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打假波 | 足球職業聯賽「假賭黑」整治：44人終身禁止從業

10/09/2024

打假波 | 足球職業聯賽「假賭黑」整治：44人終身禁止從業

中國已有44名涉案足球從業人員被法院依法作出判決

 

　　國家體育總局、公安部今日在遼寧大連召開足球職業聯賽假賭黑專項整治發布會。公安部治安管理局負責人介紹了公安機關依法嚴肅查處足球領域賭球、假球等違法犯罪情況。


　　2022年以來，公安部重點交辦遼寧等地公安機關偵破相關賭球、假球專案，整體謀劃打擊網絡賭球、操控比賽、行受賄賂等違法犯罪，抓獲違法犯罪嫌疑人128人，打掉網絡賭博團伙12個，查實涉嫌賭球、假球比賽120場，對83名涉案球員、裁判員、教練員、俱樂部管理人員依法採取刑事強制措施。目前，已有44名涉案足球從業人員被法院依法作出判決，34人被依法判處有期徒刑以上刑罰。


　　中國足協負責人介紹了對61名涉案足球從業人員的紀律處罰情況。依據《中國足球協會紀律准則》，經中國足協紀律委員會審定：


　　給予金敬道等43人終身禁止在我國從事任何與足球有關活動的處罰；


　　給予巴合江．吾爾滿等17人禁止在我國從事任何與足球有關活動五年的處罰；


　　原杭州綠城隊球員沈劉曦，2013年已被處以終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，仍不知悔改，在此次案件中因開設賭場罪受到刑事處罰，中國足協再次進行通報，要求全行業對其嚴格執行禁業處罰。


　　中國足協負責人表示，無論是足球從業人員還是俱樂部，只要涉及“假賭黑”等違法犯罪，必將嚴肅處理，絕不姑息，並及時向社會公布，接受社會監督。

 

撰文：經濟通中國組

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