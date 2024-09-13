神州經脈 | 普華永道被罰逾4億，退休年齡漸進延遲，滬指跌四周

內地中秋假期前最後一個交易日，A股打響二千七守衛戰。外圍造好情況下，滬綜指周五（13日）早上小幅高開，但未到中午升勢已經消融，午後一度挫至2703點左右，刷今年2月以來新低。滬綜指最終全日收跌0.48%，報2704.09點，險守二千七；深成指跌0.88%，創業板指更跌1.07%。白酒、華為海思、固態電池概念領跌，房地產、保險股現反彈。

中國財政部和中證監今日宣布，對普華永道合共罰沒4.41億元人民幣。(AP圖片)



兩市成交額5247億元（人民幣．下同），較上日回升91億元或1.8%。

本周滬指除周二（10日）微升0.3%，其餘日子均跌跌不休，全周累挫2.2%，屬連跌四周。

市場對歐洲央行後續降息節奏分歧引發歐元反彈，另外日圓走強也被動施壓美元多頭人氣，人民幣間接獲益。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.0943，較上個交易日4時30分收盤價升293點子，創9月6日以來一周新高，全日在7.0921至7.1135之間波動。周五人民幣兌一美元中間價報7.1030，較上個交易日升184點子，止四連跌，創9月9日以來近一周新高，較市場預測偏強18點子，上個交易日報7.1214。

今日新聞精選

1. 全國人大常委會會議表決通過了關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，自2025年1月1日起施行。決定表示，用15年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲至63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲分別延遲至55周歲、58周歲。同時，自2030年1月1日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由15年逐步提高至20年，每年提高六個月；職工達到最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前或延遲退休，提前及延遲時間最長不超過3年。

2. 人力資源社會保障部副部長李忠表示，延遲法定退休年齡漸進實施，以較小的幅度推進，且退休人員騰退的崗位與青年就業所需要的崗位之間存在一定的結構差異，「改革對青年就業的影響總體上是平緩的」。另外，據中國人民大學教授董克用表示，根據養老金計發辦法，一般來說，多繳費1年，退休時基礎養老金提高1個百分點；晚退休1年，個人帳戶養老金也會相應增多。粗略估算，繳費年限由15年增加到20年，退休後每月領取的養老金大概能增加三成。

3. 財政部宣布，對普華永道涉及恒大地產2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共1.16億元的行政處罰，給予普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。財政部表示，作出相關處罰是考慮到中國證監會依法對普華永道涉及恒大地產2019年、2020年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共3.25億元的行政處罰。這意味普華永道合共被財政部、中證監罰沒4.41億元。

4. 中證監表示，在調查發現，普華永道在執行恒大地產2019年、2020年年報審計工作中未勤勉盡責，在審計過程中違反多項審計準則，違背多項審計要求，多項審計程序失效，未保持應有的職業懷疑，未作出正確的職業判斷，未發現恒大地產大金額、高比例財務造假。當中包括審計工作底稿失真，地產項目觀察中約88%的記錄與實際執行情況不一致，底稿記錄內容嚴重不可靠；現場走訪程序失效，現場走訪認為符合交樓條件的樓盤大部分實際未竣工交付，部分至中證監實地調查時仍未竣工交付，甚至是「一片空地」。

5. 財政部表示，普華永道及其廣州分所在恒大地產2018年至2020年財務報表審計過程中，明知恒大地產財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，出具虛假審計報告。主要問題包括：2018年至2020年對恒大地產收入相關的主要審計程序，設計、實施存在嚴重缺陷，多項程序得出不實結論；2020年明知恒大地產提前確認收入而不予指明；喪失獨立性，為恒大地產編製合併財務報表，並在合併財務報表層面編製調整分錄以虛增利潤；明知或應當知道恒大地產存在大量貨幣資金受限，對財務報表中的重大錯報不予指明，並通過各種方式隱瞞或掩蓋等。

6. 中國恒大董事長許家印據報已被轉移到深圳一個特殊拘留所。《路透》引述知情人士報道，許家印被捕後一直在北京受到監視居住，而幾個月前，他被移至深圳，以便更近距離地與恒大高管溝通。因恒大總部位於廣州，恒大財富管理部門位於深圳。據報，許家印在拘留所獲得醫療及飲食照顧，身體狀況良好。他在拘留所內可以給外界寫信，包括給恒大地產員工寫信，還可以簽署公司文件。許家印在進入拘留所後給公司高層寫了一封信，敦促他們盡快解決理財產品投資者的兌付問題。消息指，恒大將向買家交付大部分承諾的房屋，項目施工已完成70%以上。

7. 第十一屆北京香山論壇12-14日在北京舉行，周五上午舉行開幕式。中國國防部長董軍作主旨發言，指出在多重風險面前，大國有大國的責任、各方有各方的義務，責任共擔、不是平均分攤。面對世界性挑戰，大國應做出表率，應摒棄零和博弈，不搞以大欺小、恃強凌弱。面對地區性問題，域內國家應聯合自強，真正將地區的安全主導權牢牢掌握在自己的手中，其他各方在建設性參與地區事務中，應秉持公道正義，提供正向能量。

8. 近日有內媒報道，山姆似乎與拼多多「聯姻」，在其平台開了山姆品牌專區，覆蓋酒類、飲料、零食、保健品等多個熱門品類。針對此事，沃爾瑪方面日前回應稱，目前山姆並未在上述平台以外的其他渠道開展業務。為確保能購買到高品質商品和正品，享受山姆的優質服務，請會員選擇山姆官方認證的渠道。一位拼多多內部人士也確認，平台上山姆商品並非山姆官方開設。

撰文；經濟通中國組

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