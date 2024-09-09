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神州經脈 | CPI數據弱，滬指連跌人幣止升，華為三摺機預約勁

09/09/2024

　　內地8月CPI、PPI數字顯示通縮風險增，完成全年經濟目標面臨壓力。A股今日（9日）續走弱，滬綜指盤中一度低見2726.97點，刷新2月以來新低。工程機械、石油、煤炭等領跌，醫療、民營醫院板塊逆勢上漲。

 

神州經脈 | CPI數據弱，滬指連跌人幣止升，華為三摺機預約勁

8月CPI同比升0.6%創六個月高，但扣除食品和能源價格的核心CPI同比升0.3%創近三年半低，食品當中主要是鮮菜、鮮果價格上漲。（資料圖片）

 

　　滬綜指全日跌幅1.06%，收報2736.49點，二連跌；深成指收跌0.83%，創業板指則升0.06%。股市交投仍在冰點，兩市全日成交5186億元（人民幣．下同），按日減少4.4%。

 


　　中國最新公布的通脹數據遜於預期，人民幣承壓回落。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1148，較上個交易日4時30分收盤價跌266點子，止三連升，創9月4日以來近一周新低，全日在7.1050至7.1159之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0989，較上個交易日跌64點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近40點子，上個交易日報7.0925。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，8月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.6%，漲幅略低於預期的0.7%，但創六個月新高；環比則升0.4%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比升0.3%，創近三年半最低水平。同期全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降1.8%，降幅大於預期的1.4%，並創四個月低位；環比則降0.7%，創14個月最大降幅。統計局解讀數據指，8月受高溫多雨天氣等因素影響，全國CPI環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，通貨緊縮仍是中國經濟的一大風險，中國財政政策立場需要更加積極，以防止通縮預期變得根深蒂固。

 

2. Counterpoint公布2024年第一季度的操作系統詳細數據，鴻蒙操作系統繼續保持強勁增長態勢，全球市場份額從2%同比翻了一番，達到4%，而Android和iOS同比均下降1%，份額分別為77%和19%。在中國市場，得益於華為旗艦產品的熱銷，鴻蒙首次超越iOS，成為市場第二大操作系統。同時，鴻蒙操作系統的5G普及率也取得了顯著提升，從2023年第一季度的9%躍升至50%。從全球手機系統市場份額來看，報告稱，隨著華為持續深耕供應鏈本地化，鴻蒙操作系統未來的市場前景更加廣闊。

 

3. 華為三折疊手機Mate XT非凡大師於上周六（7日）中午12時08分起在華為商城、授權電商等開放預約，毋須訂金，售價亦尚未公布，但截至今日下午3時06分，華為商城顯示該產品預約人數已達291.7萬。市場預計，華為Mate XT非凡大師售價將高於2萬元，成為華為「史上最貴」手機。一些黃牛未有貨已經先開炒，有二手電商平台賣家稱，Mate XT非凡大師售價預計至少比官方價溢價1萬元；部分交易平台上Mate XT非凡大師的價格則已被炒上5.89元，而且炒價還有進一步上升的趨勢。

 

4. 人行持有的10年期特別國債「24續作特別國債01」5日在銀行間市場首現賣單，翌日又再現成交，《上海證券報》發表分析文章指出，一隻本應躺在人行帳上的債券卻出現了在市場上，市場參與者應該對此給予足夠的重視。鑑於當前利率水平已觸及關鍵點位，預計人行將不會放鬆對市場的調控力度。人行很有可能在9月的近幾個交易日內，再次在二級市場進行了國債買賣操作，繼續執行買短期賣長期的策略，以向大型商業銀行提供短期流動性支持。與此同時，持續賣出接近關鍵點位的長債也是在逐步回收市場部分中長期流動性。

 

5. 商務部、衞健委、國家藥監局8日發布《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。通知還明確了在生物技術領域的開放舉措，包括在北京自貿區、上海自貿區、廣東自貿區和海南自貿港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。行業人士認為，隨著政策持續開放，未來或許有更多的外籍和港澳台醫生在境內開辦醫療機構，為當地醫療市場帶來活力。

 

6.  快手今日宣布正式啟動「可靈AI」電影共創計劃，聯合李少紅、賈樟柯、葉錦添、薛曉路、俞白眉、董潤年、張吃魚、王子川、王卯卯等9位導演共同推出9部AIGC電影短片。9部短片將全部由可靈AI進行視頻生成，電影導演完全依託視頻生成大模型，群體深度參與電影級內容創作，這在中國尚屬首次。

 

7. 據《澎湃新聞》，拼多多「百億減免」計劃推出新政策，即日起產生的全部偏遠地區中轉訂單，商家只需將訂單發送至中轉倉，中轉倉二次發貨至新疆、西藏、甘肅、寧夏、內蒙古等偏遠地區的物流中轉費，全部由平台承擔。目前，該項減免新舉措已經覆蓋平台全量商家，預計進一步降低商家的物流成本，推動更多商品直連新疆等偏遠地區。

 

8. 中國商務部公告，即日起對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查，傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至2023年12月31日。加拿大早前宣布對從中國進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅措施，中方表示堅決反對，中國商務部上周更預告稱，會將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制，並將按國內產業申請，依法對自加拿大進口油菜籽、化工產品發起反傾銷調查。

 

撰文；經濟通中國組

 

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