月增長。

7. 上海明確消費品補貼方案，提出對個人消費者購買符合要求的沙發、床墊、掃地機器人、吸塵器、空氣淨化器等家電、家裝、家居和適老化產品，按照銷售價格的15%予以補貼，消費者可通過銀聯雲閃付、支付寶、微信支付三種移動支付方式各補貼1次，每次補貼不超過2000元。

8. 西班牙首相桑切斯將於9月8日至11日對中國進行正式訪問。外交部發言人毛寧介紹，桑切斯訪華期間，國家主席習近平將同他會見，李強、趙樂際也將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。期間，雙方還將共同舉辦中西論壇、兩國企業顧問委員會會議及商務論壇等活動。

撰文：經濟通中國組

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