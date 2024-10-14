澳門特首 | 岑浩輝以394票高票當選，稱為澳為國竭誠奉獻

澳門第六屆行政長官選舉昨日（13日）舉行，唯一候選人、澳門終審法院前院長岑浩輝獲得394張有效選票，高票當選，得票率近99%，是首位非商界出身的特首。有4名選委投空白票，無人投反對票。岑浩輝獲中央政府正式任命後，將於12月20日、即澳門回歸25周年當日宣誓就任。

岑浩輝:當選是人生至高榮譽，將加快推進經濟適度多元發展

岑浩輝當選後發表講話，指深感榮幸，是他人生中至高的榮譽，感謝選委及市民認同及支持。他強調會忠誠履行政綱，滿足市民期望，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，以維護國家主權、安全和發展利益為最高原則，以加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局為使命願景。他將為民為澳為國，恪盡職守，竭誠奉獻，以法治為核心，守護社會公平正義，讓市民擁有更多幸福感。



他指出，澳門與國家發展緊密相連，社會各界都認同澳門必須要繼續融入國家發展大局，澳門要利用優勢參與大灣區建設，並以開放及創新的思維，發展橫琴深度合作區，亦應該發揮澳門聯通葡語系國家的優勢，協助國家在金融、旅遊等方面與葡語系國家加強經濟往來。

岑浩輝：要改善經濟，特別協助中小微企

岑浩輝又指，新一屆政府要改善經濟，特別協助中小微企，又指疫情後內地旅客消費模式轉變，澳門市民北上消費，都對中小微企帶來衝擊，要鼓勵業界改變營商思維，開拓網上銷售，會檢視政策上有沒有改善空間，並與商界連繫，探討如何優化營商環境。他又指，明白市民希望政府能以主動介入的方式，進行舊區重建，將來會研究如何加快祐漢區2000多個單位的重建項目。



他稱，澳門與香港經貿和人員往來緊密，有共同憲制基礎，港珠澳大橋通車後，兩地聯繫更加密切，是相互支持、相互配合和相互發展。

賀一誠祝賀岑浩輝當選，確保政府順利換屆

現任澳門行政長官賀一誠祝賀岑浩輝成功當選，指將全力配合籌組新一屆政府的需要，共同確保政府順利換屆。他又指，岑浩輝得到社會各界人士的廣泛認同和支持，有信心他能帶領新一屆特區政府和澳門廣大居民，持續推進一國兩制的實踐行穩致遠，推動澳門特區繼續取得下一階段的新發展。



賀一誠又指，選舉依法有序進行，充分體現澳門貫徹落實一國兩制、澳人治澳、高度自治方針，感謝行政長官選舉委員會委員認真履行職責。

李家超：與岑浩輝緊密合作，以港澳所長貢獻國家所需

香港特別行政區行政長官李家超祝賀岑浩輝當選。李家超表示，岑浩輝自澳門特別行政區成立以來，一直擔任澳門終審法院院長，帶領澳門各級法院發揮司法職能，為澳門長期繁榮穩定作出重要貢獻。多年來他熱心服務澳門，貢獻良多，恭賀他當選澳門特別行政區第六屆行政長官候任人，帶領澳門再創高峰。



李家超表示，香港與澳門地緣相近，僅一衣帶水之隔，文化同根同源，人文交流頻繁，經貿往來密切，兩地情誼深厚。香港與澳門同為國家的特別行政區，共同堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，在國家改革開放過程中是參與者和受益者，在一國兩制的優勢下，能直接參與內地的龐大市場，並同時與世界接軌。另一方面，港澳同為粵港澳大灣區的中心城市，共同擔當區域發展引擎的責任。他很有信心未來與岑浩輝緊密合作，優勢互補，互利共贏，共同以港澳所長，貢獻國家所需，為國家現代化強國建設，中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

岑浩輝為澳門回歸以來首位非商界出身特首

岑浩輝是澳門回歸以來，首位非商界出身的特首，亦是首位內地出生的特首。現年62歲的岑浩輝生於廣東中山，畢業於北京大學法律系，並就讀葡萄牙科英布拉大學葡國語言文化和法律課程，曾於內地擔任執業律師。他在1997年出任澳門普通管轄法院法官，並於1999年澳門回歸翌日，獲首任特首何厚鏵任命為終院院長。

撰文：經濟通採訪組

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